Madre de Tomás Bravo: «No nos vamos a quedar tranquilos con que se va a cerrar el caso, esto no fue accidental»

La madre del niño Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, manifestó su disconformidad con la investigación desarrollada sobre la muerte del menor y calificó de «imperdonable» los problemas suscitados durante el proceso, incluyendo la filtración del informe del Servicio Médico Legal.

«Ha habido negligencias, errores y muchas equivocaciones que no van a pasar desapercibidas. De eso un día vamos a tener que llegar a buscar a los responsables porque lo que pasó es imperdonable», dijo en el programa Buenos Días a Todos.

Sostuvo que la Fiscal de Cartagena, Marcela Cartagena,, mantiene la misma teoría que los familiares, es decir, que hubo participación de más personas en contradicción al informe filtrado que asegura que fue accidental.

«Ella va a seguir investigando y no cree que el informe que se filtró. Ella no cree eso. En eso estamos conforme». «Esto no se va a cerrar y ella lo dejó en claro. Nosotros también, no vamos a quedar tranquilos con que se va a cerrar el caso. Aquí hay terceros, esto no fue accidental», indicó.

Informe precipitado

Por su parte, el Ministerio Público insiste en que los resultados del informe del Servicio Médico Legal fueron precipitados, por lo que se tomarán nuevas muestras al cuerpo del menor fallecido en la región del Biobío.

La Fiscal Cartagena ordenará practicar un análisis de los exámenes tanto en Chile como en el extranjero para refutar el reporte sobre un supuesto deceso por hipotermia e inanición, según refiere Radio Cooperativa.

«Mantenemos la posibilidad de que la muerte del niño Tomás haya habido intervención de terceros, o sea que se haya podido cometer un homicidio», sostuvo Cartagena, asegurando que la investigación «incluye a todas las personas que han sido sindicadas como sospechosas», añadió.

Recorrido del cortejo de despedida

Se espera que el sábado sea el funeral de Tomás Bravo y la madre del pequeño envió un mensaje a la población.

«Yo sé que mucha gente quiere participa y lo va hacer. Yo no pretendo que no vengan. Como familia nos sentimos orgullosos de que ellos quieran estar, pero les hacemos un llamado a que vengan evitando las aglomeraciones, que no se acerquen mucho y mantengan el distanciamiento«; solicitó.

La propia Estefanía Gutiérrez, dio a conocer el recorrido del cortejo, que saldrá a las 12.00 horas desde el SML hacia Arauco.

Asimismo, publicó en su Instagram, que al niño le encantaban los colores, por lo que pidió a la gente que quiera despedirlo, lleve globos.

