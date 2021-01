Luis Mesina emplaza a Letelier y Goic a explicar las razones que tienen para apoyar la reforma de pensiones de Piñera que consolida sistema de AFP`s

“Hoy Piñera con un mínimo apoyo vuelve a la carga, igual como lo intentó con el TPP 11, y busca sacar a la carga antes del proceso constituyente y antes de que termine su gobierno una reforma que no toca a las AFP, en ese esfuerzo desgraciadamente los senadores Juan Pablo Letelier y Carolina Goic han jugado un rol importante que no se comprende”, afirmó el vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina.