Madre de joven asesinada por guardia de condominio en Panguipulli denuncia que no le consultaron sobre inicio de autopsia y exige a los medios no criminalizar a su hija ni al Lof Llazkawe

Denisse Obrecht, madre Emilia Milén Herrera, la joven de 25 años asesinada durante la noche del martes por guardias del condominio Riñi Mapu, ubicado en la desembocadura del lago Riñihue, en Panguipull, denunció que no le consultaron sobre el inicio de la autopsia de su hija y le impidieron ingresar con abogados al Servicio Médico Legal de Valdivia.



“Quiero comunicar a todos que me informan que están haciendo la autopsia de mi hija y no me solicitaron autorización, me dijeron que solamente el fiscal autoriza esta situación y pensé que como madre tenía el derecho de estar ahí y me dicen que tampoco”, indicó a través de un video compartido en las redes sociales.

Obrecht hizo un llamado a los medios de comunicación a no criminalizar a su hija o al Lof Llazkawe.

Ahora, Valdivia, 17 feb.- Denisse Obrecht madre de Emilia M. Herrera en SML. Denuncia que no le consultaron sobre inicio de autopsia, le impidieron ingresar con abogados y hace un llamado a los medios de comunicación alineados a no criminalizar a su hija o al Lof Llazkawe. pic.twitter.com/rPc7Wv0xFv — Radio Kurruf (@RadioKurruf) February 17, 2021

“A todos los medios que están dando información les pido, les exijo que no estén diciendo informaciones que no corresponden y criminalizando a mi hija y al Lof Llazkawe”, expresó.

Nuevo asesinato en Panguipulli

Cerca de la medianoche del martes, la joven de 25 años y cercana a la comunidad Lof Llazcawe, murió tras un disparo que dio en su frente y que fue propinado por los guardias del condominio Riñi Mapu,

El incidente ocurrió tras el intento por los guardias privados del condominio de expulsar a campistas que se encontraban en un sitio aledaño, que corresponde a un territorio en recuperación según la comunidad Lof Llazkawe, por lo que los mochileros pidieron ayuda ante el ataque de los armados.

“Como Lof Llazcawe queremos denunciar que el día de ayer casi a medianoche, fue asesinada por parte de los guardias sicarios del condominio Riñi Mapu, nuestra lamnien Emilia, otres la conocían como Bau”, indicó la comunidad mapuche en un comunicado.

“Cayó por una bala disparada en su frente por parte de los propios guardias sicarios contratados por el condominio, quienes en ese momento estaban expulsando a unos campistas que se encontraban ahí, los que solicitaron ayuda ante las amenazas de estos sicarios”, señalaron.

En el texto aclararon que ·el condominio Riñimapu ya había llamado a la fuerza policial represora para expulsar a estos campistas durante la tarde y que fueron ellos mismos;guardias y carabineros, quienes autorizaron su permanencia en el lugar”.

Reltaron que fue así como llegaron al lugar “nuestros peñi y lamnien” para exigir que se respetara lo que se había acordado, momento en el que se produjo el disparo por parte de los guardias de seguridad del condominio.

“Es en ese momento que aprovechan para disparar directo a nuestros pu peñi y pu lamnien, cayendo nuestra querida Emilia”, subrayaron.

Producto del disparo y de la caída de Emilia, se produjo en el lugar un incendio en el portal de acceso del condominio, del que todavía no hay certezas cómo se provocó ni quien lo hizo.

La joven murió pasado las 01:00 horas de este miércoles, en dependencias del hospital de Valdivia, lugar al que había sido trasladada desde Hospital de Panguipulli.

Hasta ahora se sabe que el guardia que descargó su arma sobre la víctima habría sido detenido por la Policía de Investigaciones (PDI).

Según se pudo conocer, el último domicilio registrado de Emilia corresponde a Puente Alto, en la región Metropolitana. Sin embargo desde hace poco vivía en Valdivia y estaba en proceso de radicarse en la zona rural de Panguipulli.

Aunque no nació en el seno mapuche desde la comunidad Lof Llazcawe explicaron que la joven era cercana a ellos y por eso la consideraban como una más.

Destacaron que la lamgen fallecida enseñaba mapunzungun, cuidaba de los animales y era vegana, estaba apoyando el proceso de recuperación que llevan en el sector de Llascawe, en el marco de la colaboración y apoyo mutuo de comunidades y organizaciones que protegen el río San Pedro.

El asesinato de Emilia Milén Herrera ocurre en la misma comuna donde solo hace unas semanas el joven malabarista, Francisco Martínez, cayó muerto tras recibir múltiples disparos por parte de carabineros, durante un control de identidad.





Lof LLazkawe realizará ceremonia para despedir a Emilia

Desde Lof Llazcawe hicieron un llamado a todos aquellos que deseen asistir a una ceremonia para despedir a Emilia Milen Herrera, la cual tendrá lugar a orillas del Lago Riñihue.

“Hacemos un llamado a todos nuestro pu peñi, pu lamnien, pu wenüy, amigas y amigos del Meli witran Mapu, a acompañar la despedida de nuestra Lamnien Emilia, asesinada anoche por los sicarios del condominio Riñimapu. No olvidemos que este proceso de control territorial se levanta en el lof a causa de la invasión de los oligarcas como Eduardo Matte, Nicolás Ibáñez, Gerardo Martens (quienes han contratado sicarios que ya habían amenazado a la gente de nuestro lof), por la venta indiscriminada de nuestra mapu para condominios como lo hicieron los Puga; por los loteos para venta de parcelas, la instalación de monocultivos de eucalipto y avellano europeo, en fin, por el mancillamiento de nuestra Ñuke mapu, ante lo cual nuestra weichafe Emilia, al igual que muchas y muchos, se alzó”, señalaron en un comunicado.

“El ELUWÜN se realizará a orillas del Lago Riñihue, lugar donde entregó su vida en la lucha por su defensa. El deseo de nuestra lamnien fue ser cremada. Sus cenizas serán esparcidas en los bosques que ella amó y defendió en sus cortos 25 años”, subrayaron.