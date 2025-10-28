Los llevaban a Bolivia: Desarticulan banda criminal que cambiaba autos robados en Chile por dinero, armas y drogas

La fiscal (s) de Iquique a cargo de la investigación, María Alejandra Jorquera, ya formalizó a los imputados (7 chilenos y un extranjero) por los delitos de asociación criminal, receptación de vehículo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y municiones, y por hacer circular vehículos con placa patente falsa.

Los llevaban a Bolivia: Desarticulan banda criminal que cambiaba autos robados en Chile por dinero, armas y drogas
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Fiscalía de Iquique y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI identificaron y desbarataron una organización criminal dedicada a la comercialización de vehículos robados y que eran intercambiados con bandas bolivianas por droga, armas de fuego o dinero en efectivo.

Según señala el reporte emitido por el Ministerio Público, en total fueron detenidas 8 personas (siete chilenas y una extranjera), incluidos los dos líderes de la banda en Chile y el jefe de la banda boliviana que compraba los vehículos. Además, se recuperaron tres camionetas robadas recientemente en Santiago.

«El modus operandi era que estos sujetos buscaban automóviles para robar en distintas partes del país, en Santiago, en la Región Metropolitana y en la Región de Valparaíso, los que eran trasladados hasta Tarapacá y guardados en distintos lugares de Alto Hospicio. Para llegar hasta esta región los vehículos eran clonados, es decir, se adulteraban sus patentes y la documentación, y luego eran llevados a Bolivia por pasos no habilitados, por la zona de Cancosa, donde eran entregados a ciudadanos bolivianos a cambio de dinero, droga o armas de fuego», explicó la fiscal Trinidad Steinert.

La persecutora agregó que, en el último tiempo, en la región de Tarapacá se han realizado varios operativos contra el robo de vehículos, tanto con la PDI como con Carabineros.

Por su parte, el jefe de la PDI de Tarapacá, prefecto inspector Mauricio Jorquera, detalló que la semana pasada se practicaron allanamientos en distintos domicilios de la región, logrando recuperar tres camionetas que habían sido robadas en Santiago, las que estaban adulteradas con sus placas patentes y estaban escondidas en una casa de seguridad.

«Lo importante también es que encontraron más de 200 kilos de marihuana, 7 kilos de cocaína base, ketamina y clorhidrato de cocaína y cocaína base; numerosas armas de fuego, 4 explosivos y dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares», informó el funcionario policial.

Ya fueron formalizados

La fiscal (s) de Iquique a cargo de la investigación, María Alejandra Jorquera, ya formalizó a los imputados por los delitos de asociación criminal, receptación de vehículo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y municiones, y por hacer circular vehículos con placa patente falsa.

Todos quedaron en prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 120 días.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Excandidato republicano no asiste a comisión investigadora para declarar por vínculos con líder de red criminal de robo de cables

Hace 3 meses
El Ciudadano

Diputada Castillo emplaza a Kast y al Partido Republicano por vínculos con líder de banda criminal que robaba cables de cobre

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Quiere victimizarse para no responder”: Diputado Manouchehri sobre Kast  y citación a comisión investigadora “robo de cables”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Manouchehri por "Rey del Cobre": “Kast debe aclarar vínculos de su partido con líderes del crimen organizado” 

Hace 2 meses
El Ciudadano

Comisión investigadora de la Cámara oficializa citación a Kast por vínculo con líder de banda que robaba cables de cobre

Hace 3 meses
El Ciudadano

Antofagasta: Fiscalía y PDI incautaron 1.300 kilos de drogas en tan solo 24 horas

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Las alertas internacionales del 2021 por el Tren de Aragua en Chile que el Gobierno de Piñera y FF.AA.  ignoraron

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Operación Imperio”: desarticulan organización criminal vinculada al lavado de dinero en La Araucanía

Hace 2 meses
El Ciudadano

¿Qué dirán Kast y Republicanos?: condenan a 13 por red criminal de cobre liderada por exdirigente ultraderechista

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano