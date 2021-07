Maipú: A los 7 mil peluches se suman 20 mil de test rápidos de covid vencidos y abandonados en una bodega

A los miles de 7 mil peluches encontrados en dependencias de Maipú, ahora se suman 20 mil de test rápidos rápidos para detectar el covid-19 que no fueron utilizados y que están vencidos desde octubre del año pasado en bodegas de la comuna.

Así lo informó el concejal Bladymir Muñoz y y presidente de la Comisión de Educación, quien también alertó sobre los miles de peluches de Renacín y Smapina, las mascotas de la comuna, encontrados en bodegas de la Corporación de Educación y que fueron adquiridos durante la administración de la ex alcaldesa Cathy Barriga (UDI).

A través de un video, el concejal explicó que los 19.920 test rápidos encontrados se compraron con fondos municipales, y también con dineros del fondo covid otorgado por el Ministerio del Interior.

“Parece chiste, pero se hace habitual en esta municipalidad. Estoy de nuevo en una bodega. Esta vez encontramos 19.920 test rápidos de covid que están vencidos desde octubre del año pasado. Estos test fueron comprados a través de fondos municipales y fondos covid. Los fondos covid son aquellos que llegaron en tres oportunidades a través del Ministerio del Interior”, dijo.

Parece chiste, pero una vez más estoy en una bodega con cerca de 20mil test rápidos VENCIDOS!! desde octubre. Comprados con fondos covid del @min_interior y que debemos devolver 1.735 millones por compras rechazadas en gestión anterior. Ej: 970mill factura atrasada empresa basura pic.twitter.com/f6RRr2ER4l — Bladymir Muñoz (@Bladymir_) July 27, 2021

De hecho, señaló que Maipú tendrá que devolver El concejal sostuvo que Maipú tendrá que devolver 1.735 millones por compras rechazadas en gestión anterior.

“en Maipú vamos a tener que devolver un total de $1.735 millones. Vamos a tener que devolverlos, porque algunos de los fondos no se gastaron y en otras partes salieron rechazados. ¿Por qué? Primero, se gastaron $31 millones en licencias de Microsoft Office. El municipio desembolsó sus fondos covid para pagar licencias de Microsoft”, condenó.

El concejal reveló además en la gestión de Cathy Barriga, se pagaron “$974 millones por facturas impagas a la empresa de la basura y de escombros. Desde mayo que no pagábamos. Pagamos bebidas, alimentos, arriendos de computadores, poleras, chapas, arriendo de toldos para locales de votación, reparación de un camión y pañoletas azules para personas del espectro autista”.

“Es escandaloso que hoy día no tengamos dinero en este municipio y los fondos covid hayan sido utilizados para este tipo de despilfarros. Hoy día este municipio lo va a tener que devolver. Queremos oficiar al Ministerio del Interior para que nos podamos reunir en una mesa de trabajo y ver las posibilidades de poder aplazar este cobro, este reintegro. Hoy día Maipú no cuenta con fondos para hacer ese desembolso”, criticó.

El concejal Muñoz solicitó a Interior y al municipio la conformación de una mesa de trabajo que pueda permitir aplazar el reintegro de los dineros del fondo Covid porque, según asegura Muñoz, la municipalidad de Maipú no cuenta con recursos en sus arcas.

Cathy Barriga respondió a la denuncia del concejal Bladymir Muñoz en su contra.

A través de sus historias de Instagram, señaló que “es realmente impresentable. Ya es vergonzoso. Yo tengo que estar aclarando las mentiras. Me llaman los medios por cosas que publican de la administración nueva. Administración, porque no he visto la gestión. Y se trata de los test rápidos: todos los vecinos vieron el despliegue y el reconocimiento que tuvimos, porque fuimos líderes en trazabilidad. Líderes en testeo y vacunación desde el primer día”.

Según la ex alcaldesa los test rápidos “no fueron comprados con recursos municipales. Fue una donación que hizo el subsecretario (de Salud) y que fue súper bien recibida. Fueron 60 mil. No se compraron con recursos del municipio. Y con estos 60 mil test hicimos un despliegue por barrios y por la comuna. Los test vencían en un mes. En tiempo récord hicimos 40 mil. Entonces a eso responde lo que este señor busca respuesta”, dijo.

“Estoy asqueada, la verdad. Por favor, yo le pido… Y sé que la gente se está dando cuenta. Por el lenguaje, como habla. Ese lenguaje que está tan lleno de odio y de destrucción. ‘Abandono. Irregularidad’. Acabo de escuchar en las noticias que hablaban de un municipio quebrado. Yo no sé si sentirán que no tienen las capacidades de desarrollar cosas o se están poniendo el parche antes de la herida. O quieren hacer daño gratuito”, subrayó.