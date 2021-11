Madre de guagua de ocho meses muere durante trágico accidente automovilístico en Copiapó: «Estaba protegiendo a su bebé»

Foto: Atacama Noticias

Este lunes, falleció la joven María Alejandra Alquinta, de 20 años de edad, madre de una guagua de ocho meses, luego de sufrir un accidente en la Ruta 5 Norte, en Copiapó, más precisamente en el cruce de ingreso hacia la ruta Puerto Viejo-Barranquilla.

El teniente de la SIAT de Carabineros, Andrés Chandía, explicó ese día que «un camión, por causas que se investigan, colisionó con un station wagon. Conforme a la dinámica que hay, al diseño vial, al daño de los vehículos, entre otros factores, puede ser que el vehículo menor o parte de él se haya incorporado a la calzada ingresando a la pista de circulación del camión, como también está la hipótesis de que el camión desvió su desplazamiento, ingresó a la berma e impactó al vehículo”, cita MegaNoticias.

Durante el accidente cuatro personas resultaron lesionadas, incluyendo a la joven madre, quien tras quedar en riesgo vital falleció el lunes.

Hasta los momentos, las autoridades han recibido al menos tres videos en los cuales se ve zigzagueando al camión que protagonizó el accidente.

La prima del padre de la joven fallecida, Angélica Maldonado, declaró que María Alejandra Alquinta se encontraba esperando a que pasara el camión para avanzar, no obstante los impactó.

«Iba sentada en el asiento de atrás. Estaba protegiendo a su bebé y salió eyectada. Alejandra tenía muchos proyectos, amaba con locura a su hija, era su inspiración. Ella le dio impulso para estudiar ingeniería. Quería salir adelante”, expresó la prima, citada por La Cancha.

La bebé de ocho meses, en tanto, se encuentra aún hospitalizada, pero fuera de gravedad.

Daniel Guardia, ingeniero en minas fue un conductor que logró divisar y grabar al camión mientras zigzagueaba por la ruta.

«Casi saliendo de Caldera me di cuenta de que el camión se iba un poco para los lados y se salía de su pista, así que inmediatamente tomé precaución y lo seguí observando desde atrás», recordó, citado por MegaNoticias.

Familiares piden justicia

La prima de la joven manifestó sentirse «impactada», dado a que el bebé ahora quedó sin madre, por lo que exigen explicaciones al conductor.

o Angélica, citada por MegaNoticias.

Por su parte, la Fiscalía comenzó con las diligencias correspondientes, para determinar las responsabilidades de ambos conductores en el accidente.

“Ambos fueron apercibidos y quedaron a la espera de citación a la Fiscalía toda vez que se encuentran en pleno desarrollo las pericias que van a permitir establecer quién era el responsable de estos hechos”, aseveró el fiscal de la causa, Pedro Pablo Orellana.

Los familiares de la joven fallecida piden justicia, y esclarecer los hechos del accidente, Angélica Maldonado, prima de la víctima señaló “hoy lo que queremos es justicia, porque hay denuncia de que este camión venía zigzagueando en la carretera, se le avisó a carabineros, según información que tenemos, carabinero dice que no tenía móvil, se le avisó a la concesionaria que nos cobra en el peaje, que tampoco supuestamente tenía móvil, entonces tal vez se pudo haber evitado y sabemos que el conductor no venía con alcohol, pero algo estaba pasando con ese conductor o sea como venía zigzagueando, como choca un vehículo que estaba detenido esperando.”

Maldonado , manifiesta “no lo odiamos al conducto ni nada de eso, pero alguien tiene que darnos una explicación, o sea, la empresa para quien trabajaba este conductor tiene que hacer algo, este hombre venía muy cansado, lo más probable que se haya quedado dormido, no lo sé, estamos suponiendo, pero alguien tiene que hacer algo porque esto no se puede que dar así, se está repitiendo constantemente, algo que estamos viendo las noticias y está muriendo gente inocente que un día iban a disfrutar en familia.

“Estamos todos impactados, no podemos creer que la bebé se quedó sin su mamá. Queremos que se haga algo, tampoco es que odiemos al conductor, pero me imagino que él venía con mucho cansancio, tiene que dar una explicación, tiene que haber justicia. Hay una empresa detrás de él. Por qué el hombre venía tan cansado, esto se pudo haber evitado. Queremos una explicación y que esto no vuelva a pasar. Es lamentable que justo nos pasó a nosotros”, dijo.

Otra de las situaciones que lamenta la familia, fue el actuar de personal policial, debido a que fiscalizaron al padre de la víctima quien era el conductor del vehículo menor siniestrado, “me parece inhumano que carabineros le hayan pasado un parte a mi primo en pleno accidente, le hicieron una fiscalización y le pasaron un parte por los papeles, cuando mi primo, que tenia la rótula deshecha, estaba al lado de su hija, el quería socorrer a su familia», consignó Atacama Noticias.

El conductor del camión quedó citado a la Fiscalía mientras se establece la dinámica del accidente, cuyos peritajes se encuentran en desarrollo, señaló el fiscal adjunto de Copiapó, Pedro Pablo Orellana

Cabe destacar que esta familia nuevamente pierde a un ser querido,ya que hace cinco año, un tío de la joven fallecida, perdió la vida en las cercanías del sector tras un accidente de tránsito entre un camión.