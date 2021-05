Los intereses de Luis Mayol: Empresario de la agroindustria, dueño de fundos y aguas

Por Paz Neira Barría. Antropóloga Social. Magíster en Planificación Territorial Rural.

Para Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu.

Luis Mayol Bouchon es un empresario de larga trayectoria en el sector de la agroindustria chilena. Ex alumno del colegio de élite The Grange, abogado, fundó en 1979 un bufete de abogados junto a Andrés Allamand[1]. Ha estado relacionado a la propiedad de COPEVAL (distribución y venta de insumos agrícolas) por herencia de familia (que fue fundadora) hasta el día de hoy. El 2003 fue elegido presidente de su directorio.

Fue consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), gremio de los grandes latifundistas, por más de dos décadas, director en cuatro oportunidades y presidente electo entre los años 2009- 2011. Hoy sigue vinculado a esta institución como parte de la Comisión Consultiva, integrada por los ex presidentes de la institución. Fue consejero de la Confederación de la Producción y del Comercio, otro de los gremios más poderosos del país, entre 2009 y 2011. Y director de Inacap entre el 2010 y 2011. También, fue Ministro de Agricultura en el primer gobierno de Piñera (2011- 2014). Además, como Intendente de la Araucanía el año 2018, debió salir de su cargo por sus declaraciones y responsabilidad política en el caso del asesinato de Camilo Catrillanca por parte de Carabineros. En abril del 2019, fue designado como director titular del directorio de Aguas Andinas en representación de las acciones que CORFO mantiene en dicha empresa[2]. Luis Mayol tiene estrechas relaciones con la élite latifundista y de derecha de Chile. Ex compañero de bufete de Andrés Allamand, con quien además jugaba Rugby. Además, Luis

[1] BCN. Reseñas biográficas parlamentarias. Andrés Allamand Zavala. https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Andr%C3%A9s_Allamand_Zavala

[2] Orellana, Gustavo. 24/4/2019. Aguas Andinas: Luis Mayol y Mauricio Rojas arriban a directorio en cupo Corfo. https://www.latercera.com/pulso/noticia/aguas-andinas-luis-mayol-mauricio-rojas-arriban-directorio-cupo-corfo/627020/

Mayol Bouchon es primo hermano de Jaime Orpis Bouchon, ex senador UDI[1]. La rama materna de su familia, los Bouchon, han estado ligados desde hace 4 generaciones con la producción de vinos en el valle de Colchagua. Hoy, la viña Bouchon -a cargo de Julio Bouchon Sepúlveda- sigue desarrollando en esa rama proyectos a escala nacional e internacional.

Intereses empresariales

Según el currículo de Luis Mayol disponible en el sitio de Aguas Andinas[2], Luis Mayol es empresario agrícola en las regiones de Atacama, O´Higgins y la Araucanía. Ha sido director de múltiples empresas, entre las que se encuentran: presidente de FISA (2009- 2011), Presidente de COPEVAL S.A. (2011- 2011), Presidente del Club de Polo y Equitación San Cristóbal (2002- 2011), Presidente de la Embotelladora y Comercializadora de Aguas Santa Amalia S.A. (2014- 2018), presidente de S.N.A Educa (2009- 2011), director de Radio Agricultura en varias oportunidades, Director de Puerto Cadera (2000- 2011 y 2014-2018), director de Serviport empresa dedicada a los servicios portuarios (mismas fechas) y director de MAS Recursos Naturales. Es socio fundador de la Viña Selentia Ltda[3].

Como vemos, las empresas son variadas, y en varias de ellas Mayol tiene acciones importantes de la propiedad. Su área de inversión más importante está en la agricultura, y específicamente en la producción de vino a través de Viña Selentia, que tiene viñedos en la comuna de Colchagua, región del Libertador Bernardo O´Higgins. Pero, además, según especifica en su currículum, tiene plantaciones en Atacama. Lo cual resulta interesante cuando constatamos que ha tenido importantes cargos directivos en el puerto de Caldera, y en Serviport, empresa dedicada a la prestación de servicios portuarios. Un artículo de El Mostrador señala que Mayol es socio de 14 sociedades, varia de ellas en el rubro agrícola, además de una inmobiliaria y la viña Cantera (además de Selentia)[4].

Como directivo de la SNA y Ministro de Agricultora, sin duda ha impulsado proyectos en el plano de la agroindustria, sector en el que tiene marcados intereses. Sería muy importante a futuro, analizar las políticas impulsadas en sus etapas de funcionario público, con el fin de descartar conflictos de interés sobres estas materias.

Veamos ahora algunas de las empresas más importantes en las que participa.

[1] Jaime Orpis fue condenado a cinco años y un día por fraude al Fisco y a 600 días por cohecho por el caso Corpesca. A la cárcel: ex senador UDI Jaime Orpis es condenado a ´prisión por cohecho y fraude al Fisco. 16/4/2021. Diario UChile. https://radio.uchile.cl/2021/04/16/a-la-carcel-ex-senador-udi-jaime-orpis-es-condenado-a-prision-por-cohecho-y-fraude-al-fisco/

[2] Aguas andinas inversionistas. Archivos. Board Directors elections. Luis Mayol y Mauricio Rojas. https://www.aguasandinasinversionistas.cl/~/media/Files/A/Aguas-IR-v2/board-directors-elections/cv-l-mayol-y-m-rojas.pdf

[3] Opcit.

[4] Jiménez, M; Leighton, H; Saavedra, N. 21/11/ 2018. Cayó Mayol: la trastienda de la planeada salida del intendente de la Araucanía por el caso Catrillanca. El Mostrador. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/21/cayo-mayol-la-trastienda-de-la-planeada-salida-del-intendente-de-la-araucania-por-el-caso-catrillanca/

COPEVAL

COPEVAL es líder en distribución de insumos agrícolas en Chile. Tiene departamentos de Alimentos, veterinaria, ferretería, repuestos, riego, fertilizantes, fitosanitarios, semillas y maquinaria. Según la página de la Comisión para el Mercado Financiero, Viña Selentia S.A., es dueña del 1,86% de la propiedad, con 696.181 acciones.

El año 2013, siendo Ministro de Agricultura, Luis Mayol fue acusado por los voceros de la campaña “Yo no quiero transgénicos en Chile” de tener conflicto de intereses en relación al trámite del proyecto de “Ley de Obtentores Vegetales”, más conocida como “Ley Monsanto”, que buscaba entregar nuevos derechos para patentar semillas a empresas de transgénicos. Esto, ya que Copeval es una de las principales distribuidoras de semillas del país[1], y Mayol ocupaba el cargo de director de esta empresa justo antes de ingresar como ministro de agricultura.

