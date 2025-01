Maite Orsini presenta cuarta licencia médica consecutiva: Cumplirá dos meses fuera del Congreso

La diputada Maite Orsini presentó este lunes una nueva licencia médica para ausentarse de sus labores en la Cámara de Diputados, con lo cual cumplirá dos meses sin asistir al Congreso.

Cabe recordar que se trata de la cuarta licencia médica consecutiva que presenta Orsini, quien no asiste a actividades legislativas desde el 14 de noviembre de 2024. Con el actual certificado, su ausencia se prolongaría hasta el próximo 16 de enero.

A fines de noviembre, Orsini reconoció problemas de salud mental derivados de las acusaciones contra su expareja, el futbolista Jorge Valdivia, quien se encuentra imputado por violación y abuso sexual.

«Hace tiempo no estoy bien. Desde que denunciaron a mi expareja, esa condición se ha agudizado (…) Todo esto me genera una contradicción que es muy grande, que es muy dolorosa. Obvio que pienso en las denunciantes y en creerles, y al mismo tiempo siento que no puedo negarle una palabra de apoyo a quien fue mi pareja en los últimos dos años», señaló en esa ocasión.

Semanas después, Orsini debió ser hospitalizada debido a un «complejo cuadro de salud» que requirió atención médica especializada. Sin embargo, en este contexto se reveló que la parlamentaria había intervenido en causas judiciales relacionadas a Valdivia, contactándose con la fiscal del caso e incluso con la denunciante.

Por lo anterior, el Frente Amplio decidió suspender la militancia de Orsini, mientras que la Comisión de Ética de la Cámara anunció una investigación en contra de la parlamentaria, con lo cual podría ser sancionada hasta con el 25% de su dieta parlamentaria.