Machi Francisca Linconao responde a continuos ataques de convencionales de derecha: “No van a sacar nada, aunque digan lo que me digan, voy a seguir firme aquí”

La machi Francisca Linconao, constituyente con escaño reservado, exigió respeto ante los continuos ataques recibidos por parte de los convencionales de derecha.

«El partido de la derecha nos ataca todos los días, primero empezó la señora Teresa (Marinovic) y hoy día la señora Ruth Hurtado. Ella me está atacando (…) Yo estoy trabajando por los Derechos Humanos. Me ataca, me dice que yo estuve en la cárcel, estuve presa. ¿Qué tiene eso que ver? Yo soy una persona inocente (aún) cuando me mandaron a la cárcel .Yo soy una persona inocente, vengo con la frente en alto a trabajar por el pueblo mapuche», expresó en declaraciones los medios de comunicación.

Machi Francisca Linconao: ¡Yo voy a seguir firme Aquí! El partido de la derecha nos ataca todos los días. La señora Ruth Hurtado (@ruth_uas), me ataca. Yo soy una persona inocente, vengo con la frente en alto a trabajar por el pueblo mapuche".#Linconao pic.twitter.com/nZfVf8Pogl — El Ciudadano (@El_Ciudadano) August 6, 2021

La machi salió, así, a responder cuestionamientos por su nexo con el caso Luchsinger Mackay, además de acusaciones sobre gastos al interior de la Convención Constitucional.

“Todos los días nos hablan del gasto de la plata. ¿Qué gasto hacemos nosotros?, ni comemos, no hay comida aquí, no hay ni una sala amplia para descansar. No estamos robando”, acusó.

“Que vergüenza lo que lo que están hablando esas dos señoras y más gentes (…)No le hago mal a nadie (…) yo no les voy hacer nada, pero Dios es muy grande“, afirmó la autoridad mapuche.

La machi Linconao realizó un llamado directo al Presidente Sebastián Piñera. “Que hable a su gente y que deje de molestarme”, pidió la convencional, quien aseguró que continuará trabajando hasta el final.

«No van a sacar nada, aunque digan lo que me digan y me acosen, voy a seguir firmea quí, voy a seguir trabajando, Estoy acá para escribir la nueva Constitución”, dijo en las afueras del ex Congreso Nacional.

«Al pueblo mapuche le dicen terrorista, no somos terrorista, nosotros no somos terroristas. Yo soy machi, no soy terrorista, yo trabajo con la medicina, también soy agricultora. No le hago mal a nadie», añadió

Linconao insistió en el llamado al respeto, “a la machi, a los loncos y a la presidenta que tenemos”, en relación a Elisa Loncón quien, a su vez, también llamó al respeto para con la autoridad mapuche.

Elisa Loncon ante dichos de Ruth Hurtado sobre Machi Linconao: “Estos son actos de racismo" por ataques de la derecha, a convencionales del Pueblo Mapuche y pueblos Originarios, en especial a la agresión de hoy, de @ruth_uas contra la machi Francisca Linconao”. pic.twitter.com/R0SpD6JN2d August 6, 2021

“Nadie puede permitir que estos actos sigan ocurriendo“, dijo la presidenta de la Convención Constitucional al tiempo que expresó su apoyo a los convencionales mapuche y de las naciones originarias.

«El pueblo mapuche es un pueblo digno y somos víctimas de vulneración de derechos humanos y genocidio y no puede ser que aquí en la Convenció se maltrate la dignidad de nuestra autoridad tradicional , de nuestra machi, ella es una autoridad», expresó Loncon.

«Estamos muy claro que el respeto de los derechos humanos es la base de la convivencia», subrayó.