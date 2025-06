Más de mil personas asisten al primer encuentro en salud digital en Chile

Con foco en la innovación, la cooperación y el liderazgo femenino, se desarrolló este evento pionero, impulsado por CENS, la U. de Chile, y el apoyo de Corfo y Minsal. Durante tres jornadas, autoridades, expertos y representantes del ecosistema abordaron los desafíos de la salud digital, compartieron soluciones, generaron alianzas y fortalecieron una red de innovación.

Con más de mil asistentes y el impulso de destacadas instituciones del ecosistema, se llevó a cabo la primera versión del Encuentro de Colaboración en Salud Digital de Chile, ECO-SD 2025. El evento abierto y gratuito se desarrolló durante tres días, con el objetivo de fomentar la co-creación de soluciones innovadoras, acelerar la transformación digital del sector salud y fortalecer una red en torno al tema.

Se trata de un proyecto apoyado por Corfo, auspiciado por el Ministerio de Salud (Minsal), impulsado por el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), a través de su Ecosistema ECO-SD, la Universidad de Chile y Deep Ecosystems, y apoyado por Duoc UC, que abrió sus puertas desde el 27 al 29 de mayo.

El encuentro contó con una programación diversa que incluyó charlas magistrales de referentes nacionales e internacionales, talleres prácticos de innovación abierta, mesas de conversación, desafíos colaborativos y espacios con dinámicas participativas para fortalecer el ecosistema de salud digital en Chile.

Lanzamiento

La primera jornada comenzó con palabras de bienvenida de destacadas autoridades del sector público, académico y privado, entre ellas Ximena Aguilera, ministra de Salud; May Chomali, directora ejecutiva de CENS; Gloria Lobos, directora de la Escuela Salud y Bienestar Duoc UC; Gloria Moya, directora regional de Corfo Metropolitano; y Emilio Herrera, director del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), de la Universidad de Chile.

May Chomali destacó que uno de los principales valores del Encuentro ECO-SD 2025 es que propicia un espacio de conversación honesta y colaboración entre actores que usualmente trabajan de forma aislada. “Este espacio no es para competir, es para aportar. Y eso solo se logra si nos atrevemos a mirarnos con transparencia, con empatía y con sentido de propósito. La innovación en salud digital no es un lujo ni un discurso, es una necesidad”, señaló.

La ministra de Salud enfatizó en que como Ministerio están comprometidos con una sociedad digital construida sobre evidencia y desarrollada con responsabilidad institucional. “Nuestra aspiración es clara, que ninguna decisión clínica se tome sin información, y que ningún paciente quede excluido por no contar con los medios tecnológicos necesarios”, destacó.

Durante su intervención, Ximena Aguilera también subrayó la relevancia del liderazgo femenino en los procesos de cambio que vive hoy el sistema de salud, destacando que son muchas las mujeres que están impulsando avances concretos en innovación, regulación y atención sanitaria.

Actividades destacadas

Dentro de las más de 50 actividades del evento, destacó la participación de tres exponentes internacionales: Julien Venne, Harald Eisenhauer y Andrea Barbiero. Esta última abordó los desafíos de la mujer en materia de innovación, charla alineada con la actividad que dio cierre al primer día, denominada “Noche IA: Innovadoras en Acción”. La actividad reunió a un centenar de personas en torno a siete expositoras que, desde sus espacios, destacaron el rol del liderazgo femenino en la transformación digital en salud.

También hubo espacios para lanzamientos. En la primera jornada se desarrolló el panel “Experiencia usuaria y lanzamiento del Manifiesto Ciudadano por la Salud Digital”, donde asociaciones de pacientes compartieron sus vivencias en el acceso a la salud y el proceso colaborativo detrás del Manifiesto. En la segunda jornada, se presentó el documento “La Ruta de la Innovación en Salud Pública”, que sistematiza la experiencia del Hospital Dra. Eloísa Díaz en La Florida al incorporar la innovación como eje estratégico de su transformación institucional.

En el Encuentro ECO-SD 2025 se presentaron diversos desafíos de innovación impulsados por prestadores de salud, con el objetivo de encontrar soluciones mediante pilotos co-creados junto a emprendedores, startups, universidades y centros de investigación. Entre las iniciativas destacadas estuvo el “Desafío de Innovación Abierta Pfizer 2025”, enfocado en aumentar la cobertura de vacunación en adultos mayores, cuyo ganador fue SISTAM Gerópolis de la Universidad de Valparaíso.

Además, se lanzó el Digital Health Innovation Challenge Chile & Bavaria 2025, un programa de inmersión internacional que permitirá a una empresa chilena del ámbito de la salud proyectarse hacia el ecosistema tecnológico de Baviera, Alemania. Finalmente, aún se encuentra abierta la convocatoria para el “Desafío ECO-SD”, que entregará $2 millones a una solución que dé respuesta a una de los siete casos que se encuentran en la plataforma eco-sd.cl/encuentro2025/desafios_eco-sd.

El “Encuentro de Servicios de Salud” fue otro de los hitos del ECO-SD 2025, reuniendo a representantes de hospitales y servicios públicos para compartir buenas prácticas, avances y desafíos en innovación. Con la participación de autoridades, la instancia buscó visibilizar el compromiso de los equipos de salud pública con la innovación, y propició un diálogo colaborativo entre actores del sistema para avanzar en acciones conjuntas.

Durante el ECO-SD 2025 se realizaron talleres especializados dirigidos a equipos de innovación y tomadores de decisión del sector salud, con foco en herramientas aplicables a desafíos actuales. Y el evento también tuvo espacio para destacar investigaciones y proyectos sobre salud digital, innovación, informática médica y salud pública, a través de 20 posters seleccionados, que fueron desarrollados por investigadores de todo Chile.

“Nos llena de alegría ver cómo el Encuentro ECO-SD convocó a tantas personas comprometidas con transformar la salud desde la colaboración. Logramos poner en el centro lo que realmente importa: trabajar juntos para crear soluciones con impacto. Creemos que esto es solo el comienzo y lo que se viene para el Ecosistema es una etapa aún más desafiante y prometedora, con más alianzas, más innovación y más oportunidades para mejorar la vida de las personas a través de la salud digital”, señaló Mair Caro, líder del Ecosistema ECO-SD de CENS y organizador principal del Encuentro.

Para conocer más sobre lo que fue el Encuentro ECO-SD 2025, revivir sus momentos destacados y explorar las iniciativas presentadas, invitamos a visitar la página oficial: eco-sd.cl/encuentro2025. Allí se encuentran contenidos, desafíos abiertos y todo lo necesario para seguir fortaleciendo esta red de colaboración por una salud digital más innovadora e inclusiva.