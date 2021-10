Los tentáculos de las AFP sobre la capitalista clase política-empresarial

La concentración de capital, estudiada por Lenin, en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo relata los cambios existentes entre el capitalismo del siglo XIX y el del siglo XX, es decir, la evolución del capitalismo de libre cambio al capitalismo monopólico.

La concentración de capital ha dado lugar a grandes monopolios que acaparan sectores enteros de la producción en pocas manos. Dicho fenómeno se centró especialmente en el capital financiero y bancario; las acciones del capital financiero superaron con creces el valor del capital industrial. Esta concentración de capital vino acompañada de la concentración del poder político en los grandes grupos económicos. Entre más grande es la concentración del poder económico, más influyen estos conglomerados en la política.

Ha pasado tiempo desde que Lenin escribiera su obra, y estas mismas leyes se mantienen vigentes, la acumulación del poder económico ha traído una concentración inaudita del poder político en estos grupos empresariales. Siguiendo el curso de esta dinámica internacional, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se han convertido en los grupos económicos más grandes de Chile y los que mayor influencia tienen en la política. Registrándose en sus directorios, políticos que van desde el exChile Vamos hasta la exNueva Mayoría.

En 2016 salió a la luz pública la interrelación entre políticos de diversos sectores y las AFP. La vinculación daba cuenta de cerca de 40 exministros de Estado. Esta información surgió de los antecedentes de las memorias anuales de las AFP, junto a los boletines estadísticos de la Superintendencia de Pensiones.

De esta manera, aparecieron nombres como el de la exministra del Trabajo y actual Senadora, Ximena Rincón; el extitular de Energía, Máximo Pacheco y el exministro de Vivienda del gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna.

En la lista también aparecieron cinco exsecretarios de Estado a cargo, en esos años, de directorios de AFP. Entre ellos se encontraban: Guillermo Arthur Errázuriz (UDI), vicepresidente de la AFP Capital; Hugo Lavados Montes (DC), presidente del directorio de la AFP Cuprum; Jorge Marshall Rivera (PPD), miembro del directorio de la AFP Provida; y Osvaldo Puccio Huidobro (PS), director suplente de la AFP Provida.

Al registro se sumó Ximena Rincón, quien desempeñó el cargo de directora de la AFP Provida desde 2006 a 2008; Máximo Pacheco que dirigió la misma compañía en 2003; María Eugenia Wagner (DC) que fue directora de Cuprum entre 2013 y 2014, y Fernando Rojas (UDI), quien se desempeñó como gerente general de la AFP Hábitat hasta el mes de abril recién pasado.

Además, entre los exministros que pertenecieron a directorios figuran: Álvaro Donoso Barros, ministro de Planificación en dictadura que fue director de AFP Provida; Martín Costabal (UDI), exministro de Hacienda y exgerente general de AFP Hábitat; Fernando Léniz, exministro de Economía en dictadura y expresidente de la desaparecida AFP Summa; Fernando Rojas Ochagavía (UDI), exsubsecretario de Educación y exgerente general de AFP Hábitat; Jorge Cauas, exministro de Hacienda de la dictadura y expresidente de la AFP Provida; Jorge Prado Aránguiz, exministro de Agricultura de la tiranía militar y expresidente de AFP Plan Vital; Luis Larraín Arroyo, exministro de la Oficina de Planificación Nacional entre 1989 y 1990 y exdirector de AFP Hábitat; Alfonso Márquez de la Plata, exministro de Agricultura y exdirector de AFP Provida; Miguel Schwietzer Walters, exministro de Relaciones Exteriores de febrero a diciembre de 1983 y exdirector de AFP Santa María; Miguel Ángel Poduje, exministro Secretario General de Gobierno y de Vivienda en dictadura y exvicepresidente de la Asociación de AFP; Sergio de Castro, exministro de Economía y Hacienda y expresidente de Provida y José Antonio Viera Gallo, exministro Secretario General de la Presidencia y exdirector de la AFP Provida.

A continuación veremos un pequeño desglose de estas administradoras, que el año 2020 registraron ganancias por $332.818 millones.

