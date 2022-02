Marco Enríquez-Ominami tras disolución del PRO por parte del Servel: «Creo que hay que hacer un movimiento progresista con ejes de cambio»

"Vamos a seguir, no sé si con los mismos o con gente nueva (...) el cambio no está logrado, no hemos logrado el cambio, queda mucho por hacer”, afirmó el ex candidato presidencial.