Mientras Mayol anunciaba públicamente que el gobierno se la jugaría por aprobar la “Ley Monsanto”, Lucía Sepúlveda, parte de la Red de Acción en Plaguicidas y vocera de la campaña “Yo no quiero transgénicos en Chile” recalcaba el conflicto de intereses entre el ministro y Copeval:

“Esta empresa se declara como una de las que provee de semillas genéticamente modificadas a los agricultores del país. Estas semillas son las que son objeto de esta ley y desde luego que dentro del catálogo de semillas que figura en internet en la empresa están las semillas de Monsanto, de manera que hay una relación bastante directa […] Él es accionista de una empresa del rubro agrícola, de manera que es bastante entendible que él se apure para lograr la aprobación de una ley que finalmente va a beneficiar sus propios intereses”[2]

Otro asunto polémico -por su probidad- en el mandato de Mayol como Ministro de Agricultura fue la licitación del Instituto de Desarrollo Agropecuario -INDAP- para la compra de 20 cosechadoras para comunidades mapuche. La licitación, por $493 millones de pesos, fue adjudicada a COPEVAL[3].

INDAP abrió una licitación señalando especificaciones técnicas que sólo reunía la cosechadora brasileña Jumil 390, sabiendo que el único representante de esta marca en Chile es COPEVAL.

En esos tiempos, el director nacional de INDAP era Ricardo Ariztía, sobrino de uno de los controladores de COPEVAL, Manuel Ariztía Ruiz.

[1] Huerta, Helmut. 20/12/2013. Acciones del ministro Mayol revelan conflicto de interés en trámite de “Ley Monsanto”. Radio Universidad de Chile. https://radio.uchile.cl/2013/12/20/acciones-del-ministro-mayol-revelan-conflicto-de-interes-en-tramite-de-ley-monsanto/

[2] Opcit.

[3] Court, Josefina; Yáñez, Daniela. 9/4/2013. Indap paga $493 millones a empresa relacionada con familiares de su director nacional, Ricardo Ariztía. Ciper. https://www.ciperchile.cl/2013/04/09/indap-paga-493-millones-a-empresa-relacionada-con-familiares-de-su-director-nacional-ricardo-ariztia/

Los hechos fueron investigados por contraloría, quien sostuvo que en futuro Ariztía (que era además investigado por otros hechos de conflicto de interés) debería cumplir el deber de abstención indicada en la Ley[1].

Lo curioso de todo esto, es que el Ministro de Agricultura de la época, Luis Mayol, también es socio de COPEVAL, y a pesar de ser el INDAP una institución que depende de este mismo ministerio, nunca fue mencionado en las investigaciones.

Los viñedos en Colchagua

Mayol históricamente ha estado ligado a la producción de vinos en el valle de Colchagua, comuna de San Fernando. Su familia materna, los Bouchon, también tiene una marca de producción de vinos. En los medios, se sostiene que Mayol tiene además acciones en la viña Cantera[2] y parte del directorio de Viñas Familiares de Chile (VFC)[3], un Holding formado por las viñas Bouchon y Bisquertt, quien será dueña de las marcas y los contratos vitivinícolas. Diarios especializados señalan que mediante esta alianza VFC tendrá un volumen exportador de unas 300 mil cajas anuales, mientras que en Chile se espera comercializar unas 700 mil botellas[4].

No hemos logrado desentrañar a ciencia cierta los vínculos de Luis Mayol con VFC (si participa en su propiedad, o en la propiedad de la Viña Bouchon). Lo que sí sabemos, es que el impulsor y presidente de la Viña Bouchon es Julio Bouchon Sepúlveda, pariente de Luis Mayol por la rama materna[5], quien fue acusado de participar en el asesinato del general Schneider en 1970, por lo que fue condenado en primera instancia a 3 años y un día más 3 años de relegación en La Unión[6]. Según diversas fuentes, Luis Mayol es dueño del 55% de los derechos de la viña Selentia, avaluada en $800 millones el año 2011[7]. En el registro Central de Colaboradores del Estado

[1] Contraloría General de la República. Dictámenes Generales Municipales. Dictamen 002520N13 del 11/1/2013. https://www.contraloria.cl/LegisJuri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf/FormImpresionDictamen?OpenForm&UNID=30C480E02021437884257AF6006BB31C

[2] Jiménez, M; Leighton, H; Saavedra, N. 21/11/ 2018. Cayó Mayol: la trastienda de la planeada salida del intendente de la Araucanía por el caso Catrillanca. El Mostrador. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/21/cayo-mayol-la-trastienda-de-la-planeada-salida-del-intendente-de-la-araucania-por-el-caso-catrillanca/

[3] Aguas Andinas inversionistas. Gobierno corporativo. Directores ejecutivos. Directores titulares. Luis Mayol Bouchon. https://www.aguasandinasinversionistas.cl/es/gobierno-corporativo/directores-ejecutivos/directores-titulares/luis-mayol-bouchon

[4] Musquiz, Luis. 15/3/2019. Viñas Bouchon y Bisquertt se asocian y crean el holding VFC para potenciar su negocio. Economía y Negocios. El Mercurio. http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=553934

[5] Familia Bouchon diversifica negocios: se suma a la producción de espumantes y avellanos. 23/7/2017. Economía y Negocios. El Mercurio. http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=381422

[6] Análisis especial. Secuestro y muerte del general Schneider. 1987; 26. http://www.socialismo-chileno.org/PS/analisis/1987/Analisis_159_especial.pdf

[7]Jiménez, M; Leighton, H; Saavedra, N. 21/11/ 2018. Cayó Mayol: la trastienda de la planeada salida del intendente de la Araucanía por el caso Catrillanca. El Mostrador.

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/21/cayo-mayol-la-trastienda-de-la-planeada-salida-del-intendente-de-la-araucania-por-el-caso-catrillanca/

y Miunicipalidades, Viña Selentia Limitada (RUT: 96.824.730-1) declara como direcciones el Fundo Puelche, en la comuna de Cunco, y viña Angostura en San Fernando. Su representante legal es Luis Mayol Bouchon[1]. Catalina Recordon, concejala de Vitacura y esposa de Luis Mayol es dueña de 10% de Viña Selentia[2].

Viña Selentia, el año 209, fue beneficiada por la Ley de fomento al riego (CNR) del Minagri por un monto de 26.994.908 pesos. [3]

El fundo y las tierras en Cunco

4.1 Fundo el Puelche

En Febrero de 1991, Luis Mayol compra el “Fundo Puelche”, de aproximadamente 240 has a dos sociedades: “Inmobiliaria GOP Limitada”, representada por Germán Gardeweg Lacourt y a la sociedad “Inmobiliaria Alba Sociedad Anónima” representada por su hermano, Luis Arturo Gardeweg Lacourt y Daniel Albarran Ruiz- Clavijo[4].