AFP Capital: el Grupo Sura es una empresa transnacional colombiana que en el país cafetero destaca por ser el controlador de Bancolombia. También realizan inversiones en el Grupo Nutresa (productor de embutidos, galletas, chocolates, café, helado y pasta que se encarga de la marca Nestlé en Costa Rica) y en el Grupo Agros (herbicidas e insecticidas). Sus avisos publicitarios se suelen ver en los medios tradicionales, como las páginas de El Mercurio, La Tercera y el Diario Financiero, en este último, su división de seguros patrocina la edición digital del diario. De acuerdo con la memoria de 2019 del Grupo Sura, un 29,1% de sus inversiones están en fondos de pensiones. Dentro de la junta directiva del Grupo Sura figura el exministro de hacienda de Colombia Luis Fernando Alarcón junto al exCanciller de la República de Colombia Jaime Bermúdez, además de Sergio Michelsen Jaramillo, Carlos Antonio Espinosa Soto, Jorge Mario Velásquez Jaramillo, Carlos Ignacio Gallego Palacio y Alejandro Piedrahita Borrero. El directorio de AFP Capital es más político que el resto de las AFP. En 2016, tal como lo publicó Interferencia, Ignacio Briones fue director suplente, uno de los cargos más altos que se pueden tener en una Administradora de Fondos de Pensiones.

También figura en el directorio Guillermo Arthur Errázuriz, uno de los fundadores de la UDI y exministro del trabajo de Pinochet. Otra figura ligada a Capital y la dictadura es el director Claudio Skármeta Magri, intendente de bancos entre 1986 y 1989. Por otro lado, también es directora de AFP Capital Catalina Mertz Kaiser, exdirectora de Fundación Paz Ciudadana, organización fundada por Agustín Edwards. Mertz fue asesora de Andrés Chadwick y la subsecretaria del delito en el primer gobierno de Sebastián Piñera, ahora lidera la reforma de Carabineros impulsada por el gobierno. Otros directores son Álvaro Restrepo Salazar, la hija de Eduardo Aninat, exministro de hacienda en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, María Magdalena Aninat y el ex Libertad y Desarrollo y también director de Metro, Germán Concha Zavala. También figuraba el DC Joseph Ramos, exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien dejó su cargo el 31 de julio de 2018. La dieta de estos directores bordea los $90 millones al año.

AFP Hábitat: está en el ojo del huracán tras la denuncia por triangulación que involucra a Sebastián Piñera. Hay dos empresas que controlan Hábitat: Inversiones Previsionales Dos SA e Inversiones Previsionales Chile SPA, donde reparten la propiedad el fondo de inversiones internacional Prudencial y la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción es un poderoso organismo gremial del mundo inmobiliario que incluso posee medios de comunicación. Su presidente es Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica y fundador de la constructora Mas Errázuriz, quien reemplazó a Patricio Donoso Tagle tras una denuncia por construir 160 viviendas en una zona de inundación en Pichilemu.

Los directores de Hábitat no son de un perfil tan público como los de Capital, pero su presidente Cristián Fernando Rodríguez Allendes tuvo que declarar por el caso Cascadas cuando fue gerente general de la AFP.

AFP Modelo: es el negocio de Andrés Navarro Haeussler (dueño de Sonda) y su familia, quienes la controlan a través de Inversiones Atlántico Limitada. Sonda es una empresa de tecnologías de la información (IT). Navarro está siendo investigado por corrupción tras dejar la presidencia de la Clínica Las Condes (CLC), y enfrenta dos querellas. La primera de ellas luego que se denunciara al exgerente general de la CLC, Jaime Hagel, por el delito de “administración desleal”, donde Navarro aparece como el principal imputado por una pérdida superior a los $2.800 millones. La razón es simple: Hagel no pudo ejecutar el supuesto ilícito sin la autorización del presidente. Además, está vinculado al conflicto legal que llevan los médicos de la clínica con los nuevos dueños por el alza en el arriendo de las consultas.

AFP Modelo tiene una propiedad accionaria más compleja y aumentó sus ganancias en un 46% entre 2016 y 2017: el 86,53% de sus acciones se reparten entre tres entidades; Inversiones Atlántico Limitada (55,57%), Inversiones Atlantico-A Limitada (17,47%) e Inversiones Atlantico-B Limitada con 13,49%. En estas tres entidades encontramos a miembros de la familia Navarro Haeussler como accionistas.

