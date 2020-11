Machi Francisca Linconao no pudo votar por estar “inhabilitada”: Servel tuvo que dar explicaciones

Este viernes, la diputada del PC, Karol Cariola, junto a la Machi Francisca Linconao, se reunieron con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, a raíz de la denuncia que hizo Linconao el pasado 25 de octubre, cuando no pudo sufragar por aparecer como “inhabilitada” para ejercer su derecho a voto.

A propósito de la falta de agilidad de la institución para resolver la situación a tiempo y de cara a las próximas elecciones en abril del 2021, la diputada Cariola solicitó al Servel conocer los motivos de la inhabilidad de la autoridad ancestral mapuche, a pesar de haber sido absuelta en 2018, y pidió avanzar en una solución lo antes posible.

“Lo que vivió la machi Francisca Linconao no se puede volver a repetir. El estado está en deuda con ella por acusarla y encarcelarla injustamente por un delito del que fue declarada inocente en 2 juicios consecutivos el año 2018. Sin embargo, una vez más es vulnerada el día 25 de octubre en el plebiscito nacional en que se le negó su derecho a votar”, expresó la parlamentaria.

Cariola agregó que “solicitamos al presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, que esta situación se resolviera a la brevedad y que diera explicaciones de lo ocurrido. La información que nos ha entregado fue que el Tribunal Oral en lo penal de Temuco no había cumplido con su obligación legal de comunicar la sentencia dentro de los primeros 5 días del mes después del juicio que la declara inocente”.

La legisladora advirtió que esto “ocurre con muchas personas en Chile, por eso solicitamos que Patricio Santamaría se comprometiera a resolver y habilitar en el padrón electoral a la machi para participar de las próximas elecciones de abril, pero además, lograr un mecanismo más expedito de comunicación entre el Servel y los tribunales de justicia”.

Por su parte, Linconao pidió a Santamaría tener a la brevedad un documento que acredite su estatus como habilitada en el padrón de cara a las próximas elecciones.

“Quiero lo más pronto posible mi documento, porque yo no quiero seguir con esto, no soy una persona culpable que me mandaron a la cárcel, soy una persona inocente (…) mis papeles no están manchados, soy una machi, soy una autoridad tradicional de mi Pueblo Mapuche, merezco respeto, que no me sigan faltando el respeto los tribunales, los jueces, los fiscales, quien sea”, expresó Lincoao en la reunión, aprovechando de abogar además por quienes han sido detenidos y no condenados, para que la institución resuelva su situación electoral.

A su turno, Patricio Santamaría lamentó lo ocurrido y si bien precisó que no fue un error técnico del Servel propiamente tal, sí reconoció que fue un error de una institución que conforma el padrón electoral, por lo que pidió disculpas públicas a la machi Francisca Linconao por la injusticia cometida y que la privó de participar en dicho histórico proceso electoral, asegurando que no volverá a ocurrir.

“Efectivamente aquí se cometió una injusticia con usted, no fue una injusticia del Servicio Electoral, pero sí una injusticia de una institución que tiene que ver con la conformación del padrón, y ante eso, si hay que pedir perdón, le pido realmente perdón (…) al mismo tiempo le garantizo que esto no se va a volver a repetir, en el próximo padrón usted va a aparecer con derecho a sufragio como corresponde”, subrayó Santamaría, quien además informó que se ya se solicitó toda la información del caso y se reparó el error cometido en el registro de datos electorales.