Los hermanos Gardeweg Lacourt fueron muy cercanos a la dictadura de Pinochet. Germán Gardeweg fue Subsecretario del interior en 1983 -debiendo comparecer a declarar por una querella de la CUT por la muerte de 26 personas en 1983[5]-. Por su parte, Luis Arturo Gardeweg fue representante del “presidente de la república” ante la junta directiva de la UFRO en enero de 1986[6].

Daniel Albarrán Trabajó en el Banco del Desarrollo en los años ´80, y luego entró en los negocios de la salmonicultura (AquaChile, Antarfish, Salmón Chile) y Subsecretario de Pesca en el gobierno de Ricardo Lagos (1998- 2000).

Según la anotación al margen de la escritura de compraventa, el predio fue subdividido el año 2003. Desconocemos qué partes del predio siguen siendo de su propiedad. Pero en los medios se sigue mencionando el fundo El Puelche como parte de sus propiedades. De hecho, el año 2017, Luis Mayol ganó el concurso “Campo del año 2017” (concurso

[1] Ministerio de Hacienda. Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades. Ficha de Institución Privada. Viña Selentia Limitada. https://www.registros19862.cl/fichas/ver/rut/96824730/clase/5

[2] Infoprobidad. Catalina Christiane Recordon Martin.

https://www.infoprobidad.cl/Declaracion/BuscarDeclaracion?declaracion=fc6f229f34410b0ae0af5cb7df22e470

[3] Odepa. Registro de beneficiarios de instrumentos de fomento Minagri.

https://apps.odepa.gob.cl/ServletBuscarTrx;jsessionid=10C2FFA89B387DDDA58D5FAAC8197866

[4] Conservador de Bienes Raíces de Temuco. Inscrita a fojas 314 vta. F. N° 400. Año 1991. Compraventa.

[5] Jarpa declaró como inculpado por represión de 1983. 23/6/2006. En Archivo Chile. Boletín N° 140. 15-30 Junio 2006. http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/boletin_ddhh/ddhhbolet0140.pdf

[6] Ministerio De Educación; Subsecretaria De educación. Decreto 10. Acepta renuncias de representantes del presidente de la república en junta directiva de la Universidad de la Frontera y nombra sus reemplazantes. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=156393

organizado por Anasac), en la categoría “Valor a la responsabilidad social empresarial” por su fundo El Puelche- Santa Amalia[1].

4.2. Parcelas cercanas al lago: las tierras de la Reforma Agraria

Foto: Colico Entrada Libre[2]

La historia de estas tierras es demasiado larga para exponerla acá en detalle… aunque sería muy interesante seguir investigando a futuro. Pero es necesario anunciarla para entender los conflictos que más adelante detallaremos.

El año 1966, en el contexto de la Reforma Agraria de Eduardo Frei Montalva, fueron expropiados los fundos “Santa Amalia”, “Santa Amalia del Lago” y “El Carmen de Colico”, los que entre los tres sumaban una superficie de cerca de 3.000 hectáreas. Estas tierras fueron entregadas a la “Cooperativa La Esperanza”.

En 1978, se dividieron los terrenos en 38 parcelas, 38 sitios, 1 bien común especial y 1 Reserva Cooperativa. La “Reserva Cooperativa 2”[3], así como otras parcelas, fueron vendidas a particulares, quienes a su vez parcelaron y/o revendieron a importantes empresarios capitalinos todo el sector del borde de lago.

Uno de los compradores de parcelas fue Julio Bouchon Sepúlveda[4], a quien nos referimos antes.

Julio Bouchon, en representación de la “Sociedad Agrícola Chicureo Limitada”, vendió el año 1983 los lotes[5] N° 63,64,65,66,67,68,69 que formaba parte del sector llamado “Sector de Desarrollo turístico” de la “reserva Cooperativa N°2”. Los compradores y su participación fueron: Andrés Allamand (22,5%), Jaime Barros (22,5%), Luis Mayol (22,5%), Juan Varela (22,5%), Andrés Wagner (10%).

Dirigentes de la comunidad de La Esperanza recuerdan que esas ventas, que fueron efectuadas por sus antepasados, fueron hechas de manera poco ética.

“Es que este es un cuento largo. De hartos años que empezó todo esto. Con toda la manipulación que hubo de las personas, en ese tiempo, que no tenían mucho conocimiento de lo que se venía. Y del aprovechamiento del conocimiento que sí tenían los particulares ribereños que hoy rodean el lago Colico”. Gustavo Arellano Seguel. Presidente Comité de apertura y defensa de las playas del lago Colico.

[1] Ex ministro Luis Mayol es reconocido con Valor RSE en concurso Campo del Año. 14/9/2017. Portal Innova. https://portalinnova.cl/ex-ministro-luis-mayol-es-reconocido-con-valor-rse-en-concurso-campo-del-ano-2017/

[2] Para más detalles ver Facebbok. Colico Entrada Libre. https://www.facebook.com/colico.libre/

[3] SAG. Carta N° 1128/2015. Santiago. 27/02/2015.

[4] Quien adquirió el predio junto con Jorge Medina Chuecas, comprada a la “Cooperativa de Reforma Agraria Asignataria La Esperanza”. Compraventa inscrita a fojas 110. Vuelta F. Número 168. Año 1980. Conservador de Bienes Raíces de Temuco.

[5] Conservador de Bienes Raíces de Temuco. Correlativo 2. Fojas 4055. V. N°5905. Año: 1983.

Señalan que estas personas -parte de la élite santiaguina y ligadas estrechamente a la dictadura- se aprovecharon del poco conocimiento de las personas del sector para adquirir las parcelas a bajo costo. Y a veces con presiones y amenazas.

“Acá hay personas que vivieron el proceso. Porque dicen claro, las personas vendieron a los del lago, y vendieron a precio de huevo. Por no mencionan las presiones que sufrieron los campesinos, producto de la dictadura de Pinochet. Donde habían personas, una especie de delegados, que venían a presionar y a amenazar”. Freddy Leal Landeros. Secretario Comité de apertura, defensa y turismo de las playas del lago Colico.

Las tierras fueron subdivididas, y los propietarios inscribieron a sus nombres. En la liquidación de la comunidad, en 1985, Luis Mayol se adjudicó la hijuela 2°. Las ex tierras de la cooperativa se convirtieron en parcelas de agrado, con lujosos chalet con borde de lago.

Desconocemos si algunos de los antiguos propietarios vendieron. Lo que sí sabemos, es que Luis Mayol en Infoprobidad declara tener cuatro propiedades en la comuna de Cunco, región de la Araucanía[1].

La agrupación “Comité de apertura, defensa y turismo de las playas del lago Colico”, cuyos dirigentes dieron entrevistas para este artículo, llevan años acusando a varios de los propietarios de parcelas con borde de lago de cerrar los caminos tradicionales que daban acceso al lago. Estos caminos eran parte del “Proyecto de parcelación la Esperanza” y la agrupación asegura que están debidamente inscritos como caminos públicos.

