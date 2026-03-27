Más de 600 familias afectadas: INDH oficia a autoridades por falta de suministro de agua potable en Temuco

La sede de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que se encuentra monitoreando la falta de acceso al agua potable que sufren más de 600 familias del sector rural de Mañío, en Temuco.

«De acuerdo a la información recabada por el INDH, el sistema de agua potable rural (APR) que abastece la zona no es suficiente y requiere el apoyo de camiones aljibes durante todo el año. El problema se agudizó este verano, luego de que se retirara el apoyo de los camiones que disminuían las dificultades de suministro», señalaron desde la institución.

En ese sentido, el jefe de La Araucanía del INDH, Federico Aguirre, recordó que «proveer de agua potable en cantidad y calidad suficiente, aun cuando sea por medio de camiones aljibe, representa una obligación para el Estado, que debe realizar los esfuerzos pertinentes para atender una situación crítica, como la que el INDH ha tomado conocimiento, y que golpea especialmente a personas vulnerables como niños, niñas, y personas mayores».

Aguirre agregó que «en el marco de nuestro mandato, estamos recabando todos los antecedentes, para estudiar las acciones a realizar, con el objeto de contribuir a que el derecho humano al agua sea efectivamente garantizado».

Envío de oficios

El INDH ya envió oficios por este tema a la Delegación Presidencial, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSR), la Dirección de Obras Hidráulicas y la Municipalidad de Temuco, a fin de conocer los fundamentos de la situación y las medidas que se adoptarán para solucionarla.

El problema también ha producido afectaciones en los establecimientos educacionales Jardín Infantil Mañío Chico, Escuela Mañío Chico y Escuela 288 La Espiga.

«El estándar internacional de derechos humanos establece que es deber de los Estados garantizar el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible en términos físicos y económicos, sin brechas de discriminación», recalcaron desde el INDH.

Siguiendo estos criterios, el Instituto recordó que «la Corte Suprema ha señalado en más de una oportunidad que toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones».

«Lo anterior implica que se acceda a una proporción no inferior a 100 litros diarios por persona», puntualizaron desde el INDH.

Seguiremos informando.