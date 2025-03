Matthei se declara partidaria de restaurar la pena de muerte: «Hay casos en los que sí debería aplicarse»

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se declaró este miércoles partidaria de restaurar la pena de muerte, una medida que fue abolida hace más de 20 años en nuestro país.

Los dichos de Matthei se dieron luego de sostener una reunión con alcaldes de la Región de O’Higgins a propósito del brutal homicidio de un matrimonio en la localidad de Graneros.

Tras la reunión, la exalcaldesa de Providencia declaró a la prensa que «el mundo rural, un mundo al que yo por lo menos adoro, está sufriendo una ola de ataques, de asesinatos, de homicidios, de robos con una brutal violencia que sencillamente no es aceptable».

Consultada respecto a su opinión sobre la pena de muerte, Matthei afirmó que «yo fui de las pocas parlamentarias que votó el año 2001 por mantener la pena de muerte. Si ustedes leen lo que dije en ese momento, se ha dado exactamente lo que yo dije que iba a suceder. En ese momento realmente fuimos muy pocos los que votamos por mantener la pena de muerte».

«Yo sé que en este momento hay tratados internacionales, lo que significa que cuando uno va derogando una pena de muerte después no la puede volver a instalar. Uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema», agregó.

En esa línea, la candidata presidencial señaló que la pena de muerte «es algo que quizás se debe abrir, a mi no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero lo único que quiero decir que hay ciertos casos, en que a mi juicio por lo menos, yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debería aplicarse».