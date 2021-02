Malabarista asesinado por carabinero en Panguipulli era tío del adolescente empujado al Río Mapocho

Rocío Caviedes, hermana de Francisco Martínez, el malabarista que fue asesinado durante la tarde de ayer en Panguipulli, tras recibir múltiples disparos perpetrados por un uniformado, reveló que el artista callejero era tío directo del joven que fue lanzado al río Mapocho por Carabineros, en octubre pasado.

Caviedes, conversó con Chilevisión Noticias, donde señaló que su familia se encuentra muy afectada por la muerte del artesano de 27 años, conocido como “Pancho”, y que este no es el primer incidente que sufren a manos de Carabineros, ya que era tío directo del menor de 16 años, Anthony Araya, quien cayó al lecho del Río Mapocho tras ser lanzado desde el Puente Pío Nono por un efectivo policial, sufriendo fracturas en el cráneo y las muñecas.

“Gracias a Dios Anthony igual ya está mejor.Pero dos veces pasar por lo mismo igual ees súper fuerte, además que Pancho murió. Así que nada, estamos todos shockeados, quien iba a pensar que te iba a tocar dos veces”, señaló a CHV Noticias.

“Siento que es un mal manejo de los Carabineros; es un mal control o no tienen protocolos o no tienen la educación. No sé qué pasa, porque todos sabemos lo que está pasando con los Carabineros, porque Pancho no es el único”, subrayó.

Además, Caviedes aseguró que el malabarista padecía de esquizofrenia y que no le gustaba mantenerse comunicado. “A él no le gustaban los teléfonos (…) no era un delincuente, por un simple carnet terminó muerto. Si bien tiene una condición psiquiátrica no era un delincuente”.

En sus declaraciones relató que a Francisco desde niño le habían gustado los malabares y el arte callejero circense, por lo que después de cumplir la mayoría de edad se había ido de su casa a recorrer el país haciendo su arte, pero que ya llevaba cuatro años viviendo en Panguipulli, localidad donde ocurrió el crimen.

“Le gustaba conocer, caminar y no molestaba a nadie. Se mantenía solo, jamás me llamó para decirme que necesitaba dinero para vivir, porque él trabajaba con su malabarismo y artesanía”, destacó.

La hermana del malabarista considera que una de las causas de su muerte pudo ser que el joven hace más de cuatro años que no tenía carnet de identidad, lo había perdido y nunca lo renovó debido a que no le gustaba que le tomaran fotografías ya que, a su criterio, estas “robaban el alma”. Por lo que no portaba su identificación al momento del control de identidad.

“Pancho tenía una condición psiquiátrica, pero no era violento”, señaló. “Lo único que yo pido es que se haga justicia”, añadió.

Algunos de sus familiares más cercanos viajaron hasta el Servicio Médico Legal de Valdivia, donde se encuentra el cuerpo del joven, para trasladarlo este domingo a Puente Alto, donde vive la familia, para poder despedirlo.

Cabe recordar que Sebastián Zamora, el ex carabinero que arrojó al menor al lecho del Río Mapocho, se encuentra en prisión preventiva mientras dure la investigación. En tanto, esta mañana se extendió para el lunes a las 12:00 horas el control de detención del uniformado que dio muerte ayer a Francisco.