Más de 31.000 millones de pesos desviados desde SMAPA durante gestión de Cathy Barriga en Maipú

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, denunció que más de 31.000 millones de pesos fueron desviados desde Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (SMAPA), durante la gestión de la exalcaldesa Cathy Barriga (Independiente pro UDI).

“Hay más de 31 mil millones de pesos, solo en los últimos cinco años, que se debieron haber gastado en SMAPA y que no se gastaron”, indicó el actual alcalde de la comuna, según revela un reportaje realizado por T13.

En este sentido, señaló que esos fondos tendrían que haber sido utilizados para el arreglo de alcantarillas, filtraciones, además para acomodar las instalaciones del propio SMAPA, y así generar una mejor calidad a los trabajadores de la institución.

Explicó que los fondos no fueron ocupados para solucionar el colapso en alcantarillados y filtraciones de agua potable que afectan a cerca de un millón de clientes de SMAPA, la sanitaria comunal que es administrada por el municipio.

“La situación es grave: 18 mil reclamos principalmente por filtraciones y litros de agua desperdiciada. Es por eso que mientras seguimos trabajando por recuperar SMAPA, esperamos que las responsabilidades de estas negligencias sean determinadas por la auditoría de Contraloría”, resumió el edil de la comuna.

No obstante, según se observó en el reportaje, ninguna de estas situaciones fue atendidas, afectando casi a un millón de personas, que tienen que vivir bajo condiciones deplorables.

“Esas inversiones se notan en el territorio cuando no están hechas y está generando una enorme cantidad de problemas”, añadió el jefe comunal.

Esta situación fue descrita por los vecinos de Maipú, quienes aseguraron – y evidenciaron con imágenes – el colapso de las alcantarillas, filtraciones y fuertes olores en el interior y exterior de sus hogares.

Al respecto, se detalló que el caso está siendo investigado por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI por encargo de la Fiscalía de Maipú, indagatoria en la que Cathy Barriga tendría el carácter de imputada.

Por esta razón, el alcalde de Maipú – quien ha denunciado en reiteradas ocasiones irregularidades durante la gestión anterior – apunta directamente a un desvío de dineros por parte de la ex alcaldesa.

Con documento en mano, el jefe comunal muestra que varios montos que se dejaron de invertir en los planes de desarrollo de SMAPA -por ejemplo $8.158.326- fueron destinados a un mismo proyecto, el Centro Diurno y SPA para el adulto mayor. Algo que se habría llevado a cabo sin informar al Concejo Municipal, consignó La Voz de los que Sobran.

Cabe destacar que, hace una semana, la Contraloría Regional Metropolitana informó que realizaría una auditoría para investigar las eventuales irregularidades financieras cometidas en Maipú, durante la gestión de Barriga.

En ese momento, el jefe comunal pidió la colaboración del ente fiscalizador para determinar las responsabilidades en irregularidades financieras y presupuestarias en la municipalidad (con un déficit de $34 millones por concepto de deuda heredada de la gestión anterior, según ha señalado), y específicamente en la sanitaria SMAPA, que acumula más de 18 mil reclamos.

Barriga se desmarca de denuncias

Luego de transmitirse el reportaje, la exalcaldesa se desmarcó de las denuncias y aseguró que que los problemas en SMAPA se arrastran desde hace varios años y no solo durante su gestión, e incluso llegó a tratar de «patudo y sinvergüenza» al actual alcalde, Tomás Vodanovic.

“Ya no tengo palabras. Siento que esta persona, que esté en la palestra de nuevo y que no de soluciones a las personas. Él fue un candidato que propuso dar soluciones y creo que la falta de conocimiento y de capacidades para seguir hablando de una persona que y no está, y seguir buscando excusas porque no puede cumplir con los compromisos… Nada, los vecinos saben…», dijo Cathy Barriga.

“Él fue un candidato que propuso cambiar todas las cañerías de Maipú, que propuso dar soluciones. Yo fui canddiata también y tenía un plan. Creo que la falta de conocimiento y de capacidades para seguir hablando de una persona que no está, y seguir buscando excusas porque no puede cumplir con los compromisos o promesas que hizo (…) Nada, los vecinos saben que hace más de diez años que hay problemas con las sanitarias porque, obviamente, las cañerías tienen una cantidad de años importantes”, planteó.