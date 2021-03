“Luksic se lleva el cobre sin pagar 1 peso”: Diputado Núñez anuncia tramitación de proyecto que fija royalty a las mineras

El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Daniel Núñez (PC), anunció el inicio de la tramitación del proyecto de ley -ingresado en 2018 por el diputado regionalista Esteban Velásquez- que establece un royalty a las mineras.

“Hoy las grandes empresas mineras, transnacionales y de grupos económicos locales, como la de Andrónico Luksic se están llevando el cobre sin pagar 1 peso por lo que es la renta, el uso de un recurso que es absolutamente escaso y que ha logrado un valor espectacular en el mercado mundial”, afirmó el parlamentario por la Región de Coquimbo.

En esa línea, Núñez adelantó que la discusión de la iniciativa partió esta semana y se prolongará hasta el martes de la próxima, con la audiencia de diversos expertos. La votación se realizaría el próximo miércoles 10 de marzo.

“Cité para el día de hoy (miércoles 3) a la Comisión de Hacienda para discutir este proyecto de ley. Vamos a continuar discutiendo el lunes y martes escuchando expertos. Nos interesa mucho conocer la opinión de Ramón López, Gino Sturla, académicos de la Universidad de Chile que han hecho muchos estudios avalando la necesidad de crear royalty de este tipo”, indicó el diputado.

Asimismo, Núñez exigió que los ministros de Hacienda y Minería no guarden “un silencio cómplice” frente al tema: “Vamos a exigirle al ministro de Hacienda que venga, al ministro de Minería que se pronuncien respecto de esto, que no callen, que no guarden silencio cómplice y lo vamos a votar el miércoles de la próxima semana para que vaya a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, y sea esta Sala, soberanamente, la que se pronuncie”, puntualizó el legislador.

En ese sentido, el diputado recordó que Chile “es el único país del mundo que regala su renta minera. Todos los otros países como Canadá, Australia, Argentina e incluso Filipinas cobra royalty por la extracción de recursos que son escasos, de enorme valor. Lo que queremos es que Chile esté a tono con las tendencias mundiales y lo más importante de todo es que el pueblo, en forma soberana, puede usar estos recursos para el desarrollo del país”, concluyó Núñez.