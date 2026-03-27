Más de $60 millones en oro: «Tía Rica» rematará monedas que podrían duplicar su precio 

Las piezas corresponden a especies decomisadas por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en el marco de investigaciones vinculadas a delitos económicos. Los recursos que se obtengan de la subasta serán destinados a programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas, a través de Senda. 

Más de $60 millones en oro: «Tía Rica» rematará monedas que podrían duplicar su precio 
Absalón Opazo

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), conocida como la «Tía Rica», anunció un nuevo remate online que promete un alto interés: la subasta de 78 monedas de oro chilenas y mexicanas, cuyo valor base conjunto supera los $60 millones.

El proceso está programado para el próximo 9 de abril de 2026, e incluirá piezas de 21,6 kilates, de diverso gramaje, que en total suman 1.779,78 gramos de oro.

De acuerdo con las tasaciones, el monto mínimo de adjudicación alcanza los $60.819.000, aunque se proyecta que esta cifra podría incluso duplicarse durante la puja, debido a los bajos precios de inicio de los lotes.

El conjunto considera monedas altamente valoradas en el mercado, incluyendo ejemplares chilenos de 100 pesos «Cóndor» acuñados entre las décadas de 1940 y 1970, así como piezas mexicanas como los «Centenario» de 50 pesos, reconocidos internacionalmente por su contenido en oro.

También se contemplan monedas de menor denominación, medallas conmemorativas y cospeles (monedas sin acuñar), ampliando el interés tanto para inversionistas como para coleccionistas.

Las piezas corresponden a especies decomisadas por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en el marco de investigaciones vinculadas a delitos económicos. 

Desde la Dicrep destacaron el impacto social de este tipo de subastas, pues los recursos obtenidos en remates de bienes decomisados en causas asociadas a la Ley N° 20.000 son destinados a programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas, a través del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). 

Tal como es habitual, la diligencia se realizará de forma completamente online, modalidad implementada por la Dicrep desde 2022 para facilitar la participación a nivel nacional y fortalecer la transparencia. 

Además de las monedas de oro, el remate incluirá -como es tradicional- otros bienes como vehículos y especies varias, los que serán confirmados próximamente. 

Para participar, las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del sitio web institucional (www.dicrep.gob.cl), donde también podrán revisar el detalle de los lotes, valores base y condiciones del proceso en la sección Calendario de Remates

Desde la Dicrep destacaron finalmente que este tipo de subastas permite acceder a bienes de alto valor a precios competitivos, al mismo tiempo que asegura la disposición transparente de especies provenientes de procesos judiciales y su reinversión en beneficio de la sociedad. 

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