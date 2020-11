Más de 60 mil trabajadores de la salud inician paro indefinido a partir de este lunes

A partir de este lunes, la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Salud (Fenats) iniciará paro indefinido ante la negativa del gobierno de dar respuesta a sus demandas.

Más de 60 mil trabajadores de la salud estarán en paro, mientras que otras asociaciones sindicales se sumarán a movilizaciones y jornadas de protesta.

Patricia Valderas, presidenta de la Fenats, explicó que el paro responde a semanas de conversaciones y negociaciones con el Ministerio de Salud (Minsal), y la movilización de la semana pasada que no han tenido los resultados que ellos esperaban.

“Después de ocho meses de negociaciones, tres movilizaciones y dos jornadas de paro sin respuestas concretas a nuestras demandas, la Fenats Nacional ha decidido comenzar un paro nacional indefinido a contar del lunes 23 de noviembre, el que continuará hasta obtener una respuesta decente de parte del Gobierno, que permita frenar las mentiras y la burla hacia los trabajadores de la salud como ha ocurrido hasta este momento“”, dijo.

Valderas recordó que la movilización se debe a la precaria situación actualque enfrentan los trabajadores de la salud, la cual se ha visto agravada por la fuerte crisis sanitaria producto de la pandemia de COVID-19 que vive el país desde hace 8 meses.

Indicó que el personal sanitario labora sin las condiciones mínimas para el resguardo de su bienestar, lo que unido a la mala gestión, la falta de recursos y la inminente orden de volver a los puestos de trabajo presencial, los coloca e una situación de peligro. Tomando en cuenta la elevada cifra de 30 mil funcionarios contagiados de coronavirus y “el aumento de varios fallecidos los últimos meses”.

Falta de disposición y respuestas

La presidenta de la Fenats lamentó la mala disposición de las autoridades a buscar acuerdos y respuestas a las demandas planteadas.

“Sin respuestas concretas no nos queda más que declararnos en guerra, hasta que se mejoren las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y se aumente el presupuesto per cápita para el próximo año; el ministro es médico y sabe que con lo que ofrecen no alcanza y menos para enfrentar la cantidad de enfermos de COVID-19, que de seguro habrá a partir de marzo”, aseveró.

“La primera línea de la salud ya se cansó de las burlas y las mentiras. Exigimos el reconocimiento y dignidad para todos los trabajadores”, acotó.

Además desde Fenats explican que el pasado 19 de noviembre el ministro de Salud, Enrique Paris, presentó una minuta ante el Parlamento, donde desecha la posibilidad de cancelar el Bono de Trato al Usuario en tramo 1 para todos los trabajadores, tal y como se había conversado.

“Anteriormente, Enrique Paris habló de pagarlo en igual modalidad que los dos últimos años, cancelando la diferencia con los tramos dos y tres en el mes de diciembre; sin embargo, la minuta argumentaba que el momento para su tramitación había caducado. La minuta tampoco menciona nada sobre el bono de reconocimiento o Bono Covid, para los trabajadores de la Salud, por su dedicación durante la pandemia”, indicaron desde la federación, tal y como consignó El Desconcierto.

Al respecto, Valderas reafirmó que “nuestra solicitud sigue siendo el Bono COVID, la cancelación del Bono Trato Usuario en tramo 1 para todos los trabajadores, el cumplimiento de la gestión de metas al 100%. También requerimos poder recuperar el derecho a pago promedio, la incorporación de los tens al Código Sanitario, el mejoramiento del presupuesto de la Salud para el año 2021, donde lo asignado no dará cuenta para los requerimientos sanitario para el próximo año. Lamentamos que ninguno de los temas mencionados tengan solución hasta la fecha”.

No abandonarán la atención de los pacientes

La dirigenta dejó claro que a pesar del paro, los trabajadores de salud no abandonarán la atención de los pacientes.

“Se seguirá atendiendo con menos funcionarios, porque el Gobierno nos obliga a esto, a usar la única arma que tenemos para luchar contra ellos que es parando nuestras actividades. Pero no quedan sin atender los hospitales, siempre van a haber los turnos éticos y tampoco sale todo el personal a paro. Así que yo llamo a la población a que esté tranquila y también los llamo a unirse a esta gran lucha”, dijo.

“Le pedimos a la ciudadanía comprensión y apoyo, porque no estamos luchando solo por nuestro reconocimiento, sino también por el presupuesto para atender al 80 % de la ciudadanía que se atiende en el sistema público”, agregó.