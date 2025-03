Matthei vuelve a elogiar a Milei: «Lo que han hecho en Argentina nos tiene a todos inspirados»

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, volvió a elogiar la gestión del presidente de Argentina, Javier Milei, asegurando que buscará replicar algunas de sus medidas en nuestro país en caso de resultar electa.

Los dichos de Matthei se dieron durante el seminario «Desregulación y transformación del Estado: lecciones desde la Argentina de Milei y propuestas para Chile» organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

En la instancia participó el ministro de Desregulación argentino, Federico Sturzenegger, también conocido como «el ministro de la motosierra», ya que es el encargado de concretar el plan de desregulación y recortes propuesto por Javier Milei durante su campaña.

«Coincidimos en lo importante que es reducir fuertemente el gasto público y la permisología inútil, y hacer que las platas del Estado vayan directamente al bolsillo de los chilenos», comentó Matthei en su cuenta de Twitter.

Durante su intervención en el seminario, la abanderada presidencial afirmó que «es un privilegio estar aquí con Federico Sturzenegger, lo que han hecho en Argentina la verdad es que nos tiene a todos inspirados, tanto el Presidente Milei como el propio Federico, como también nuestro José Luis Daza que está también trabajando allá».

Respecto a si los recortes de su eventual Gobierno se harían con «motosierra», imitando al modelo argentino, Matthei señaló que «nosotros, gracias a Dios, no tenemos la cantidad de distorsiones que tuvo Argentina. Por algo seguimos creciendo. Muy poco, al 2%, pero algo seguimos creciendo (…) Necesitamos una buena tijera de podar, grande y rápida», agregó Matthei.

«Nosotros tenemos la oportunidad de hacer un programa realmente agresivo», agregó.

Reducción de impuestos y ministerios

Otro punto que tocó Matthei fue el de reducir el impuesto de primera categoría a un 18% de forma gradual durante los próximos 10 años.

«Hoy día el ministro Marcel aparece ofreciendo 24%. Perdón, pero no hace ninguna diferencia entre 27% y 24%. Lo que yo me propongo es bajar a 18%. Puse un plazo máximo de diez años, me gustaría muchísimo más corto. (…) Todo este gasto público que ha ido subiendo, no hace nada en términos del coeficiente de Gini»

«Nosotros podemos hacer muchas cosas también. Por ejemplo, Ministerio del Interior. Ya se le sacó Seguridad Ciudadana, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo (…) ¿Tiene sentido tener Segpres? ¿Tiene sentido tener Segebob?», agregó.

