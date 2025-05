Los imperdibles del Gam para visitar en el día de los patrimonios

En esta nueva versión de la fiesta cultural y ciudadana, el centro cultural que está cumpliendo 15 años de vida, tendrá un enfoque amplio, abarcando desde recorridos mediados e históricos por el edificio, hasta talleres especialmente pensados para los más pequeños.



“Nuestro edificio relata la historia de los últimos 53 años de vida de Chile por medio de múltiples capas de historia. Ha sido testigo de la mayoría de los acontecimientos sociales, artísticos y políticos que han marcado al país desde su ubicación en pleno centro histórico de Santiago. Hoy invitamos al público a conocer más sobre nuestra interesante biografía y a participar de las actividades diseñadas para este fin de semana en un espacio seguro y estimulante para toda la familia”, comenta la directora ejecutiva GAM, Alejandra Martí Olbrich.



Para quienes quieran conocer la historia de la emblemática construcción que ocupa el centro cultural – y que data de 1972 – estarán los recorridos “De la UNCTAD a GAM”. Los participantes podrán viajar en el tiempo visitando rincones no conocidos y las obras de arte pertenecientes a la colección original, apreciando el valor artístico, arquitectónico y social del edificio. Sá y Do – 12 y 17 h (punto de encuentro: Hall Edificio A).



En el Pabellón Escénico, los amantes del teatro podrán explorar parte de la memoria teatral de GAM, sumergiéndose en algunas de sus producciones, a través de sus vestuarios, escenografías y elementos simbólicos de icónicas obras. Los asistentes también tendrán la oportunidad de acceder a aquellos lugares más ocultos para el público, como los camarines. Además, en la instalación “Si GAM fuera una canción», los más melómanos podrán descubrir los momentos más importantes del centro cultural a través de la música. Sá y Do – 12 a 18 h (Sala N2).



Revisar nuestros patrimonios a través de imágenes es lo que propone Memoria en foco, un dispositivo fotográfico que plantea una experiencia de reflexión colectiva en torno a la herencia y vivencias de cada uno. El desafío es tomarse una foto y compartir cuál es tu patrimonio. Sá y Do – 12 y 18 h (Plaza Central).



Patrimonio gastronómico: Pa´chuparse los dedos es una actividad pensada para que las infancias y sus familias conozcan, a través de lecturas y de los sentidos, el patrimonio gastronómico local. Sá – 15 h, previa inscripción en gam.cl (Hall Edificio A).



En Bajo el pez y el volantín: guaguas y la colección de arte GAM, bebés acompañados por sus cuidadores conocerán las obras de arte presentes en GAM, como el pez de mimbre y el volantín, a través de cuentos, poesías y canciones. Sá – 11 h, previa inscripción (BioblioGAM).



La danza también estará presente en esta edición del Día de los Patrimonios. La fundación Parenteswing invitará a moverse al ritmo del swing con clases de lindy pop y baile social. Sá – 15 a 18 h (Plaza Zócalo). Por su parte, la agrupación Tinkus San Simón filial Santiago, deleitará al público con sus coreografías de Tinku, expresión cultural de origen boliviano que une música y baile. Do – 17 h (Plaza Central).





Los visitantes podrán recorrer Correspondences, exposición de Soundwalk Collective y Patti Smith, que por éxito de público extendió su temporada hasta ese fin de semana. El proyecto descubre las huellas sonoras de la cantante y del impacto del cambio climático. Una experiencia audiovisual inmersiva que mezcla sonido, imagen y poesía. La muestra estará abierta sábado y domingo, de 10 a 21 horas (Sala de Artes Visuales), y a las 12 y las 16 horas, se realizarán visitas guiadas con el curador colombiano Santiago Gardeazábal.



Por último, el sábado la Sala MAPA (Edificio B, piso -1) ofrecerá un recorrido mediado y participativo por sus exposiciones, un taller de modelado de silbatos de greda y un taller de arte textil.

24 y 25 Mayo

