Mario Barrios Rojas, candidato a alcalde de Ovalle: “Si la gente no va a votar, los ojos perdidos y las vidas sesgadas no valdrán de nada”

Ovalle es una ciudad que, desde la vuelta a la Democracia, ha tenido cuatro periodos de alcaldes de derecha y tres de centro izquierda. Hoy el duopolio político, representados por el actual alcalde y candidato a la reelección por Chile Vamos, Claudio Rentería, y el ex gobernador DC y cercano al senador de la región Jorge Pizarro, Wladimir Pleticosic, son desafiados por el abogado independiente Mario Barrios Rojas, candidato al sillón consistorial de la capital de la provincia del Limarí, emergido de una asamblea territorial “Autoconvocados por una Nueva Constitución de Ovalle”.

El postulante al sillón alcaldicio limarino, analiza la situación política y las propuestas respecto de la posible postergación y asegura que “esta elección, que es muy importante porque elegiremos a los que redactarán la Nueva Constitución, debe ser sopesada por los ciudadanos como una de las cruciales que debemos enfrentar en la búsqueda de un país más justo” y agrega que “veo que, y con justa razón, la gente está preocupada de la pandemia, no de la elección”.

Barrios, quien es nacido y criado “en el barrio Libertad, a la salida sur de Ovalle”, cursando sus estudios en la escuela de su barrio, la ex Escuela N°7 (hoy Arturo Alessandri Palma) y en el Colegio San Viator. Hijo de Mario Barrios Tabilo y Uberlinda Rojas Álvarez, comerciantes y propietarios del negocio “Libertad”, que surtía de abarrotes y frutos del país al sector urbano y rural, viajó a Santiago muy joven. Estudió Derecho y “mientras me titulaba tuve emprendimientos relacionados con la gastronomía y entretención”. Le gusta “el deporte, ando en bicicleta y practico básquetbol cuando puedo”. Es un amante de la música y remarca que “me gusta escuchar y bailar salsa”.

Durante el Estallido Social en Ovalle, cuenta que junto a otros profesionales del Derecho “concentramos nuestros esfuerzos en defender a aquellos jóvenes que eran detenidos de manera arbitraria o derechamente eran víctimas de abusos. Es en ese ámbito donde se conforma una red de personas, entre personas comunes, dirigentes sociales, profesionales y estudiantes medios y universitarios, que luego comenzaría a trabajar por el Apruebo y una vez que el 80% de los chilenos ratificó ese triunfo, surgió el Movimiento Autoconvocadas y Autoconvocados por una nueva Constitución para el Limarí”, en cuyas asambleas ciudadanas surge el nombre de Barrios para la postulación a alcalde.

Respecto a la situación política actual, el candidato del movimiento territorial asegura que “son preocupantes las iniciativas que buscan postergar las elecciones, aunque creo que no tendrá réditos, pues no hay piso para una reforma de ese tipo”.

Además, respecto de la sensación de indiferencia que habría en el electorado con las elecciones del 11 de abril, a diferencia con la efervescencia que hubo para el plebiscito del Apruebo, Mario Barrios remarca que “la gente debe estar consciente que estas elecciones de constituyentes, de gobernadores, alcaldes y concejales, y todas las que vienen, se juega el hecho de no entregarle a los mismos de siempre la responsabilidad de los cambios que en el país, la región, la provincia y la comuna, se requieren. Si la gente no va a votar, los ojos perdidos y las vidas sesgadas no valdrán de nada”.

Sobre sus principales propuestas para Ovalle, el candidato Barrios señala que son “proyectos que hay, que privilegian y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo: las ‘Escuelas Abiertas’, que consiste en que los colegios se transformen en espacios abiertos a la comunidad después de la jornada escolar, donde se realicen actividades de desarrollo social y multicultural de acceso gratuito, iniciativas de reforzamiento escolar solidario, promoviendo la participación y encuentro de la comunidad en talleres (Música, Teatro, Danza, Artes Integradas, Plástica, Pueblos Originarios, Inclusión Social, Deporte, Oficios), cursos, conversatorios participativos, con encargados municipales por establecimiento. La idea es que los niños, personas adultas, aprovechando las instalaciones de las escuelas municipales después de las 17:00 horas, dedicándose al arte, deporte y la cultura”.

“Acá no hay que inventar la pólvora, debemos repetir experiencias de otros municipios que han sido exitosos: La verdadera farmacia, la de los precios a costo no la de los costos de los laboratorios coludidos, óptica, librería y veterinaria popular y por qué no, un laboratorio popular”, añade Barrios.

Además, subraya que “entre los sueños que hemos recogido de los propios ovallinos y ovallinas, está un Parque Comunal y recuperar un viejo proyecto que dota a la ciudad de 25 kilómetros de ciclovías. A Ovalle le falta un lugar donde a familia pueda reunirse, dónde pueda ir a recrearse, a practicar la vida sana, a pasear, a disfrutar. Y dotar a la ciudad de ciclovías, fomentar el uso de la bicicleta y desalentar el uso del automóvil”, asegura el candidato a alcalde.

Finalmente, Mario Barrios remarca que “el municipio debe fomentar la creación de una Escuela Comunal de Capacitación, Artes y Oficios, con el objetivo de democratizar el acceso gratuito al conocimiento y el desarrollo de oficios a partir de las necesidades de sectores como el turismo y la gastronomía tanto en el sector urbano como ruralidad y caletas de la comuna. Y buscaremos apoyar iniciativas que existen para formar un Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica del Agua, lo que es indispensable, ante la sequía que hace más de 15 años afecta a nuestra comuna, la provincia y la región”.