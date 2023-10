Los dichos de Javier Macaya sobre el caso de su padre que fueron desmentidos rápidamente

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, fue desmentido por varios usuarios y usuarias de la red social X (exTwitter) tras asegurar que, en el caso donde su padre está imputado por abuso sexual impropio a menores de su propia familia, «siempre» les ha creído a ellas.

Los dichos de Macaya fueron en respuesta a una publicación del usuario Hugo Morales, quien lo etiquetó en un posteo con una imagen en la cual se llama a los padres y madres a creerles siempre a sus hijos, y a estar atentos a las señales de un posible abuso.

«Este mensaje es para la familia Macaya. Especialmente para @javiermacaya Ojalá te sirva de algo», escribió Morales, motivando la inmediata respuesta del senador gremialista: «Solo te digo que eres un infeliz. Siempre he estado del lado de mis sobrinas. Siempre les he creído y siempre han contado con mi apoyo. Lo que tú haces es inventar cosas que solo en tu delirante mente existen y no sabes el daño que generas», escribió el parlamentario de la UDI.

Solo te digo que eres un infeliz. Siempre he estado del lado de mis sobrinas. Siempre les he creído y siempre han contado con mi apoyo. Lo que tú haces es inventar cosas que solo en tu delirante mente existen y no sabes el daño que generas. Has inventado cosas francamente… — Javier Macaya (@javiermacaya) October 10, 2023

Sin embargo, muchos usuarios y usuarias, al igual que gran parte de la opinión pública nacional, recordaron la declaración emitida por Javier Macaya en sus redes sociales una vez conocido el caso de su padre (junio de 2023), donde aseguró que las acusaciones de abuso sexual en su contra eran «falsas».

«Tenemos la convicción de que se trata de una acusación falsa», dijo en aquella ocasión Macaya, lo cual se contradice totalmente con su furiosa respuesta a Hugo Morales, donde asegura que «siempre» le creyó a sus sobrinas.

«Yo leí una declaración suya senador y decía que creían en la absoluta inocencia de su padre. Cómo indica ahí el apoyo a sus sobrinas?», le preguntó a Macaya la usuaria @marcelillavn.

En tanto, otra usuaria, identificada como @Kareenpc, escribió: «Jamás estuviste de lado de tus sobrinas, es más, dijiste que sus acusaciones eran falsas. Las trataste de mentirosas y apoyaste en público al pederasta. El posteo no miente».

«Senador, eso no fue lo que usted dijo. En esta declaración no estuvo del lado de sus sobrinas. Por favor no mienta, menos en temas tan delicados», señaló la usuaria @CATA_a_secas.

Esta es la declaración que emitió el senador Macaya en junio de 2023:

Recordemos que actualmente, Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya, se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario, luego de pagar $150 millones en el Juzgado de Garantía de San Fernando.

Previamente, había estado en prisión preventiva, acusado como autor de una serie de delitos de abuso sexual impropio, cuya primera denuncia fue presentada por la familia de una niña menor de 12 años.

En ese sentido, fuentes judiciales informaron en ese momento que las investigaciones iniciales indicaban la posibilidad de al menos tres casos más, donde las víctimas serían sus propias nietas.

Asimismo, durante la audiencia de formalización, la fiscal Javiera Oro presentó varios videos que, según se alega, evidencian la reiteración del abuso sexual, elementos de prueba que se suman al relato detallado presentado por una de las víctimas.

¿En qué consiste el abuso sexual impropio?

El abuso sexual impropio es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación sexual, tales como exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización verbal y exposición a la pornografía.

