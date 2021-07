Machi Francisca Linconao: Dichos de Marinovic incitan al odio racial y la denigración

Tras las cuestionables declaraciones de la delegada Teresa Marinovic, quien calificó como un «show» una intervención en mapudungun de Francisca Linconao durante la Convención Constituyente, la machi y representante mapuche señaló que estos dichos «han generado incitación al odio racial y denigración a sectores considerados como vulnerables», advirtiendo que también promueven situaciones violencia simbólica, «con alta carga racista y colonial».

«A semanas de iniciada la Convención Constitucional, se han expresado discursos que dañan seriamente la sana convivencia social. Son declaraciones emitidas de manera presencial como también de forma virtual, y que promueven situaciones de violencia simbólica, con alta carga racista y colonial, ampliamente documentadas en redes sociales, y que esperamos que nunca más llegue a traducirse en violencia física», afirmó la machi Linconao a través de su cuenta oficial en la red Instagram.

En esa línea, apuntó directamente a que «algunas declaraciones han sido expresadas por parte de la constituyente de extrema derecha Teresa Marinovic Vial, en contra de una constituyente democráticamente electa y autoridad tradicional del Pueblo Nación Mapuche. Me ha acusado de ‘dictadora’, y hoy, dice que he montado ‘un show’ porque me he expresado en mi lengua materna».

Linconao también se refirió a la psiquiatra y excandidata a constituyente de la UDI, María Luisa Cordero: «El 24 de mayo de este año, en un programa de radio, esta señora me calificó con total impunidad de ‘alcohólica’ y con ‘evidentes vacíos mentales’. En este caso, la excandidata a constituyente mintió y me denigró públicamente; pero además, de haber sido verdad, hubiese faltado a la ética profesional que debe guiar a todo médico, y que es proteger la integridad de sus pacientes», manifestó la representante mapuche.

Finalmente, Linconao aseguró que la ley vigente y diversos tratados internacionales la habilitan a referirse a lo que desee en su lengua materna: «Estoy con todo el Derecho a mi favor, cuando hablo en mapuzungün en mi rol como constituyente. Las expresiones de Teresa Marinovic han generado incitación al odio racial y denigración a sectores considerados como vulnerables, tanto en Chile como a nivel internacional: afecta a mujeres, adultas mayores y pueblos indígenas. Además, en el caso de este último grupo, no solamente son sujetos de especial protección y promoción, sino que también existen derechos colectivos garantizados justamente por convenios, tratados y declaraciones ratificadas por el Estado de Chile», concluyó.

Lee la declaración completa a continuación: