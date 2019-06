Los Ríos: Pobladores del fundo Arquilhue exigen apertura de ruta cerrada por «privados»

Los ex trabajadores y trabajadoras del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, particulamente los del fundo Arquilhue en la comuna de Futrono, se tomaron la ruta que conecta las localidades de Llifén y Maihue, para exigir la «liberación» de as familias que permanecen al interior del predio y que no pueden acceder a las rutas debido al cierre realizado por los actuales «dueños» -vinculados a la familia Paulmann- quienes impiden el libre tránsito de campesinos del sector Las Quemas.

Según consignó el portal Resumen, el bloqueo de la carretera se realizó a partir de las 10.45 horas de este viernes, durando poco más de una hora. Hasta el lugar llegó el Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos, quien realizó una fiscalización a petición de los dirigentes de la Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono, pudiendo comprobar en terreno la necesidad de abrir los caminos para que las familias puedan acceder a escuelas y recintos de salud.

Esta agrupación está conformada por los habitantes originales de esa zona y sus descendientes, trabajadores forestales que por décadas habitaron y enriquecieron esta zona del sur de Chile, y que hoy luchan por la recuperación de un predio fiscal ocupado por la empresa agrícola propietaria de miles de hectáreas en el antiguo fundo Arquilhue.

Los pobladores también se encuentran preparando una demanda contra el Estado por desplazamiento forzado, pues miles de familias fueron injustamente expulsadas de sus viviendas en dictadura y hasta la transición, destruyendo sus pueblos y el patrimonio construido durante décadas en la zona.

La movilización fue explicada para la Radio UACH por la dirigente Antonia López Mendoza, presidenta de la Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono. Escúchala aquí