“Lo que nosotros estamos tratando de recuperar son los caminos del Proyecto de Parcelación La Esperanza. Entonces, si estamos reclamando los caminos, es porque es del mismo sector. Yo te puedo mandar los documentos, que sería el plano, la escritura, y el reconocimiento del SAG de la existencia de este camino”. Gustavo Arellano Seguel. Presidente Comité de apertura y defensa de las playas del lago Colico.

Primero lograron abrir el camino a la playa “El rincón de las hadas”, que había sido cerrado por Ramón Ortúzar, que se ha transformado en la realidad (no sólo en el papel) en una playa pública, donde todas las personas tienen acceso. La agrupación se encarga además de cuidar y limpiar este espacio.

“Nosotros en la agrupación hace años que estamos tratando de recuperar unos caminos que son caminos inscritos en la Reforma Agraria. En los títulos de dominio de los parceleros de la Reforma Agraria del asentamiento la Esperanza figuran estos caminos y están estipulados en las escrituras como “Bien Común 2”, y es una superficie de 14.3 hectáreas, consideradas en camino. Nosotros hemos tenido un par de dificultades para recuperar estos caminos después que llegaron los particulares que se apropiaron de esto. Que compraron las parcelas que colindan con estos caminos. Y se creyeron dueños de estos caminos y los cerraron.” Gustavo Arellano Seguel. Presidente Comité de apertura y defensa de las playas del lago Colico.

[1] Predios declarados en Infoprobidad en la comuna de Cunco, con los roles 1318-76; 1318-53; 1318-54; 1318-291. Infoprobidad https://www.infoprobidad.cl/Declaracion/Declaracion?ID=570530

Señalan los dirigentes que ahora su plan es recuperar el camino que conducía a Puerto Colico, y que pasa por propiedades de Luis Mayol[1], quien tiene cerrado el acceso.

“Ahora estamos empezando el trámite para la recuperación del camino que tiene usurpado don Luis Mayol Bouchon. Un camino que conecta un sector del lago Colico denominado Puerto Colico. Justo en la desembocadura del lago Colico, donde nace el río Curaco.

Este caballero ha sido funcionario público, porque fue ministro de agricultura, fue intendente de la Araucanía. Cuando fue intendente trabó mucho el trámite que nosotros teníamos con el acceso al Rincón de las Hadas. Porque sabía bien que, si nosotros recuperábamos el camino al Rincón de las Hadas, obviamente íbamos a querer recuperar el otro camino que tiene usurpado él y que es el que nos conecta con Puerto Colico.” Gustavo Arellano Seguel. Presidente Comité de apertura y defensa de las playas del lago Colico.

Los dirigentes cuentan que en repetidas ocasiones han tratado de conversar con los parceleros que han cerrado los caminos públicos (Ortuzar y Mayol), pero que éstos no han querido buscar una solución amigable al conflicto. Pero además, según señalaron, han encontrado serios obstáculos en su lucha como es la tardanza en la entrega de documentos y la nula respuesta de las autoridades.

Además de la obstaculización en la entrega de documentos públicos y la gestión de trámites, los dueños de parcelas han interpuesto demandas contra los dirigentes de la agrupación. Ramón Ortúzar entabló un recurso de protección contra Freddy Leal y Gustavo Arellano, que fue rechazado en todas las instancias[2]. Sin embargo, hay otras medidas legales que siguen adelante, llegando Ortúzar a demandar a la Municipalidad por el arreglo del camino de acceso a la playa “El Rincón de las Hadas”[3]. A la vía jurídica, se suman otras acciones más violentas, contratando algunos dueños de parcelas a guardias armados y con perros para amedrentar a las personas que usan los caminos para acceder a las playas.

Andes Mountain Water (AMW)

En el predio del fundo Santa Amalia, la familia Mayol Recordon tiene una planta embotelladora de agua de alta gama. La firma, Andes Mountain Water, sostiene que vende una de las aguas más puras del mundo, sin minerales ni sodio[4]. Sostiene que proviene de una fuente de agua “A”, la cual se ha filtrado a través del suelo de la cordillera de los Andes por 20 años. En la página web de la empresa, destaca que esta agua es exportada a 17 países del mundo[5]. La empresa está certificada como una empresa B, un reconocimiento a su

[1] Aguilera, Rodrigo. 11/1/2015. Vecinos bloquearon accesos al Lago Colico en Cunco en nueva jornada de manifestaciones. Bío Bío Chile. https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/01/11/vecinos-bloquearon-accesos-al-lago-colico-en-cunco-en-nueva-jornada-de-manifestaciones.shtml

[2] Corte de Apelaciones de Temuco. Sentencia 10/7/2020. Rol N° 95.086-2020 de la Tercera Sala de la Corte Suprema del 28/8/2020. Ver en: Jurisprudencia Chile. 5/9/2020. https://www.jurischile.com/2020/09/se-confirma-rechazo-de-accion-de.html

[3] 2° Juzgado Civil de Temuco. Causa rol C-83-2021. Caratulado: Agrícola VP Limitada/ Municipalidad de Cunco/ OPD Precordillera. Demanda fue desestimada en primera instancia y hoy se encuentra en la corte de apelaciones.

[4] Water from the Andes Mountains. https://www.waterfromtheandes.com/

[5] Water from the Andes Mountains. https://www.waterfromtheandes.com//distribution

supuesto compromiso con la comunidad y el entorno, ganando el premio “Best for Community 2015”, dedicado a las empresas que tienen un importante impacto social y ambiental[1].

La marca pertenece a la empresa “Embotelladora y Comercializadora Aguas Santa Amalia SA”, la que posee derechos de agua en una vertiente sin nombre, de tipo permanente y continuo, por 2,8 litros por segundo. Sobre la marca, Mayol sostuvo:

“Desde que me asocié en 2011 a la familia francesa Morie (donde participa Alain Morie, CEO de Ingram Micro y director de Amazon) estamos exportando a países como EEUU, Shangai, Singapur, Dubai, Kuwait y Qatar. Recientemente fuimos reconocidos por Stoli, que hace el vodka Stolichnaya, la cual sacó una edición limitada de 250 botellas de vodka con nuestra agua a un precio de US$ 2.800 la botella.”[2]

Sostuvo además que para el año 2014 se proyectaba vender 250 o 300 mil botellas, y crecer a 600 mil el año 2015.

