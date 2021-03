Machi Linconao, constituyente: “Soy inocente de todo lo que viví en carne propia y por eso decidí estar en esta candidatura”

Una ajetreada agenda de actividades tuvo la Machi Francisca Linconao en su gira por la Región Metropolitana, quien en el marco del Día Internacional de la Mujer recibió un reconocimiento por parte de diputadas de oposición, dirigentas feministas y candidatas a la convención constituyente y que se realizó en el ex Congreso Nacional, en Santiago.

En su intervención, la Machi Linconao, quien es la única Machi candidata a la convención constitucional y que va por escaños reservados, expresó que “he sufrido bastante, ustedes me conocen, soy la Machi Francisca, he sufrido de los Carabineros, la PDI, la fiscalía, por los montajes, por la mentira fui encarcelada. Soy una persona inocente de todo lo que viví en carne propia y por eso decidí estar en esta candidatura”.

La autoridad ancestral -cuya primera lengua es el Mapudungún-, agregó que “ustedes me apoyan para esta candidatura, y también toda la gente que son mujeres feministas que están presentes aquí, también han sufrido mucho, sobretodo con Carabineros, con los que están matando a personas; con los que matan a mujeres, a niños chicos y eso no puede seguir así, alguien tiene que parar estas cuestiones, porque el Estado chileno hace lo que quiere, porque no hay participación de los Mapuche entonces yo quiero participar por eso”.

En la ocasión, la Asamblea Feminista Plurinacional entregó un reconocimiento a la autoridad ancestral Mapuche, quien se mostró agradecida por el apoyo recibido y donde participaron las diputadas Karol Cariola (PC), Cristina Girardi (PPD), Catalina Pérez (presidenta de RD), Natalia Castillo (IND), Claudia Mix (COMUNES), Camila Rojas (COMUNES), Gael Yeomans (PCS), y Marcela Sandoval (RD).

“Quiero sumarme a este reconocimiento que ha hecho la Asamblea Feminista Plurinacional y que de alguna manera también nos representa a todas quienes estamos acá, porque creo que la Machi Francisca se merece todo el reconocimiento de las mujeres chilenas, de las mujeres feministas, porque tal como las mujeres somos oprimidas, postergadas, violentadas por este Estado machista y patriarcal, la Machi ha vivido todas las consecuencias de lo que esto significa”, afirmó la diputada Cariola.

La parlamentaria comunista recordó la visita que realizó junto a la diputada Cristina Girardi cuando Linconao estuvo encarcelada y en huelga de hambre en Temuco, y agregó que “la Machi es la única autoridad ancestral, espiritual, la única mujer Mapuche que en nuestro país le ha ganado un juicio al Estado chileno y a uno de los más grandes terratenientes que hay en la novena región. Esa es la razón por la que la persiguieron, por la que la encarcelaron, es la razón por la que la Machi hoy quiere jugar un rol en este proceso tan importante que es el proceso de la nueva Constitución. Escribir una nueva Constitución sin el pueblo Mapuche, es mantener más de lo mismo”.

Asistieron al actividad de reconocimiento a la Machi Francisca Linconao las concejalas Elena Salazar (Independencia), Judith Rodríguez (Cerro Navia); Carolina Garrido representante de la Asamblea feminista plurinacional, Coordinadora Ni Una Menos, Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio; Carolina Arredondo, actriz, Ana María Gazmuri, directora de Fundación Daya, Daniela Aguayo, activista feminista; Alejandra Valle, candidata a concejala por Ñuñoa, Karina Oliva, candidata a Gobernadora por la RM, Paulina Bobadilla, candidata a alcaldesa por Quilicura; y las candidatas a constituyentes Doris González (D8), Haydee Oberreuter (D9), Michelle Peutat (D9), Luz Vidal (D9), Yiovana Roa (D10), Antonia Orellana (D10), Alejandra Jiménez (D10)

Marcha por el Día de la Mujer

Durante la extensa jornada de actividades que se realizaron por el Día Internacional de la Mujer, la Machi Francisca Linconao culminó sus actividades participando de la marcha que distintas organizaciones feministas convocaron en la Alameda.

La autoridad ancestral marchó junto a la diputada Karol Cariola y la actriz Carolina Arredondo, y en el transcurso de la caminata -mientras levantaba firmemente su bandera Mapuche- fue ovacionada por distintas organizaciones de mujeres Mapuche que se concentraron en la avenida principal, así también de mujeres y hombres que en el camino la reconocieron y se acercaron a ella para saludarla y agradecer su lucha.