Marinos antigolpistas piden a Cdte en Jefe de la Armada terminar con el obstruccionismo y colaborar con la Justicia

Un grupo de marinos antigolpistas hicieron entrega ayer martes 29 de agosto en Valparaíso, de una carta dirigida al Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Juan Andrés de la Maza, en la que solicitan que la institución colabore con la Justicia para poder procesar y condenar a los oficiales que secuestraron y torturaron a integrantes de la tropa naval, antes y después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Más de un centenar de marinos antigolpistas, que se oponían a los planes que la oficialidad de la Marinería tenía de participar en el derrocamiento de la Unidad Popular y la estrategia del horror que pronto se establecería como política de Estado, fueron detenidos y torturados en sucesivos episodios ocurridos entre julio y agosto de 1973, hechos que se intensificaron después de consumarse el golpe militar, que llevó al poder a Augusto Pinochet.

Estos marinos fueron acusados de formar parte de un movimiento organizado para informar al Gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973) sobre las pretensiones golpistas de las Fuerzas Armadas. Se ha señalado que fueron los primeros torturados de la dictadur

Los detenidos fueron procesados por el Juzgado Naval de Valparaíso por el falso delito de incumplimiento de deberes militares, causa que, tras el 11 de septiembre de 1973, pasó a ser investigada como sedición o motín, acusados de formar parte de un movimiento organizado para informar al Gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973) sobre las pretensiones golpistas de las Fuerzas Armadas.

Estos marinos son considerados los primeros torturados y por varios meses siendo sometidos a tratos inhumanos y degradantes por parte de sus ex mandos y superiores de trabajo.

En la misiva, los marinos recordaron que el pasado 15 de junio, el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, realizó una declaración durante la visita al ex centro de detención de la dictadura en Isla Dawson, donde sostuvo que estos hechos no deben ocurrir «nunca más» en Chile ni en el mundo.

«Nosotros no podemos desconocer que éste fue un centro de detención de prisioneros políticos de la época. Cómo lo vamos a desconocer, no lo puedo desconocer, por eso estamos aquí (…) Como institución no desconocemos lo que pasó, estamos enfocados en una mirada hacia el futuro. Queremos seguir adelante, que éste sea un país unido y próspero», expresó en esa oportunidad.

Marinos denuncian «voluntad de la Armada de no colaborar con la Justicia»

En el texto, los marino antigolpistas, señalaron que están conscientes que todo acto de una autoridad del Estado de reconocer, aunque sea de manera parcial, actuaciones contrarias al Estado de Derecho y a la convivencia democrática, «puede ser considerado un paso positivo». Sobre todo, «si se menciona la intención de que nunca más ocurrirán esos hechos que rompieron el régimen democrático imperante, y dieron paso a sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos».

«Usted menciona que en la Armada se estudia el tema Derechos Humanos, agregando que es necesario que los crímenes de lesa humanidad sean investigados por los tribunales de justicia. Precisamente quisiéramos convocarlo a que, consecuente con esos conceptos, avance unos pasos más, sobrepasando el gesto simbólico manifestado en el encuentro de Isla Dawson», plantearon.

Los exmarinos defensores del régimen democrático y contrarios al golpe de Estado, recordaron que desde el año 2008 se encuentran abocados a materializar un proceso judicial que permita procesar y condenar a personal de la Armada que secuestró y torturó a personal de la tropa naval, antes y después del golpe de Estado.

«Estos hechos ocurrieron principalmente entre los meses de junio y agosto de 1973, cuando fueron detenidos más de un centenar de marinos, los cuales de una u otra forma se habían manifestado contrarios al golpe de Estado organizado por los mandos navales, en coordinación con otras ramas armadas. Fuimos tomados prisioneros por la inteligencia naval durante esos meses y trasladados a diferentes recintos de detención, en donde en forma sistemática se aplicaron torturas para obtener las confesiones que posteriormente fueron la base para acusarnos de sedición».

No obstante, señalaron que el curso de la querella que presentaron han podido constatar «una voluntad permanente de la Armada de no colaborar con la Justicia».

