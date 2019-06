Marcelo Catrillanca: Como familia no aceptamos las disculpas del carabinero que mató a Camilo

Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, rechazó las disculpas de Carlos Alarcón, el ex sargento de Carabineros acusado de dar muerte a su hijo, y calificó como «lamentables» las palabras del ex uniformado.

“Pido perdón por haber participado de ese procedimiento, por haber causado dolor a esa familia”, afirmó Alarcón en una extensa entrevista -de 8 páginas- con la Revista Sábado de El Mercurio. Recordemos que el ex carabinero arriesga 15 años de cárcel por el homicidio del joven mapuche.

En ese contexto, Marcelo Catrillanca, dijo a El Mercurio que como familia no pueden aceptar las disculpas de Alarcón: “Nosotros no estamos en condiciones de aceptar las disculpas de este señor carabinero (…) Como familia no vamos a aceptar las disculpas. Nunca midieron la consecuencia, por lo tanto es lamentable que el hombre quiera hacer ese gesto. No se le puede aceptar (…) y lo importante es que queremos que la justicia se haga”, declaró el papá de Camilo.

En esa línea, pidió que la condena para Alarcón sea “ejemplarizadora” para que “los otros carabineros nunca más puedan dispararle a un ser humano”, agregando que tanto la institución de Carabineros como las autoridades políticas (Chadwick y Ubilla) deben asumir la responsabilidad en la muerte de su hijo.