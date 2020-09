Machi Celestino Córdova podría retomar huelga de hambre ante nulo avance en negociaciones con presos mapuche

El machi Celestino Córdova evalúa iniciar una nueva huelga de hambre en apoyo a los presos mapuches de las cárceles de La Araucanía y el Bío Bío.

A través de un comunicado de la red de apoyo del comunero, el líder espiritual mapuche, que se mantuvo en huelga de hambre durante 107 días, hizo un llamado a las comunidades a continuar movilizados en apoyo de quienes mantienen huelgas de hambre en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu.

Ante el nulo avance en las negociaciones para que los presos políticos puedan deponer sus acciones de ayuno, una de las voceras de Córdova, Giovana Tabilo, aseguró que el comunero está evaluando retomar dicha medida.

«Teniendo en cuenta el pequeño avance de carácter colectivo obtenido con la huelga de hambre» y dado «el incremento del deterioro y estado físico de nuestros pu lamieng pu peñi», estaría barajando esta alternativa, señaló.

De concretarse, esta pondría en riesgo extremo su salud, dados los efectos de las diversas huelgas de hambre sostenidas desde 2014.

Actualmente, el machi Celestino Córdova, quien depuso su huelga el 18 de agosto, se mantiene en proceso de recuperación en el hospital de Nueva Imperial a la espera de poder postular a un Centro de Estudio y Trabajo de Gendarmería, para posteriormente acceder a su rehue por 30 horas, tal como acordó con el Gobierno.

Apoyo a los comuneros

En total son 26 los comuneros privados de libertad en las cárceles de Temuco (45 días), Lebu (58 días) y Angol (122 días).

Recientemente 12 comuneros de la Cárcel de Lebu fueron trasladados hasta un recinto asistencial, luego de que dieran inicio a una huelga seca -como también lo hicieron privados de libertad de Angol- que implicó un rápido deterioro de su salud.

Por tal motivo, el machi Celestino Córdova y sus cercanos hicieron un llamado a «movilizarse en torno a la huelga de hambre indefinida que llevan nuestros pu lamngen-pu peñi de las cárceles de Temuco, Lebu y Angol».

«No permitamos que nuestros presos sean tratados de manera inhumana (…) sólo se están exigiendo los legítimos derechos de cualquier preso de pueblo indígena», aseguraron en una declaración pública.

«Están avalados tanto por el Convenio 169, como por tratados internacionales sobre los pueblos indígenas que los protegen y así también los Derechos humanos de los privados de libertad», recalcaron.

«No hay ninguna petición que no tenga justificación o que no se apegue a las leyes nacionales y tratados internacionales», dijeron.

«Pero nuevamente vemos el racismo salir desde las instituciones que han hecho de todo por acallar sus voces de la mano de Gendarmería«, denunciaron.

«En los últimos días, hemos sido todos testigos del trato discriminatorio sufrido como pueblo mapuche y no mapuche», denunciaron.

«El viernes pasado se nos reprimió duramente al querer marchar en apoyo a nuestros presos políticos», recordaron.

«Sin embargo, el gobierno ha dejado a vista y paciencia de todo el mundo que los camioneros corten las carreteras, desabastezcan las ciudades con la complicidad de las supuestas fuerzas de orden y seguridad (…) Cientos de años hemos permanecido resistiendo las múltiples formas de genocidio y despojo espiritual, cultural y socioeconómico», acondenaron.

«Siendo un pueblo preexistente en esta tierra, por ningún motivo podemos seguir permitiendo que nuevamente nos quiten hasta la creencia espiritual y forma de ejercerla», aseguraron.

Asimismo, hicieron un llamado a mantener el apoyo a la causa mapuche.

«No abandonen hoy estas demandas de nuestros pu lamngen pu peñi en huelga de hambre, no sabemos si mañana será usted uno de los que se levanten a defender la Mapu», se lee en el escrito.

Con información de El Desconcierto y Bio Bio Chile.

