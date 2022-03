Madre del presidente Gabriel Boric: «Él quiere y todos queremos un Chile mejor, unido y más igualitario, yo creo que él lo puede lograr»

María Soledad Font, madre del Presidente Gabriel Boric, se refirió al histórico momento que protagoniza su hijo, quien asumió este viernes como nuevo Mandatario del país.

“Son emociones que las estoy viviendo con humildad porque estoy aceptando los designios y lo que él eligió y lo que Chile también. Él quiere y todos queremos un Chile mejor, unido y más igualitario. Creo que él es un elemento que lo puede potenciar y lograr”, afirmó.

En conversación con CHV, María Soledad reveló cómo vivieron las horas previas al cambio de mando. “(Estuvimos) en una cena sobria, exquisita, que termina con un reconocimiento de él a todo el personal que estuvo al servicio de la cocina y el personal que estuvo a cargo de atendernos, con aplausos de todos nosotros. Ese es Gabriel, reconocer y agradecer. Fue algo muy íntimo, acogedor… y muy él”, añadió.

Además, afirmó que “yo creo que él tiene el poder de convocar. Esas son bases para lograr lo que queremos, lograr una unidad y un Chile mejor”.

Consultada sobre el nuevo rol de su hijo, la señora María Soledad señaló que “nunca lo pensé. Yo creo que él tampoco. Así como en el equipo de fútbol, las Eliminatorias, él nunca quiso estar, nunca pensó, y todo se fue dando”.

“Él es un hombre cercano, sencillo, para mí es un hombre admirable que lo he visto paulatinamente cómo ha crecido. Él ha crecido con tanto apoyo”, añadió.

Al ser consultada sobre su pareja de su hijo, Irina Karamanos, sostuvo que “lo que ella piensa o diga, yo lo encuentro maravilloso. La conocí, me encantó y la adoro en todo sentido. Tiene toda la inteligencia y capacidad para poder acomodarse, pero no es una mujer sumisa. Para mí eso es importante. Tengo claro que ella no va a permitir lo que no le guste”.

Finalmente, afirmó que “yo a él (Boric) no le tengo que dar consejos, porque desde muy chico no me hizo caso. Consejo no hay, él desde los 15 comenzó a desobedecer (…) Consejo no tengo ninguno. Lo admiro”.