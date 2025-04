Los vídeos que confirman el actuar «carnicero» de Claudio Crespo

Una serie de grabaciones realizadas con cámaras corporales de Carabineros y a los que Ciper tuvo acceso, revelan el comportamiento del exteniente coronel Claudio Crespo y su equipo de Fuerzas Especiales durante el estallido social de 2019.

Los registros, captados entre el 8 de noviembre y el 6 de diciembre cerca de Plaza Italia, evidencian amenazas directas, agresiones físicas y un uso irregular de armamento antidisturbios. Son siete videos obtenidos y difundidos por el medio citado.

En uno de ellos, Crespo toma del cuello a un joven que no ofrece resistencia y le arranca un mechón de pelo. En otro, lanza una amenaza a un detenido: “Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”.

Estos registros forman parte de las pruebas presentadas en el juicio que enfrenta Crespo por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves a Gustavo Gatica, quien perdió la vista tras recibir disparos de perdigones el 8 de noviembre de 2019. Hasta ahora, solo uno de estos registros había sido descrito públicamente. Las imágenes muestran a Crespo liderando procedimientos en contextos de alta violencia, con piedras, bombas molotov y fuegos artificiales lanzados por la llamada «primera línea», pero también documentan respuestas policiales que incumplen protocolos.

En un video del 28 de noviembre, un carabinero alerta que una persona se está incendiando, a lo que Crespo responde: “Que se queme, el culiao. Qué te preocupai de hueás”, y ordena que no se informe por radio.

Otro registro, del 27 de noviembre, muestra a Crespo arrancando un mechón de pelo a un detenido, fotografiándolo y enviándolo a un grupo de WhatsApp llamado “LA TIJERA” con el mensaje: “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado. Quedó súper lindo”. En el juicio, la fiscal Ximena Chong lo confrontó con este hecho. “¿Cuando dijo que no le había tocado un pelo a un imputado, no es tan efectivo?”, le preguntó. Crespo respondió que “si hubiésemos tenido denuncias, no sería efectivo”.

El 6 de diciembre, Crespo vuelve a amenazar a otro detenido: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos”, se escucha decirle. En ese mismo video, instruye a un subordinado para que dispare su escopeta antidisturbios directamente al cuerpo de los manifestantes. En otra grabación, del 14 de noviembre, tras recibir elogios de civiles, declara: “Hay que matar a todos estos culiaos”.

Amenazas y violencia sistemática

La jueza Cristina Cabello, presidenta del tribunal, minimizó la importancia del episodio del mechón de pelo, señalando que “detenernos en un mechón de pelo es irrelevante para el tribunal”. El abogado defensor Pedro Orthusteguy optó por no referirse a los videos, argumentando que no los conocía.

Las grabaciones también evidencian prácticas de riesgo, como el disparo de bombas lacrimógenas en línea recta, con potencial para causar heridas graves en cabeza o torso.

En otro fragmento del 29 de noviembre, Crespo ordena durante un operativo nocturno: “agarrai a palos a los culiaos que pasen”. Una de las grabaciones, captada el 8 de noviembre (la única que no fue registrada por él), muestra cómo sostiene del cuello a un joven que grita su nombre y RUT sin resistirse. Crespo reconoció este hecho durante el juicio.

Las imágenes respaldan las denuncias por uso excesivo de la fuerza durante el estallido, etapa en la que el Colegio Médico reportó al menos 15 casos de trauma ocular grave. Aunque el 10 de noviembre de 2019 el gobierno y Carabineros anunciaron restricciones en el uso de escopetas antidisturbios, los videos evidencian que las prácticas violentas continuaron.

Finalmente, Ciper subrayó que seis de los siete videos tienen una calidad de imagen y sonido suficientemente alta como para identificar con claridad los diálogos y acciones registradas.