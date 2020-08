Machi Celestino Córdova deberá seguir en la cárcel: Corte Suprema rechazó recurso de amparo

La Corte Suprema rechazó este jueves el recurso de amparo presentado por la defensa del machi Celestino Córdova para sustituir temporalmente la pena de cárcel por la de arresto en su rewe de Padre Las Casas, en la región de La Araucanía.

“En virtud de lo anteriormente dicho, en opinión de este previniente, no se reúnen los supuestos del artículo 21 de la Carta Política para acceder al arbitrio impetrado, como quiera que la privación de libertad del amparado no reviste caracteres de ilegalidad, ni tampoco se ha afectado su seguridad individual por actos que emanen de la autoridad penitenciaria“, se lee en el fallo del máximo tribunal.

La Corte Suprema rechazó la solicitud por cuatro votos contra uno, confirmando la sentencia apelada ente la Corte de Apelaciones de Temuco por parte de la defensa de la autoridad ancestral.

Los cuatro votos en contra fueron de los ministros Kunsemüller, Brito, Valderrama y Llanos. Solo estuvo a favor del amparo el magistrado Jorge Dahm.

Parte del fallo de la Corte Suprema que resolvió rechazar el recurso de amparo interpuesto por la defensa del machi Celestino Córdova. Imagen: Radio UChile

El pasado 5 de agosto pasado, el defensor regional de La Araucanía, Renato González, presentó el recurso en la Corte Suprema en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó la sustitución de la pena en favor del machi que lleva 102 días en huelga de hambre, y cuyo estado de salud es bastante delicado.

En el escrito se presentaron una serie de antecedentes de hecho y de derecho, como la calidad de machi del amparado, la condena que cumple actualmente, la solicitud de sustitución de pena privativa de libertad por la de arresto total, la acción de amparo ya conocida por la Corte de Apelaciones y la crisis sanitaria mundial por el coronavirus, entre otras consideraciones.

“Esperamos que la Corte Suprema acoja nuestra pretensión, que se fundamenta tanto en la Constitución como en el Convenio 169 de la OIT, y se reconozca y permita que el machi pueda, por un tiempo acotado, seguir dando cumplimiento a la condena en su rewe”, señaló en esa oportunidad.

En su alegato, rebato González enfatizó en la importancia que reviste para Celestino Córdova -como autoridad ancestral mapuche- el poder cumplir con los próximos seis meses de su condena en su rehue, debido a las complejas implicancias físicas y espirituales que tiene la lejanía con su comunidad. Sin embargo, los argumentos fueron descartados este jueves por la Corte Suprema.

Actualmente el machi Celestino Córdova se encuentra internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial debido al delicado estado de salud que se encuentra por la huelga de hambre que mantiene desde hace 102 días. Foto: Cedida.

Mensaje de despedida

El pasado martes se difundió a través de las redes sociales un audio del machi Celestino Córdova, palabras que fueron interpretadas como una despedida, y en las que reafirmó el sacrificio que está dispuesto a realizar por la causa del Pueblo Mapuche.

“A la Nación mapuche y los pueblos originarios, a toda la sociedad no originarios del mundo. Todos los pueblos que luchan por su creencia espiritual, por su territorio, por su libertad, por sus derechos en dignificar a su pueblo. Siempre en búsqueda del pleno equilibrio del orden natural de nuestra madre tierra, Ñuke Mapu, que nos ha privilegiado sobrenaturalmente todos como Humanidad y que tristemente aún no ha habido mayor conciencia en valorarla como se merece.

Lamento mucho que tenga que entregarle mis últimos mensajes, dentro de mis últimos días que me quedan para mi sacrificio en forma definitiva por lo que para mí será un orgullo dar la vida por mi pueblo Mapuche, por nuestra creencia espiritual que es sagrado por sobre todas las cosas, por lo que nunca se debe renunciar.

Y por sobre todo, por mi condición de Machi es mi deber mandatado sobrenaturalmente en el mundo espiritual.

Por lo que para mi muerte sea más rápido, me he colocado a la disposición de retomar huelga seca en cualquier momento y así mi desenlace no será lento como se lo esperan los actores de todos los poderes del Estado y el gobierno de turno y todos los sectores empresariales en general.

Hasta mi último día le recordaré al Estado de Chile que no conforme con masacrar a nuestros antepasados, no conforme con el empobrecimiento espiritual, cultural, socioeconómicamente, en forma forzado cruelmente a nuestro pueblo Nación mapuche, desde la llegada de la invasión, en tiempo actual, desde enero de 2013 el Estado chileno a través de su institución policial me despojó de mi rewe, de mi familia, de mi comunidad, de mi territorio, de todos mis pacientes que les brindaba vida y salud, siendo una autoridad espiritual mapuche.

Pero se acerca el tiempo de haber justicia favorable para todos los pueblos originarios en el mundo y para todos los pueblos oprimidos por lo que así está predestinado sobrenaturalmente por lo que ya estamos viviendo la nueva renovación en el mundo

Finalmente, decirles que junto con agradecerle profundamente a la vida por haberme dado una familia, la oportunidad de ser un pequeño aporte a la lucha de nuestro pueblo y estar al servicio de la Humanidad. Agradezco también haberme abierto los corazones de mucha gente de los distintos territorios del mundo.

Por último, solo espero que al Estado de Chile le sigan exigiendo de todas las formas de devolver nuestro territorio ancestral mapuche y toda deuda histórica con todos los pueblos originarios y exigir no realizarme autopsia después de mi muerte.

Chaltumay, muchas gracias”.

Con información de Radio U Chile, La Nación y El Desconcierto.

