Madre de Tomás Bravo: “Nunca he dicho que confío a ciegas en mi tío”

Este lunes se dio inicio a la quinta jornada de búsqueda de Tomás Bravo, el niño de tres años y siete meses que desapareció la tarde del pasado miércoles en la comuna de Arauco.

Durante el día, se espera el procesamiento de las 190 fotografías aéreas tomadas este domingo con un avión Twin Otter de la FACh, que son de alta resolución – se pueden visualizar objetos de hasta 10 centímetros-, y también de las imágenes satélitales.

De acuerdo a la información entregada por las autoridades, las fotografías deberían llegar al mediodía a Santiago, a modo de ser analizadas y ser usadas como ayuda para agilizar el proceso búsqueda.

“El avión tiene unos equipos de fotografías que permiten una exactitud de hasta 10 centímetros y eso es un gran aporte al esfuerzo de búsqueda”, declaró el jefe de zona de catástrofe y Contraalmirante, Jorge Parga.

El trabajo de la FACh permitirá también generar mapas de calor y acotar la búsqueda, cuyo perimetro se amplió a ocho kilómetros.

“No nos hemos puesto plazos (…) Vamos a usar todos los esfuerzos físicos, humanos, tecnológicos para poder encontrar a Tomás”, resaltó el intendente del Biobío, Patricio Kuhn, este domingo.

Este lunes se sumará a las indagatorias el fiscal jefe de Arauco, Andrés Ortiz, mientras que personal del cuerpo de Infantería de Marina de la Armada se sumará a la búsqueda esta noche.

Las 4 hipótesis de la Fiscalía

De momento, el Ministerio Público barajaría cuatro teorías: un eventual accidente fortuito de Tomás, la responsabilidad de un familiar, un accidente en el camino cercano a la vivienda y la posible responsabilidad de un vecino con antecedentes penales.

Este lunes, la madre del menor, Estefanía Gutiérrez, se refirió al comportamiento de su tío abuelo Jorge Vargas, la última persona que vio con vida al pequeño Tomás y que, de acuerdo a su declaración, le perdió el rastro tras ir a buscar a un grupo de vacas.

En conversación con un programa matutino de Canal 13, Gutiérrez afirmó que “yo nunca he dicho que confío a ciegas en mi tío, pero no era la primera vez que salía con él”.

“Yo conozco a mi tío, yo sé cuándo anda raro, pero cuando él dice la verdad, yo me doy cuenta”, agregó la mujer quien aseguró que “algo me decía como mamá que se habían llevado a mi hijo, porque él no iba a caminar hacia otro rumbo”.

Además, indicó que no está participando en la búsqueda directa luego que ha recibido amenazas de muertes por redes sociales y la policía la aconsejó no salir de su casa.

Durante la jornada del domingo, personal del Instituto de Criminología de la PDI tomó declaración al tío abuelo de Tomás.

Asimismo, se dio a conocer el relato de una mujer tarotista que habló con Jorge Vargas, luego de que éste la visitara con el fin de preguntar sobre el paradero del menor de edad extraviado.

En su declaración indicó queel hombre llegó casi a la medianoche del miércoles pasado, al menos cuatro horas después de la hora en que el propio aludido dijo haber perdido al niño.

La tarotista aseveró que Vargas la visitó junto a un hombre y una mujer, ambos desconocidos para ella.