Manejo territorial de la pandemia: Una forma de prevenir su expansión

Por Dr. Heraldo Povea Pacci, Medico-Cirujano, Especialista en Inmunología y Salud Sexual

El fracaso biomédico en el manejo de la Pandemia Covid 19 abre horizontes para demostrar roles de la Atención Primaria en los territorios.

Las voces de médicos clínicos y salubristas, junto a profesionales de la atención primaria, se mezclan en un interminable coro denunciando que la insistencia en tratar personas ya infectadas, en el ultimo eslabón sanitario de una pandemia, se funden en la tragedia que ocurre actualmente en nuestro país.

La incertidumbre acerca del efecto de las vacunas en escenarios inciertos determinados por las variantes del virus, agrega la porción de desesperanza que atraviesa a las comunidades y pueblos de Chile. Los efectos en la salud mental de la población ya se manifiestan abiertamente en las consultas sanitarias cotidianas.

La enorme crisis económica que enmarca esta oscura situación para Chile, adquiere tintes siniestros ante la crisis política que todo este escenario incuba día a día en el seno de nuestra nación y sus pueblos.

Se habla de que la Pandemia se previene y no se trata, pero pareciera ser que ya los dados están tirados. La trazabilidad, es decir, la posibilidad de seguimientos de personas infectadas en el afán de contactar a aquellos que pudiera haber sido infectados por el sujeto índice, ha sido claramente insuficiente y su operatividad cuestionable, centrada en llamadas telefónicas e indagaciones superficiales.

Las vacunas claramente no serán suficientes en un escenario de constantes mutaciones del virus, una efectividad aun no determinada y la posibilidad que, dadas las condiciones generadas en la pandemia, la esperada inmunidad de rebaño no pueda alcanzarse, al menos a tiempo.

Es necesario re-pensar formas innovadoras de control de infecciones, asegurando trazabilidad real y profunda y evitar comportamientos de la población, conscientes o involuntarios, que aumenten los riesgos de infección o re-infección.

A comienzos de la pandemia el suscrito propuso el intentar un control territorial de la Pandemia con un trabajo conjunto y permanente con las organizaciones sociales de la zona vecinal.

Se propuso, y al tenor de resultados positivos para una estrategia similar, descritos en una localidad del Reino Unido (Leicester), se propone ahora, el conformar equipos de apoyo territorial, dirigidos y dependientes de cada consultorio de atención primaria, compuestos por al menos un técnico sanitario y dos otros funcionarios o voluntarios. Estos equipos tomarían a su cargo un mínimo de 6 a 10 manzanas en un barrio para que, coordinados con organizaciones de base del área, vigilen, cuiden, identifiquen personas en riesgo o ya infectadas, efectúen trazabilidad en profundidad y detalle, visiten contactos y determinen medidas de disminución de riesgos de contagio, cuidado y contención de contagiados y sus familias.

Es decir, en cada 6 a 10 manzanas de cada territorio vecinal, se constituiría por el consultorio del área, un equipo de tres personas, con al menos un técnico sanitario (tens, profesionales de salud, otros), los que tomarían a su cargo esa área y desempeñarían las siguientes tareas:

Contactar y coordinar con organizaciones comunitarias de base, para realizar el trabajo sanitario que se indique por el Consultorio.

Con el apoyo de las organizaciones de base, establecer una estrategia de visitas para cada vivienda en el área con el fin de levantar un catastro de su situación de salud en lo que concierne a riesgo de infección a Covid 19.

Identificar a viviendas o personas cursando una infección y establecer una estrategia de contención y manejo de riesgos de infección, trazar contactos y ubicarlos, en coordinación con otros equipos en otras áreas vecinales, para ofrecer medidas de contención, tratamiento y/o derivación a centros clínicos y apoyo alimentario, psicológico y social.

Coordinar con su consultorio de base, actividades en el territorio que faciliten la contención de contagios y disminuyan el riesgo, tales como establecimiento de ollas comunes o centros de alimentación, en escuelas locales (con apoyo y contratación de personal por el gobierno local), establecimiento de apoyo para resolver situaciones sociales, culturales, económicas, que puedan aumentar riesgo de diseminación de infección o contagio (comprar alimentos o artículos de necesidad personal, efectuar tramites urgentes, contacto de familiares, cuidado de niños, etc.,)

Educación directa en relación a pandemia, vacunas y actividades nacionales en relación a contención de la infección.

Experiencias incipientes, parecidas a la propuesta aquí presentada, ya se han descrito anecdotariamente en Chile y otros países, reportándose una gran efectividad en la contención de la Pandemia.

El costo de cada equipo y los recursos necesarios deberá ser responsabilidad del Consultorio local, el cual debiera recibir fondos directamente del Gobierno Central. La disminución de casos significará obviamente una disminución de los costos de la atención hospitalaria, y la posibilidad cierta de manejo de la Pandemia justificaría plenamente sus gastos.