Desde hace años que diversas personas y organizaciones han acusado a Mayol de tener conflictos de intereses por sus inversiones en la zona. En este sentido apunta Freddy Leal, dirigente de la villa La Esperanza:

“Él saca agua de la montaña, del mismo lugar donde nos estamos surtiendo de agua. El compró derechos de agua de un espeto que ni siquiera estaba en su terreno. Él, ¿de dónde saca agua?, es el único que tiene agua. De hecho, hay una comunidad, que se llama Red Colico, donde están mis parientes, y se les secó toda el agua. Va la municipalidad a dejarles agua. Y él, de la misma montaña, saca agua para la embotelladora. (A la comunidad Red Colico) se les secaron todas las vertientes. Y sin embargo él puede lucrar, sacando agua de la misma montaña, y vendiéndola al extranjero. Considera que una botella de 750 ml en Dubai, la venden en $11.000 pesos.” Entrevista a Freddy Leal Landeros. Comité de apertura, defensa y turismo de las playas del lago Colico.

Se critica el hecho que, como veremos más adelante, pese a la crisis hídrica que sufre la región, con miles de familia sin agua y teniendo que ser abastecidas con camiones aljibe, la familia Bouchon se dedique a la exportación de agua en su fundo en el lago Colico[3].“Es una cuenca que nace de un cerro. Que colinda la propiedad de él con el predio de donde nace el agua. Y un poco más abajo hizo un embalse, una represa. Para poner los estanques y desviar el curso del agua hacia la embotelladora. Con lo que él está haciendo ahí…. Perjudica mucho a los vecinos que están en un sector que nosotros lo denominamos acá Red Colico. Que es una captación de agua superficial que tienen ellos. Que básicamente es un

[1] Aracena, Martín. 29/3/2018. Andes Mountain Water embotella una de las agua más puras del mundo. Diario Sustentable. https://www.diariosustentable.com/2018/03/andes-mountain-water-embotella-origen-una-las-agua-mas-pristinas-del-mundo/#:~:text=Andes%20Mountain%20Water%20embotella%20una%20de%20las%20agua%20m%C3%A1s%20puras%20del%20mundo,-Por%20Mart%C3%ADn%20Aracena&text=Es%20un%20agua%20natural%20que,la%20zona%20sur%20de%20Chile.

[2] Energías renovables no convencionales. La nueva apuesta de Luis Mayol. 28/10/2014. Diario Financiero. https://www.df.cl/noticias/empresas/energia/energias-renovables-no-convencionales-la-nueva-apuesta-de-luis-mayol/2014-10-28/230518.HTML

[3] Opcit.

ramal de la cuenca del estero donde él está sacando el agua. Entonces en el tiempo de verano ocupa toda el agua, los vecinos quedan sin agua. Y el saca el agua, la embotella y la vende.” Gustavo Arellano Seguel. Presidente Comité de apertura y defensa de las playas del lago Colico.

Realmente es asombroso que una empresa que se jacta por su responsabilidad empresarial en el medio social y natural esté afectando de tal manera a las comunidades que la rodean. Primero, a través del cierre de accesos que históricamente han sido públicos a las playas. Y además, mediante el uso comercial, intensivo y para exportación de las aguas del territorio.

MAS Recursos Naturales

Otra faceta de los negocios de Mayol tiene que ver -como él mismo señala en su currículum- con su cargo como director[1] de la empresa MAS Recursos Naturales la cual tiene como función:

“Asesoramos en factibilidad, diseño y construcción de proyectos hídricos y energéticos. Entregamos apoyo legal y gestionamos fondos para el desarrollo de proyectos de inversión, tanto a nivel público como privado.”[2]

En la página de la empresa se replica una entrevista a Luis Mayol, donde señala que busca desarrollar un nuevo proyecto turístico en Lago Blanco, Tierra del Fuego, donde tiene una isla. Además, proyectaba entrar en el mercado de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) donde evalúa 7 proyectos[3].

Sostiene que los tiempos están difíciles para inversionistas como él, ya que la modificación de leyes como el Código de Aguas los llena de incertidumbre:

“Estamos viendo muchas modificaciones legales y tributarias, incluso, la modificación al código de aguas, lo que crea incertidumbre ya que se nos van las certezas jurídicas para desarrollar proyectos. Cuando te cambian el concepto de dueño por titular, pasas de un concepto de dominio a un concepto de concesión, las que son temporales y dependen de un tercero para ser renovadas. Entonces, esas cosas nos tienen complicados, no sólo a nosotros, sino a todo el país.”[4]

En otras entrevistas, se ha opuesto a la caducidad de los derechos de agua:“Por ejemplo, en las indicaciones presentadas -advirtió Mayol- se estipula un mecanismo para la extinción de estos derechos si el titular, en un plazo determinado, no ha construido las obras necesarias para aprovechar el recurso, y eso es claramente inconstitucional. De

[1] Director de MAS recibe Valor RSE La Araucanía Campo del año 2017. 12/9/2017. MAS Recursos Naturales. https://www.masrecursosnaturales.cl/luismayol-valor-rse/

[2] MAS Recursos Naturales. Quienes somos. Qué hacemos. https://www.masrecursosnaturales.cl/quienes-somos/que-hacemos/

[3] Energías renovables no convencionales. La nueva apuesta de Luis Mayol. 28/10/2014. Diario Financiero. https://www.df.cl/noticias/empresas/energia/energias-renovables-no-convencionales-la-nueva-apuesta-de-luis-mayol/2014-10-28/230518.HTML

[4] Opcit.

hecho, la causal de extinción de derechos no existe en la actual legislación, ya que el único motivo de extinción que existe en el derecho de aguas chileno es la renuncia”.[1]

Dentro de los productos y servicios que MAS ofrece en su página web está el desarrollo de proyectos en las áreas de riego, centrales de paso, proyectos solares, de biomasa y proyectos eólicos.

El tema de las centrales de paso es especialmente delicado, considerando la alta conflictividad que estos proyectos han tenido en los territorios de la Araucanía, y específicamente en territorios mapuche. MAS ofrece en la materia un servicio completo: estudios de pre inversión, ingeniería e inspección, construcción de obras civiles, suministro e instalación de equipos, coordinación y gestión con usuarios y líneas eléctricas para proyectos llave en mano[2].

Pero además, se dedica a la venta de derechos de agua, ofreciendo asesorías técnicas y legales en la compra y venta de estos derechos. En la región de la Araucanía, se ofrecen tres derechos[3]:

Río Carén. Comuna de Melipeuco. 4555 l/s. No consuntivo, permanente y continuo.

Río Toltén. Comuna de Pucón. Fuente superficial. Comuna de Pucón. 100 l/s

Río Toltén. Comuna de Pucón. Fuente superficial. 30l/s

Más Recursos Naturales además se dedica al diseño y construcción de proyectos. Es dueña de MÁS I&G. Además, compró la totalidad de la empresa Wats Engineering SpA, de la que ya era dueña de un 50%). Wats se dedica al diseño y construcción de obras hidráulicas y de energías renovables para terceros[4]. MÁS I&G se dedicará al desarrollo de proyectos hídricos, agrícola e inmobiliarios.

