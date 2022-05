«Lorena Fries debe responder»: Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos condenó «ocultamiento» de testimonios de ex conscriptos

En conversación con El Ciudadano, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, repudió el «ocultamiento» de miles de testimonios de ex conscriptos que cumplieron con su Servicio Militar Obligatorio durante la dictadura cívica-militar encabezada por el genocida Augusto Pinochet.

Recordemos que, de acuerdo a un reportaje emitido por el canal de televisión La Red, entre julio y diciembre de 2017, casi 12 mil ex soldados entregaron testimonios detallados de los abusos que sufrieron por parte de sus superiores, relatándose incluso varios crímenes cometidos contra civiles a quienes debieron detener y custodiar. De esos 12 mil relatos, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la época, Lorena Fríes, recibió 5.988, los cuales nunca fueron dados a conocer a los abogados y abogadas del Programa de DDHH de la entidad, ni tampoco a los magistrados que investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en Dictadura.

«Para nosotros realmente ha sido una noticia brutal», afirma de entrada Alicia Lira, agregando que «uno puede esperar algo del enemigo, puede esperar algo del gobierno de Piñera con Lorena Recabarren, pero que una subsecretaria del Gobierno de Michelle Bachelet, haya iniciado un recibimiento de carpetas con testimonios de ex conscriptos que participaron en la Dictadura, y no se haya informado, no se haya dicho nada, es una denegación implícita hacia los familiares y las víctimas, es una actitud de negacionismo».

Para la representante de la AFEP, «la señora Lorena Fries tiene que responder, no puede sacársela con que entregó la información a la otra subsecretaria, aquí hubo una colusión entre las dos, porque ella debió haber informado a los familiares, a los abogados, a los ministros que investigan las causas, que existía esta información, pero lo ocultó y se protege ahora con la otra subsecretaria, Lorena Recabarren».

«Siendo distintos gobiernos, se coludieron para guardar silencio en esta carpeta, que son tan importantes para avanzar en las miles de causas que hoy día siguen abiertas en todo el país», insistió Lira, quien no descartó la presentación de acciones legales contra la actual diputada.

«Nosotros como agrupación estamos viendo una acción legal, porque no podemos ni debemos dejar pasar esto. Son precedentes nefastos, los familiares llevan luchando 49 años en búsqueda de verdad y justicia, y que una subsecretaria supuestamente de izquierda, de un gobierno de Michelle Bachelet, que es diferente a Piñera, haya ocultado estas carpetas, nos parece realmente repudiable», concluyó Lira.

La presidenta de la AFEP conversando con El Ciudadano. Reportero: Cristián García / Foto: Jesús Martínez