Después asumió Juan Pablo Coeymans, pero renunció el 11 de septiembre de 2020. Una investigación de Ciper Chile reveló que Coeymans, quien fue director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), tiene estrechos lazos de parentesco con los socios de Klein and Cliton Investment, que funciona en un paraíso fiscal, específicamente en las Islas Vírgenes Británicas. En esa sociedad aparecen su padre Luis Alberto Coeymans Avaría (como presidente de la firma), su hermano Luis Felipe Coeymans Moreno (como secretario) y su madre María Teresa Moreno Valenzuela (tesorera).

En ese negocio también está Juan Enrique Coeymans Avaria, miembro del Panel de Expertos del Transporte Público que decretó el alza de 30 pesos del Metro en los primeros días de octubre del 2019, previo al estallido social. Fue presidente del Metro Valparaíso S.A., de la Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente, de DICTUC S.A., director de EFE y de la antigua Radio Chilena.

Finalmente en el directorio de la AFP Modelo figura Felipe Matta Navarro. De acuerdo a una investigación de El Mostrador, Matta es amigo personal del presidente Piñera y fue director de Administración y Finanzas de Sonda. Matta es sobrino de Andrés Navarro. También aparecen Ricardo Edwards Vial, Gonzalo Velasco Navarro, Gonzalo Cruz Zabala y Carlos Correa Rodríguez.

AFP PlanVital: está controlada por la empresa Asesorías e Inversiones Los Olmos S.A. Sin embargo, una investigación de los periodistas Héctor Cárcamo e Iván Weissman publicada en El Mostrador reveló que el controlador de AFP Plan Vital en realidad está en un paraíso fiscal, específicamente en las Islas Vírgenes Británicas, Atacama Investiments LTD, que es controlada por la sociedad suiza BSI S.A. El Banco de la Svizzera italiana (BSI) a su vez está vinculado con los escándalos del Banco del Vaticano.

De acuerdo a los Pandora Papers, hubo reparto de dividendos entre los accionistas de Atacama Investments, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y controladora indirecta de PlanVital, por 18,5 millones de dólares entre 2011 y 2013. Pero pudo ser más, ya que esta sociedad llegó a tener poco más de 40 millones de dólares en capital, el que quedó prácticamente vacío a septiembre de 2015. En la investigación también se detectó otro movimiento importante: la emisión de $4.769 millones realizada en septiembre de 2015 por la empresa Asesorías e Inversiones Los Olmos, matriz directa de PlanVital, a nombre de Atacama Investments para así saldar una deuda que arrastraba con la segunda.

El presidente del directorio es Alfredo Orelli, italiano y exgerente de Credit Suisse, quien desarrolló vínculos con bancos europeos, entre ellos el BSI.

También figuran como directores Óscar Spoerer, Sara Bendel, Javier Marín, Andrea Rabusin, Cristián Pizarro. También fueron parte el 2019, Andrea Btatin, Daniele Scardillo y Werner Steller.

AFP Cuprum: es controlada por el fondo estadounidense Principal Financial Group Inc. donde, según ellos, ninguna persona natural posee más del 7% de participación en el capital social. Controlan Cuprum a través de su filial chilena “Principal Chile Limitada”. El presidente del directorio es Pedro Atria Alonso, quién además de liderar Cuprum es presidente de la Asociación de AFP y miembro del Consejo Asesor del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica de Chile. La vicepresidenta Andrea Rotman Garrido, directora de The Grange School, miembro del Círculo de Marketing de ICARE y del Comité Económico Asesor del Honorable Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También ha sido gerenta de Marketing de Latam, Telefónica y Entel, entre otras.

Otros directores son: Juan Eduardo Infante Barros, exabogado de la superintendencia de Administradora de Pensiones en la dictadura (1985-1990), Isidoro Palma, Hans Uwe Schillhorn, Raúl Rivera Andueza autor de los libros Nuestra hora: Los latinoamericanos en el siglo XXI y El Chile que queremos: un relato para el país del siglo XXI, Raphael Bergoeing Vela, académico de la UDP y expresidente de Metro entre el 2010 y 2011 y Liliana Ross Hahz, miembro de Comunidad mujeres.

