Madre de joven defensora de DDHH fallecida: «Necesitamos que cambien las leyes, ojalá que la nueva Constitución sirva para que no haya más familias destrozadas como la mía»

Este domingo se llevó a cabo la “Marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos” en Plaza Dignidad, para reivindicar las luchas y derechos de las comunidades ancestrales.

Cuando la multitudinaria manifestación, que fue convocada por redes sociales, se movilizaba por la Alameda fue brutalmente reprimida por efectivos de Control de Orden Público (COP), quienes desplegaron sus carros lanzaaguas y lanzagases, contra los asistentes.

El objetivo de los manifestación pacífica era avanzar al Cerro Santa Lucía -renombrado Cerro Huelén por su denominación antes de la llegada de los españoles al país, para finalizar con la convocatoria.

En medio de la represión de los uniformados, una joven que encontraba en la intersección de Lastarria con Alameda, sufrió una lesión en el vaso sanguíneo cervical, lo que le ocasionó una gran pérdida de sangre por lo que tuvo que ser trasladada a la Postal Central, donde fue intervenida de urgencia.

Sin embargo, pasadas las 18. 00 horas, sus familiares confirmaron que no pudo sobrevivir a las heridas sufridas.

La joven Denisse Cortés Saavedra, cursaba tercer año de derecho en Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y estaba realizando labor de observación durante la manifestación.

Su madre, ofreció declaraciones a la prensa en las que manifestó su profundo dolor por la muerte de su hija.

¿Quién me devuelve a mi hija, quién me la va a devolver?, preguntó con lágrimas en los ojos.

Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos no están claras, Carabineros informó preliminarmente que la joven fue alcanzada por fuegos artificiales. Sin embargo, la versión de varios asistentes es que Denisse recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el cuello, que habría sido lanzada por los uniformados durante la brutal represión contra los manifestantes.

Habla la madre de Denisse Cortez, la estudiantes de leyes, fallecida en el contexto de la marcha por la resistencia de los pueblos originarios.

«Estaban diciendo que había sido a lo mejor un fuego artificial, a todo el mundo le estaban diciendo, pero nadie lo cree porque ella tenía una herida (en el cuello) que le tomó el pulmón y todo su lado izquierdo», indicó la madre de la estudiante.

A la par, clamó por justicia tanto por la muerte de su hija, como por las continuas violaciones a los derechos humanos que se registran en el país.



«Por favor hasta cuándo y se pasean riéndose de nosotros, por favor que alguien haga algo en este país, necesitamos que cambien las leyes , no nos pueden avasallar, no nos pueden pisotear bajo ningún punto de vista nadie, ni al pueblo mapuche allá sufriendo en el Sur, ni a nosotros acá en Santiago, ni a la gente del Norte (…) Por favor las penas, dónde están las penas», afirmó.

En sus declaraciones, manifestó su esperanza en que la Convención Constitucional logre redactar un texto que contribuya a garantizar el respeto a los derechos humanos y para que cesen que las agresiones y violencia contra el pueblo chileno.



«Ojalá que la nueva Constitución sirva para que no haya más familias destrozadas como la mía, por favor que no vuelva a pasar nunca más en Chile, se lo suplico, de verdad uno lo mira a lo lejos pero cuando a uno le toca. Por favor justicia se los pido se los imploro como madre, me llevan un pedazo de mi alma y eso no se recupera nunca más», expresó la madre de Denisse.