Derechos de Agua

La férrea oposición de Mayol a la modificación del Código de Aguas se entiende perfectamente una vez que analizamos los Derechos de agua que éste posee en las regiones del Libertador Bernardo O´Higgins y la Araucanía. Toda la información está disponible en detalle en la página de la DGA[5].



[1] Chile: ex autoridades de Obras Públicas y Agricultura coinciden sobre inconstitucionalidad en reforma al Código de Aguas. s/f. MÁS Recursos Naturales. https://www.masrecursosnaturales.cl/chile-ex-autoridades-de-obras-publicas-y-agricultura-coinciden-sobre-inconstitucionalidad-en-reforma-al-codigo-de-aguas/

[2] MÁS Recursos Naturales. Productos. https://www.masrecursosnaturales.cl/productos/

[3] MÁS Recursos Naturales. Venta derechos de agua. https://www.masrecursosnaturales.cl/venta-derechos-agua/

[4] Nueva área de Ingeniería y Gestión llamada MÁS I&g. MÁS Recursos Naturales. https://www.masrecursosnaturales.cl/mas-ig/. Ver también página Grupo Wats: http://grupowats.com/

[5] DGA. MOP. Derechos de aprovechamiento de aguas registrados en DGA. https://dga.mop.gob.cl/productosyservicios/derechos_historicos/Paginas/default.aspx. Actualizado al 4/5/2021.

Derechos de Agua IX Región de la Araucanía

A nombre de Luis Mayol Bouchon

Región de la Araucanía. Provincia de Cautín. Comuna Pucón. Cuenca: río Toltén/ Sub Cuenca: río Pucón/ Sub sub cuenca: río Liucura/ Fuente: Estero sin nombre

Nombre Solicitante Tipo Derecho Naturaleza del Agua Clasificación Fuente Cuenca SubCuenca SubSub Cuenca Fuente Ejercicio del Derecho Caudal

Anual

Prom Unidad de

Caudal Luis Alejandro Mayol Bouchon Consuntivo Superficial y Detenida Lago/Laguna Rio Tolten Rio Allipen Rio Curaco Lago Colico Permanente y Continuo 2 Lt/s

En la Región de la Araucanía. Provincia de Cautín. Comuna Cunco.

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos DGA[1].

A nombre de Sociedades y empresas donde tiene participación

Nombre Solicitante Tipo Derecho Naturaleza del Agua Clasificación Fuente Cuenca SubCuenca SubSubCuenca Fuente Ejercicio del Derecho Caudal

Anual

Prom Unidad de

Caudal Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial Rio/Estero Rio Tolten Rio Allipen Rio Curaco Rio Curaco Permanente y Discontinuo 100 Lt/s Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial Rio/Estero Rio Tolten Rio Allipen Rio Curaco Rio Curaco Eventual y Discontinuo 50 Lt/s Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Tolten Rio Allipen Rio Curaco Rio Curaco Permanente y Discontinuo 100 Lt/s Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Tolten Rio Allipen Rio Curaco Rio Curaco Eventual y Discontinuo 50 Lt/s Agrícola Santa Amalia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Tolten Rio Allipen Rio Curaco Estero sin Nombre Permanente y Continuo 5 Lt/s

[1] Opcit.

Embotelladora Y Comercializadora Aguas Santa Amalia Consuntivo Superficial y Corriente Vertiente Rio Tolten Rio Allipen Rio Curaco Vertiente sin Nombre Permanente y Continuo 2 Lt/s Agrícola Santa Amalia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Tolten Rio Allipen Rio Curaco Estero sin Nombre Permanente y Continuo 15 Lt/s Total 322 Lt/s

Región de la Araucanía. Provincia de Cautín. Comuna Cunco.

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos DGA.

Derechos de Agua. VI Region del Libertador Bernardo O´Higgins

A nombre de Luis Mayol Bouchon

Nombre Solicitante Tipo Derecho Naturaleza del Agua Clasificación Fuente Cuenca SubCuenca SubSubCuenca Fuente Ejercicio del Derecho Caudal

Anual

Prom Unidad de

Caudal Luis Alejandro Mayol Bouchon Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Tinguiririca Bajo Rio Tinguiririca Entre Estero Calleuque y Embalse Rapel Rio Tinguiririca Permanente y Continuo 39,1127 Lt/s Luis Alejandro Mayol Bouchon Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Tinguiririca Bajo Rio Tinguiririca Entre Estero Calleuque y Embalse Rapel Rio Tinguiririca Permanente y Continuo 26,0760 Lt/s Luis Alejandro Mayol Bouchon Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Cachapoal Bajo Estero Zamorano hasta Estero Rigolemu Estero Roma o Charquican Permanente y Continuo 11 Acciones Luis Mayol Bouchon Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Tinguiririca Bajo Rio Tinguiririca Entre Estero Chimbarongo y Estero Calleuque Rio Tinguiririca Permanente y Continuo 68,5872 Lt/s Luis Mayol Bouchon Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Tinguiririca Bajo Rio Tinguiririca Entre Estero Chimbarongo y Estero Calleuque Rio Tinguiririca Permanente y Continuo 1,2000 Lt/s Luis Mayol Bouchon Y Otros Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Tinguiririca Bajo Rio Tinguiririca Entre Estero Chimbarongo y Estero Calleuque Rio Tinguiririca Permanente y Continuo 96,2786 Lt/s Total 231,2545 Más acciones

Todos los derechos están ubicados en la Región de O´Higgins. Provincia de Colchagua. Comuna de San Fernando. No especifica uso del agua.

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos DGA[1].

A nombre de Viña Selentia

Nombre Solicitante Tipo Derecho Naturaleza del Agua Clasificación Fuente Cuenca SubCuenca SubSubCuenca Fuente Ejercicio del Derecho Caudal

Anual

Prom Unidad de

Caudal Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Cachapoal Bajo Estero Zamorano hasta Estero Rigolemu Estero Roma o Charquican Permanente y Continuo 24 Acciones Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Cachapoal Bajo Estero Zamorano hasta Estero Rigolemu Estero Roma o Charquican Permanente y Continuo 12,2000 Lt/s Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Tinguiririca Bajo Rio Tinguiririca Entre Estero Calleuque y Embalse Rapel Rio Tinguiririca Permanente y Continuo 39,1132 Lt/s Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Quebrada Rio Rapel Tinguiririca Bajo Rio Tinguiririca Entre Estero Calleuque y Embalse Rapel Rio Tinguiririca Permanente y Continuo 9,4400 Lt/s Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Tinguiririca Bajo Rio Tinguiririca Entre Estero Chimbarongo y Estero Calleuque Rio Tinguiririca Permanente y Continuo 15,5684 Lt/s Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Tinguiririca Bajo Rio Tinguiririca Entre Estero Chimbarongo y Estero Calleuque Rio Tinguiririca Permanente y Continuo 11,6942 Lt/s Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Tinguiririca Bajo Rio Tinguiririca Entre Estero Chimbarongo y Estero Calleuque Rio Tinguiririca Permanente y Continuo 80,3532 Lt/s Viña Selentia Limitada Consuntivo Superficial y Corriente Rio/Estero Rio Rapel Tinguiririca Bajo Rio Tinguiririca Entre Estero Chimbarongo y Estero Calleuque Rio Tinguiririca Permanente y Continuo 6,9000 Acciones Total 168,369 Más acciones l/s

Todos los derechos están ubicados en la Región de O´Higgins. Provincia de Colchagua. Comuna de San Fernando.