AFP Provida: la compañía internacional de seguros Metlife controla la AFP Provida, ellos aseguran ser el número uno en seguros tanto en Chile como en Estados Unidos y líderes a nivel global en soluciones de protección, retiro y ahorro.

De los directorios de las Administradoras de Fondos de Pensiones este es quizás el más polémico, por sus evidentes conexiones tanto con los gobiernos de derecha como de la antigua Concertación.

Su presidente desde el año 2015 es Víctor Clemente Hassi, un exfuncionario de la dictadura que trabajó desde 1978 en la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), considerada en esos años el think tank del neoliberalismo económico en Chile. Una repartición en la que Hassi llegó a ser director regional nacional, para luego pasar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde permaneció hasta 1988. En democracia participó en el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.

También es director el exministro de Hacienda de Patricio Aylwin, Jorge Marshall, quién además fue decano de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, vicepresidente del Banco Estado y formó parte del equipo que elaboró el programa del primer gobierno de Michelle Bachelet.

Otras directoras son María Eugenia Wagner, exsubsecretaria de Hacienda de Ricardo Lagos y María Cristina Bitar, exjefa de la campaña presidencial Joaquín Lavín el 2005. Bitar junto con este cargo en Provida, es socia de Azerta una de las empresas de lobby y comunicación estratégica más poderosas del país, además consejera de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo. Anteriormente fue directora fundadora del movimiento Independientes en Red, miembro del Círculo de Marketing de ICARE, directora de AMCHAM, directora de Un Techo Para Chile y miembro de la Comisión Bicentenario, también fue investigada por su relación con el caso SQM.

Inversiones de las AFP

La mayoría de las inversiones se concentraban en Chile con un 60,7% del total y con un 39,3% en el extranjero.

De las inversiones en nuestro país, un 22,5%, es decir, US$36.734 millones, se concentra en el Estado de Chile. Además, los Fondos de Pensiones mantienen en el sector bancario nacional US$30.335 millones, un 18,51% del ahorro total.

Los Fondos de Pensiones han invertido en cuatro bancos (Chile, BCI, Santander y Corpbanca) un total de US$1.408 millones.

Asimismo, las AFP han invertido dinero en 177 empresas nacionales por un monto cercano a US$28.521 millones.

Las acciones y bonos de las diez empresas que captan mayor cantidad de recursos son: Enersis, Cencosud, Endesa, Latam, Falabella, Copec, Colbun, CMPC, AES Gener y Banco Santander.

En tanto, las inversiones en el extranjero dan cuenta de un monto cercano a los US$64.263 millones, expandiéndose en más de 60 países por lo general como socios minoritarios de grandes empresas.

Entre las inversiones en acciones de empresas extranjeras, cuyas marcas son más conocidas masivamente se pueden mencionar: Samsung, Itaú de Brasil, América Móvil, Bayer, Petrobras, China Mobile, Coca-Cola, Procter & Gamble, entre otras.

La clase política que nos gobierna forma en su conjunto una casta política-empresarial puesto que los políticos burgueses se reparten las acciones y puestos en los directorios de los principales conglomerados económicos. Las AFP no son la excepción.

Los millonarios salarios de la clase política les facilita la compra de acciones en empresas, bancos y las AFP. Una vez que están ubicados en los consejos ejecutivos de la empresa, cargos directivos y gerenciales los políticos se transforman en garantes de los intereses de los grupos capitalistas. Por lo tanto, crean leyes que favorecen los intereses de los grandes conglomerados económicos.

Karl Marx ya había hablado de que el Estado en la sociedad capitalista poseía entre sus características ser un simple conjunto administrativo de funcionarios al servicio del capital. No obstante, tal como señalaría Lenin, la concentración económica del capital y, en especial, el desarrollo del capital especulativo y bancario, que superó en volumen a la economía real, trajo una acumulación de capital tan grande que incluso devoró a la clase política. Actualmente el Estado capitalista no es solo un conjunto de funcionarios administrando los negocios del capital. La clase política se ha fusionado con la clase económica, en un solo ente, una casta de políticos-empresarios. Las AFP son una muestra de ello.

Autores: Jorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell