Mañalich insiste en que no modificó las cifras de muertes por COVID-19

Este jueves 12 de noviembre, inició la segunda audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía para escuchar la declaración como imputado del exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien enfrenta una investigación por presunta manipulación de las cifras de contagios por COVID-19 y eventual negligencia en el control de la pandemia.

En la audiencia, Mañalich reiteró que nunca intervino en las cifras que se entregaron al público sobre contagios, fallecidos y examinados.

Por su parte, el equipo que defiende al exministro objetó que los fiscales hicieran la misma pregunta que en la sesión anterior, que a juicio de ellos, el exministro ya había respondido.

Mañalich insistió en que las diferencias entre las cifras de casos se dan en un desfase entre lo informado por los laboratorios en que se hicieron los exámenes y los datos más atrasados del Ministerio de Salud (Minsal), actualizados a partir de los datos ingresados por los propios médicos y el personal de salud.

Adicionalmente, explicó que decidieron agregar más de 30 mil casos que estaban acumulados, cuando se conocieron los resultados de un informe de la Contraloría.

“Teníamos cifras de discordancia en relación a quienes estaban confirmados en Epivigila (…) y por la fuente propia de Epivigila. Por la notificación de los casos, variaba enormemente día a día. En ese contexto tomamos el acuerdo, al interior del ministerio, de que íbamos a esperar el informe de Contraloría, del cual yo tuve una información parcial y verbal, y tomamos una sola fuente para corregir de una sola vez, cosa que fue notificada con transparencia a la ciudadanía en el informe epidemiológico y a la Organización Mundial de la Salud”, aseguró Mañalich.

El exministro enfatizó: “no hice ninguna revisión ni corrección de algún número, no porque no tuviera la voluntad de hacerlo, sino porque no tenía ninguna posibilidad, ni me correspondía, de acceder a las bases de dicha información. No tengo acceso a Epivigila”.

Mañalich dijo: “nosotros en el ministerio, particularmente mi persona, tuvimos gran preocupación por el subregistro de casos en Epivigila, generamos un mecanismo para averiguar de donde obtener información de más casos. De hecho, si usted revisa el informe epidemiológico escrito, señala que las fuentes de información son el Registro Civil, los laboratorios, etc. No es solo como ocurría en un principio, la notificación obligatoria a través de la plataforma Epivigila (…) Ya he señalado que pedimos ayuda a muchas personas en instituciones para tratar de entender y transparentar mejor los números y en ese contexto se fue acumulando información respecto de casos antiguos no notificados en la plataforma Epivigila, que la Contraloría identificó como poco más de 32 mil casos“, explicó.

Este miércoles, el exministro de Salud entregó ante la Justicia su primera declaración, que se extendió por más de cinco horas y media, según información recogida por El Desconcierto.

El caso se inició por una querella del senador Alejandro Navarro, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el alcalde Daniel Jadue, una acción legal que apunta además de a Mañalich, al presidente Sebastián Piñera y a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, por la presunta manipulación de las cifras de contagios por COVID-19 y eventual negligencia en el control de la pandemia.