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos DGA[2].

Resumen y totales Derechos de Agua Luis Mayol y Viña Selentia. Regiones de O´Higgins y la Araucanía

Titular Caudal anual promedio Luis Mayol región O´Higgins 231,2545* Viña Selentia región O´Higgins 168,36* Luis Mayol región Araucanía 2 Empresas región Araucanía 322 Total 723,6145

Montos no consideran acciones.

Finalmente, podemos decir que Luis Mayol, directamente o a través de las empresas que controla (Viña Selentia, Agrícola Santa Amalia Limitada y Embotelladora y comercializadora aguas Santa Amalia) posee (en las regiones del Libertador Bernardo O´Higgins y la Araucanía) derechos de agua, en un promedio anual, por algo más de 723 litros por SEGUNDO.

Es decir, 62.467.200 litros de agua al día (723 x 60 x 60 x 24). Si consideramos que la Contraloría General de la República[3] indicó que las personas que reciben agua de camiones aljibe deberían recibir un mínimo de 100 litros por persona por día, el agua que Mayol tiene inscrita a su nombre alcanzaría para abastecer a 624.672 personas al día, para siempre.

Sólo en la comuna de Cunco tiene cerca de 27.993.600 (324x60x60x24) de litros diarios, es decir alcanzarían 100 litros diarios para 279.936 personas. Considerando que Cunco tiene 17.526 habitantes, alcanzaría para abastecer a casi 16 comunas de Cunco. Impactante.

Infoprobidad

Un asunto que nos ha llamado la atención son los datos que figuran en la página de Infoprobidad. Según esta página, la declaración de intereses fue entregada al SERVEL con fecha 6/1/2021. En dicha página el candidato Luis Mayo no declara Derechos de Agua que él o sus empresas poseen, hecho que contrasta con el listado disponible en la DGA.

También, existe una abismal diferencia entre el monto que declara como avalúo fiscal de sus propiedades, y lo que se señala el SII al consultar sobre el avalúo fiscal de las mismas, especialmente en los predios rurales en comunidad, sociedad o empresa. Pensamos que podría ser porque declara un porcentaje de propiedad. Pero en cada uno de ellos señala claramente que están en Plena propiedad, y en el apartado de avalúo fiscal no se refiere a un porcentaje del declarante, tal como se detalla a continuación:

Bienes inmuebles situados en Chile[4]

Región Comuna Rol avalúo Porcentaje que posee Avalúo Fiscal declarado Avalúo Fiscal según SII Diferencia Metropolitana De Santiago Vitacura 2453-35 100 79.211.740 80.637.580 1.425.840 Metropolitana De Santiago Vitacura 2453-31 100 102.681.465 104.529.768 1.848.303 Metropolitana De Santiago Vitacura 2453-32 100 104.637.275 106.520.784 1.883.509 La Araucanía Cunco Reservado 100 141.561.365 Total diferencia 5.157.652

Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o Empresa[5]

Región Comuna Rol avalúo Forma de propiedad Avalúo Fiscal Declarado en Infoprobidad Avalúo Fiscal según SII Diferencia Del Libertador General Bernardo O’higgins San Fernando 273-163 Plena propiedad 54.404.151 120.358.791 65.954.640 273-140 Plena propiedad 61.388.904 119.923.219 58.534.315 273-162 Plena propiedad 101.301.733 195.443.636 94.141.903 273-208 Nuda propiedad 23.438.570 83.321.414 59.882.844 242-080 Plena propiedad 20.476.191 41.856.611 21.380.420 273-633 Plena propiedad 63.043.270 114.573.814 51.530.544 273-164 Plena propiedad 87.572.338 216.811.857 129.239.519 242-138 Plena propiedad 2.001.110 21.772.020 19.770.910 273-695 Plena propiedad 2.129.424.638 2.316.922.607 187.497.969 273-636 Plena propiedad 56.046.165 100.270.611 44.224.446 242-284 Plena propiedad 17.357.133 18.885.446 1.528.313 242-081 Plena propiedad 20.433.264 41.768.861 21.335.597 242-138 Plena propiedad 2.001.110 21.772.020 19.770.910 242-057 Plena propiedad 3.700.193 4.025.999 325.806 La Araucanía Cunco 1318-53 Plena propiedad 18.435.671 141.361.271 122.925.600 1318-54 Plena propiedad 17.517.589 47.735.339 30.217.750 1318-291 Plena propiedad 373.855 954.758 580.903 Totales 2.678.915.885 3.487.399.483 928.842.389

Para terminar, sólo queda hacer una última reflexión. Considerando los intereses empresariales de Luis Mayol, y sus cuantiosas inversiones en tierras, viñedos y aguas, hacemos un llamado a cuestionarnos el por quien votamos en las próximas elecciones. Y qué intereses representan estas personas.

En medio de la demanda popular por el reconocimiento del derecho humano al agua y la derogación del Código de Aguas de 1980, es necesario preguntarnos el cómo se resguardará a la Convención Constitucional de los conflictos de intereses en temas como este.

Esperamos, esta investigación haya sido un aporte para la reflexión y el voto informado de cara a un momento histórico en Chile: la construcción de una nueva constitución.

Bibliografía

Aguas andinas inversionistas. Archivos. Board Directors elections. Luis Mayol y Mauricio Rojas.

https://www.aguasandinasinversionistas.cl/~/media/Files/A/Aguas-IR-v2/board-directors-elections/cv-l-mayol-y-m-rojas.pdf

Aguas Andinas inversionistas. Gobierno corporativo. Directores ejecutivos. Directores titulares. Luis Mayol Bouchon.

https://www.aguasandinasinversionistas.cl/es/gobierno-corporativo/directores-ejecutivos/directores-titulares/luis-mayol-bouchon

Aguilera, Rodrigo. 11/1/2015. Vecinos bloquearon accesos al Lago Colico en Cunco en nueva jornada de manifestaciones. Bío Bío Chile.

https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/01/11/vecinos-bloquearon-accesos-al-lago-colico-en-cunco-en-nueva-jornada-de-manifestaciones.shtml

A la cárcel: ex senador UDI Jaime Orpis es condenado a ´prisión por cohecho y fraude al Fisco. 16/4/2021. Diario UChile.

Aracena, Martín. 29/3/2018. Andes Mountain Water embotella una de las agua más puras del mundo. Diario Sustentable.