«Los mandos navales desconocen hechos que fueron de conocimiento público, eliminan registros, esconden las bitácoras y los nombres de los oficiales encargados de distintas misiones ordenadas por el mando institucional. Cuando un grupo de marinos detenidos es trasladado desde el Cuartel Silva Palma a la Base Aeronaval El Belloto, no hay bitácora disponible para saber quiénes eran los responsables del traslado de prisioneros. Cuando luego son trasladados en un avión naval hacia el aeropuerto Carriel Sur, en Concepción, no hay registro disponible sobre quiénes formaban la tripulación del avión», condenaron

«Luego, en Carriel Sur fueron entregados a un pelotón de la Infantería de Marina, para ser embarcados en un camión y trasladados al cuartel Borgoño, en la Base Naval de Talcahuano, para ser interrogados y sometidos a torturas. Al solicitar judicialmente que se informe sobre quién o quiénes estuvieron al mando de dicho pelotón de Infantes de Marina, no hay respuesta, o se responde que no hay registro. Todos sabemos que ese pelotón estuvo al mando del capitán I.M. Luis Kohler Herrera, hay testimonios contundentes. Sin embargo, dicho oficial, ahora en retiro, se da el lujo de negar todo ante un Ministro en Visita, consciente de que no hay registro disponible sobre ese y otros procedimientos. Y podríamos continuar con este relato, mencionar que luego se utilizó un buque de la Escuadra para trasladar a los prisioneros de regreso a Valparaíso. Tampoco hay registro disponible. Este es solamente un ejemplo de los hechos que ocurrieron y no son reconocidos oficialmente», relataron en la misiva.

En el texto enviado a de la Maza, los marinos le recordaron que además del campo de concentración en Isla Dawson, la Armada construyó campos de prisioneros en Colliguay, denominado Isla Riesco; en Puchuncaví, denominado Melinka, y otro en Ritoque.

«En los dos primeros, junto a un centenar de prisioneros civiles, fueron confinados los marinos que estaban prisioneros en la Cárcel de Valparaíso, a partir del 14 de diciembre de 1973 hasta fines de abril de 1974. Cuando intentamos obtener información para allegarla a la causa judicial, la Armada responde que no hay registro. Los marinos ingresados en dichos campos fueron declarados prisioneros de guerra y sometidos a trabajos forzados y otros malos tratos», explicaron.

Crímenes de lesa humanidad deben ser investigados por los tribunales

Para los marinos, las declaraciones del Comandante en Jefe de la Armada expresadas en Isla Dawson en junio pasado, en las que indicó que los crímenes de lesa humanidad deben ser investigados por los tribunales de justicia, deberían tener continuidad en los hechos.

Al respecto, plantearon que ara que se haga justicia, es necesario cooperar y no obstruir los procedimientos judiciales, por lo que hicieron un llamado directo de La Maza a impulsar los mecanismo necesarios para este fin.

«Tenemos la convicción que uste en calidad de jefe máximo de la institución, tiene la autoridad y los recursos necesarios para obtener la información requerida y ponerla a disposición de los tribunales de justicia cada vez que sea solicitada», expresaron.

«Quisiéramos hacerle presente, que durante los años de gobierno del presidente Salvador Allende, en reparticiones de tierra y en los buques de guerra, hubo centenares de marinos de tropa simpatizantes del proceso político-social en marcha. Muchas de esas simpatías eran expresadas abiertamente, al igual que muchos se manifestaban contrarios a los planes golpistas que estaban en marcha. Después del golpe de Estado, es lógico que nadie se atreviera a manifestarse. De ahí que es comprensible vuestra aseveración de que nunca ha escuchado en la Armada que alguien se manifieste en contra del 11 de septiembre. La detención de un centenar de marinos sirvió seguramente de escarmiento, maniifestaron.

Para cerrar, los marinos afirmaron que si el actual Comandante en Jefe de la Armada, al cumplirse cincuenta años del golpe de Estado, desea mostrar una nueva visión política institucional, «consideramos que es siempre positivo dar pasos de integración dentro de la sociedad, para ayudarla a ser sistemáticamente más democrática y respetuosa de los Derechos Humanos».

La carta a la que tuvo acceso El Ciudadano fue firmada por los siguientes exmarinos defensores del régimen democrático y contrarios al golpe de Estado:

Bernardo Flores Valdebenito Mro.1º

Luis Ayala Herrera Mro.1º

Carlos García Herrera Mro.1º

Mariano Ramírez Ramírez Cabo 1º

Jaime Salazar Jeldres Mro.1º

Maximiliano Domínguez Moreno Cabo 1º

José Jara Troncoso Cabo 2º

Oscar Carvajal Gallardo Mro.1º

José Velásquez Muñoz Mro.1º

Sergio Fuentes Paredes Mro.1º

Juan Segovia Arrué Mro.1º

Rodolfo Claros Córdova Mro.1º

Luis Aguirre Rojas Mro.2º

Roberto Fuentes Fuentes Mro.1º

Luis Rojo Gaete Mro.1º

Tomas Alonso Molinet Mro.1º

Luis Jorquera Silva Cabo 2º

Víctor Martínez Cangana Operario 3º

Lee la carta completa acá:

