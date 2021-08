Lorena Pizarro sobre declaraciones de Sichel: «Lo suyo no es gobernar este país, es irse junto a la derecha, a entender de una vez por todas que los DDHH se respetan sí o sí»

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, fue consultado este sábado respecto a la polarización, a la violencia política y al respecto a los Derechos Humanos, y señaló que se trata de «una conversación tremenda porque demuestra el nivel de polarización que hay en la sociedad chilena y lo absurdo de cómo se toma el debate en lo público».

“¿Desde cuándo mantener el orden ha significado no respetar los derechos humanos? En una democracia madura hay que mantener el orden, hacer valer el Estado de Derecho y respetar los derechos humanos, es una obligación mínima. Pero no por la excusa de respetar los derechos humanos vas a renunciar a una de las obligaciones principales del Estado que es mantener el orden y controlar la violencia», afirmó el candidato presidencial en una entrevista al diario El Mercurio.

De igual forma, hizo referencia a los presos políticos del estallido social de 2019, y aseveró que con el intento de aprobar una “Ley de Indulto” para los más de 700 detenidos, lo que se busca es “la impunidad”.

“Cuando tú abres el espacio a la impunidad, por ejemplo con lo que llaman los presos del estallido social, lo que le estás diciendo a la sociedad completa es que basta tener una mayoría política para perdonarte si hiciste lo incorrecto”, expresó el ex-titular de Desarrollo Social, citado por Pura Noticia.

Ante estos dichos, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, le instó a que se retire como candidato presidencial, y aseveró que “no está al nivel” para dirigir el país.

“¿Qué palabras tan inadecuadas que rayan en una irresponsabilidad política de marca mayor?. Solo que quien postula a cargo de presidente de la República ligue la palabra respeto a los derechos humanos, con excusa es que no entiende nada, o simplemente su compromiso no está en esa línea”, expresó Pizarro.

“No hay nada más grave que la violencia del Estado, es la que genera toda la violencia que se desata en un país, si no tiene claro que la columna vertebral de cualquier gobierno democrático es el respeto, defensa y promoción de los DDHH, usted no está al nivel del cargo que pretende ostentar, tiene que dar un paso al lado. Lo suyo no es gobernar este país, lo suyo es irse junto a la derecha, a entender de una vez por todas que los derechos humanos se respetan sí o sí y no hay victimizaciones que valga en este sentido”, puntualizó.

Pizarro se suma al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien cargó contra los dichos de Sichel.

“Las declaraciones de Sebastián Sichel son especialmente graves viniendo de un ministro de un gobierno que no fue capaz de mantener el orden, de proteger a las personas ni respetar los DD.HH. Es lamentable ver que para Sichel, igual que para Piñera, los DD.HH son solo una excusa”, expresó en su cuenta en la red social Twitter.

«En otro país Sichel sería inhabilitado como candidato presidencial»

Para Pizarro, la derecha siempre trata de vestirse como demócrata, se autodenomina defensora de los derechos de las personas, de los derechos humanos, «pero no es más que una imagen que trae consigo ese ropaje autoritario y represivo que usando palabras que le acomodan, lo que está haciendo es relativizar los derechos humanos”.

“Las palabras de Sichel son inaceptables, en cualquier otro país estarían catalogadas en un rango de tal peligrosidad que sería inhabilitado como candidato presidencial. Relativizar el respeto de los derechos humanos de quien pretende gobernar un país es gravísimo y por lo tanto debiese dar un paso al lado e irse a reflexionar sobre la visión que tiene respecto a cómo va a gobernar, desde la mano con garrote reprimiendo como lo hemos visto hasta ahora, o sea continuar el actuar de Sebastián Piñera, la verdad es que resulta de una violencia, de una irresponsabilidad que es inaceptable”, expresó en declaraciones a Diario U de Chile.

Ante este escenaro de represión, violencia y violaciones a los derechos humanos la representante de los detenidos desaparecidos en Chile considera tan relevante la conmemoración del 30 de agosto, como día internacional de la detenida y detenido desaparecido que en Chile, no sólo porque su consolidación a nivel internacional implicó muchos años de lucha, sino también porque tributa al robustecimiento de la memoria, a la resistencia contra el olvido de los crímenes más atroces que el aparato coactivo del Estado es capaz de perpetrar para sofocar las reivindicaciones democráticas y la justicia social.

“Conmemorar este día es en función de empezar de verdad a reflexionar sobre cómo vamos a construir este nuevo país que está redactando una nueva Constitución y que tiene que tener en el centro aspectos fundamentales como lo es el respeto, la defensa y promoción de los derechos de las personas en su más amplia concepción. Es buena la existencia de este día a nivel global porque demuestra lo que nunca debe ocurrir en los pueblos que luchan por liberarse, por emanciparse“, planteó la candidata a diputada por el Distrito 13.

En sus declaraciones a Diario U de Chile se refirió a las deudas que mantiene Chile en materia de derechos humanos y señaló que este rezago propició las condiciones para que el Estado «reincidiera en la criminalización de la protesta, en la exacerbada represión, en las detenciones masivas y en el encarcelamiento arbitrario».

“La conmemoración del día de hoy se da en el contexto de un Chile que vuelve a vivir violaciones sistemáticas a los derechos humanos con prisioneras y prisioneros políticos, con jóvenes torturadas y abusadas, con personas mutiladas ocularmente, con víctimas que fueron asesinadas además de lo que ha significado a partir del año 90 la agresión del Estado de Chile en el Wallmapu contra el pueblo mapuche y en ese contexto represivo de un Estado que nunca dio garantías de no repetición, vemos como nuevamente se violan los derechos de las personas“, dijo.

A su juicio, en este último período se ha realizado una apología del negacionismo y la relativización de crímenes con un atrevimiento poco antes visto.

“Tenemos a una derecha fascista económica que no se desentiende, que no se separa de aquellos y aquellas que fueron parte del genocidio sino todo lo contrario. Hay nuevas generaciones que ‘de la boca para afuera’ señalan condenas contra las violaciones de los derechos humanos pero a la hora de construir un Estado robusto en esos principios fundamentales, siempre lo torpedean“, criticó.