BCN. Reseñas biográficas parlamentarias. Andrés Allamand Zavala. https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Andr%C3%A9s_Allamand_Zavala

Chile: ex autoridades de Obras Públicas y Agricultura coinciden sobre inconstitucionalidad en reforma al Código de Aguas. s/f. MÁS Recursos Naturales.

Conservador de Bienes Raíces de Temuco. Compraventa inscrita a fojas 110. Vuelta F. Número 168. Año 1980. Compraventa. Fojas 4055. V. N°5905. Año: 1983.



Contraloría General de la República. Dictámenes Generales Municipales. Dictamen 002520N13 del 11/1/2013.

https://www.contraloria.cl/LegisJuri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf/FormImpresionDictamen?OpenForm&UNID=30C480E02021437884257AF6006BB31C

Contraloría general de la República. Dictamen N° E31873 fecha 1/9/2020. https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E31873N20/html

Colico Entrada Libre.

https://www.facebook.com/colico.libre/

Corte de Apelaciones de Temuco. Sentencia 10/7/2020. Rol N° 95.086-2020 de la Tercera Sala de la Corte Suprema del 28/8/2020. Ver en: Jurisprudencia Chile. 5/9/2020.

https://www.jurischile.com/2020/09/se-confirma-rechazo-de-accion-de.html

Court, Josefina; Yáñez, Daniela. 9/4/2013. Indap paga $493 millones a empresa relacionada con familiares de su director nacional, Ricardo Ariztía. Ciper.

https://www.ciperchile.cl/2013/04/09/indap-paga-493-millones-a-empresa-relacionada-con-familiares-de-su-director-nacional-ricardo-ariztia/

DGA. MOP. Derechos de aprovechamiento de aguas registrados en DGA.

https://dga.mop.gob.cl/productosyservicios/derechos_historicos/Paginas/default.aspx.

Director de MAS recibe Valor RSE La Araucanía Campo del año 2017. 12/9/2017. MAS Recursos Naturales.

Energías renovables no convencionales. La nueva apuesta de Luis Mayol. 28/10/2014. Diario Financiero.

https://www.df.cl/noticias/empresas/energia/energias-renovables-no-convencionales-la-nueva-apuesta-de-luis-mayol/2014-10-28/230518.HTML

Ex ministro Luis Mayol es reconocido con Valor RSE en concurso Campo del Año. 14/9/2017. Portal Innova.

Familia Bouchon diversifica negocios: se suma a la producción de espumantes y avellanos. 23/7/2017. Economía y Negocios. El Mercurio.

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=381422

Grupo Wats:

Huerta, Helmut. 20/12/2013. Acciones del ministro Mayol revelan conflicto de interés en trámite de “Ley Monsanto”. Radio Universidad de Chile.

Infoprobidad. Catalina Christiane Recordon Martin.

https://www.infoprobidad.cl/Declaracion/BuscarDeclaracion?declaracion=fc6f229f34410b0ae0af5cb7df22e470

Infoprobidad. Luis Alejandro Abel Mayol Bouchon.

https://www.infoprobidad.cl/Declaracion/Declaracion?ID=570530

Jiménez, M; Leighton, H; Saavedra, N. 21/11/ 2018. Cayó Mayol: la trastienda de la planeada salida del intendente de la Araucanía por el caso Catrillanca. El Mostrador.

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/21/cayo-mayol-la-trastienda-de-la-planeada-salida-del-intendente-de-la-araucania-por-el-caso-catrillanca/

Jarpa declaró como inculpado por represión de 1983. 23/6/2006. En Archivo Chile. Boletín N° 140. 15-30 Junio 2006.

http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/boletin_ddhh/ddhhbolet0140.pdf

Lara, Emilio. 10/3/2018. Conflictos de interés por derechos de agua afectan al próximo intendente de la Araucanía. Bío Bío Chile.

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/03/10/conflictos-de-interes-por-derechos-de-agua-afectan-al-proximo-intendente-de-la-araucania.shtml

MAS Recursos Naturales. Quienes somos. Qué hacemos. https://www.masrecursosnaturales.cl/quienes-somos/que-hacemos/

· MÁS Recursos Naturales. Venta derechos de agua.

· Nueva área de Ingeniería y Gestión llamada MÁS I&g. MÁS Recursos Naturales.

· Ministerio De Educación; Subsecretaria De educación. Decreto 10. Acepta renuncias de representantes del presidente de la república en junta directiva de la Universidad de la Frontera y nombra sus reemplazantes. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=156393

Ministerio de Hacienda. Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades. Ficha de Institución Privada. Viña Selentia Limitada. https://www.registros19862.cl/fichas/ver/rut/96824730/clase/5

Musquiz, Luis. 15/3/2019. Viñas Bouchon y Bisquertt se asocian y crean el holding VFC para potenciar su negocio. Economía y Negocios. El Mercurio. http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=553934

Odepa. Registro de beneficiarios de instrumentos de fomento Minagri.

https://apps.odepa.gob.cl/ServletBuscarTrx;jsessionid=10C2FFA89B387DDDA58D5FAAC8197866

Orellana, Gustavo. 24/4/2019. Aguas Andinas: Luis Mayol y Mauricio Rojas arriban a directorio en cupo Corfo.

https://www.latercera.com/pulso/noticia/aguas-andinas-luis-mayol-mauricio-rojas-arriban-directorio-cupo-corfo/627020/

Por Medio De Una Declaración Pública Lugareños Reclaman Por La Libertad De Tener Acceso Al Lago Colico. 12/1/2015. Radio Universal.

SAG. Carta N° 1128/2015. Santiago. 27/02/2015.

SAG. Dirección Nacional. Horacio Bórquez Conti.

https://www.sag.gob.cl/quienes-somos/direccion-nacional#:~:text=A%20contar%20de%20agosto%20de,el%20se%C3%B1or%20Horacio%20B%C3%B3rquez%20Conti.

Secuestro y muerte del General Schneider. Análisis especial. N°59. 1987. http://www.socialismo-chileno.org/PS/analisis/1987/Analisis_159_especial.pdf

2° Juzgado Civil de Temuco. Causa rol C-83-2021. Caratulado: Agrícola VP Limitada/ Municipalidad de Cunco/ OPD Precordillera.

Water from the Andes Mountains.

https://www.waterfromtheandes.com/

[1] Opcit.

[2] Opcit.

[3] Contraloría general de la República. Dictamen N° E31873 fecha 1/9/2020. https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E31873N20/html

[4] Elaboración propia en base a Infoprobidad. Luis Alejandro Abel Bouchon. Declaración. https://www.infoprobidad.cl/Declaracion/Declaracion?ID=570530

[5] Elaboración propia en base a Infoprobidad. Luis Alejandro Abel Bouchon. Declaración. https://www.infoprobidad.cl/Declaracion/Declaracion?ID=570530