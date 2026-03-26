«Malestar social y crisis política»: Nuevo ensayo de Alberto Mayol reflexiona sobre la descomposición del poder en Chile y el mundo contemporáneo

¿Qué ocurre cuando una sociedad empieza a vaciar de sentido sus propios mecanismos de autoridad?

Partiendo de esta y otras preguntas, el nuevo libro de Alberto Mayol aborda el malestar social no como una simple suma de enojos o protestas, sino como una transformación histórica profunda, capaz de deslegitimar a las élites, alterar los ejes tradicionales de la política y abrir paso a escenarios inciertos.

El sociólogo plantea en ese sentido un nuevo marco conceptual para explicar cómo las instituciones y discursos se deforman y se replican patológicamente, contaminando la vida pública con formas desiertas de poder.

Mayol también propone una teoría del malestar y va más allá del lugar común sobre la rabia o la protesta: No se trata simplemente de gente enojada ni de una suma de conflictos sectoriales. El malestar social describe un tipo específico de transformación histórica, cuyo ‘producto’ principal es la destrucción del orden anterior, sin garantía de que lo que venga después sea mejor.

«Cuando los equilibrios de una sociedad ceden, la autoridad se vuelve irrelevante o grotesca y el eje político izquierda/derecha es reemplazado por la fractura arriba/abajo», plantea el autor.

Asimismo, el texto explora los interregnos en que «lo viejo no termina de morir y lo nuevo no logra nacer», es decir, el surgimiento de monstruos políticos en tiempos de descomposición y la aparición de formas ‘priónicas’ de poder.

«Configuraciones que parecen funcionales, pero solo replican disfuncionalidad y deforman las instituciones desde dentro. De la filosofía a la política real este libro combina pensamiento clásico (Gramsci, Weber, Arendt, Benjamin) con análisis empírico del presente, mostrando cómo las democracias occidentales enfrentan un proceso de degeneración simbólica comparable al de una enfermedad sistémica», apuntan desde la editorial Catalonia, quienes estuvieron a cargo de la publicación.

De esta manera, «Malestar social y crisis política» es una invitación a pensar, con crudeza y rigor, qué estamos destruyendo, qué intentamos fundar y qué condiciones mínimas necesitaría cualquier proyecto que aspire a gestionar transformaciones sin quedar devorado por ellas.

El libro ya está disponible en formatos impreso y EBook en librerías de todo Chile.

Alberto Mayol.

El Ciudadano