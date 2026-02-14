Mantienen en prisión preventiva a oficial de Ejército imputado por muerte de conscripto Franco Vargas

La Corte de Arica rechazó este viernes 13/2 el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva del oficial de Ejército, Claudio Patricio Guajardo Pinochet, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de apremios ilegítimos con resultado de muerte y lesiones a reclutas, cometidos en abril de 2024 en Pacollo, comuna de Putre.

En fallo unánime, la Sala de Verano del tribunal de alzada –integrada por las ministras Juana Ríos Meza, Nora Bahamondes Acevedo y la abogada (i) Sandra Negretti Castro– ratificó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Arica, al compartir que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas. Revisa el fallo completo AQUÍ.

Recordemos que en este caso, fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) quien interpuso la primera querella por apremios ilegítimos el 8 de mayo de 2024.

Posteriormente, el 13 de mayo del mismo año, el INDH presentó una segunda querella, en este caso por la muerte de Franco Vargas y, a continuación, abogó porque el caso fuera investigado en los tribunales civiles, por tratarse de violaciones a los derechos humanos.

Esta argumentación fue acogida por la Corte Suprema, que el 25 de junio del mismo año instauró un verdadero hito judicial al interpretar de manera restrictiva los casos que pueden ver los tribunales militares.

Un muerto y seis heridos de gravedad

De acuerdo con lo señalado en la audiencia por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, los conscriptos debieron enfrentar malos tratos físicos y psicológicos, consumir agua en mal estado, habitar espacios con fecas de roedores y dormir en condiciones de hacinamiento.

Respecto a la causa de muerte de Franco Vargas, el fiscal Carrera detalló que durante la marcha del 27 de abril de 2024, el joven sufrió al menos 3 desmayos, recalcando que la atención que recibió posteriormente ha sido cuestionada por personal de salud y otros funcionarios del Ejército, antecedentes que se consignaron en la reconstitución de escena presentada ante el tribunal.

En esa línea, el persecutor sostuvo que los imputados —dados de baja de la institución— incurrieron en múltiples acciones u omisiones durante la marcha iniciada desde un cuartel ubicado en la zona de Putre, las cuales contribuyeron a los delitos de apremios ilegítimos antes mencionados, dejando además del fallecimiento de Vargas, a otros seis jóvenes conscriptos con lesiones de gravedad.

