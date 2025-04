Mauricio Daza sobre asesora de Segpres: «Que Francisca Moya siga en su cargo es impresentable»

Nuevas voces se suman a la controversia que rodea a Francisca Moya, jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), por su implicación en la fallida compraventa del inmueble ubicado en Guardia Vieja, que perteneciera al expresidente Salvador Allende.

Las dudas sobre su actuación aumentaron después de que, este lunes, durante una nueva sesión de la Comisión Investigadora del caso, Moya admitiera que estaba al tanto de la norma que inhabilitaba a la senadora Isabel Allende y a la exministra de Defensa, Maya Fernández, para suscribir contratos con el Estado.

Aunque desde el Ejecutivo han manifestado apoyo a la abogada, las críticas han llegado tanto desde la oposición como desde sectores oficialistas. Uno de los más tajantes fue el senador Alfonso de Urresti (PS), quien en la comisión de Constitución del Senado señaló: “Si conocía la norma constitucional y no la advirtió, eso demuestra una total falta de criterio político. A mi juicio, se le debería solicitar la renuncia de inmediato”.

A estas críticas se sumó el abogado Mauricio Daza, quien a través de su cuenta en X, apuntó directamente al Presidente Gabriel Boric, enfatizando la necesidad de separar las relaciones personales de la responsabilidad institucional:

“El sentido republicano de un presidente se expresa cuando hace valer responsabilidad de cargos de confianza política, resguarda la credibilidad de instituciones del Estado y protege el interés público por sobre sus amistades. Que Francisca Moya siga en su cargo es impresentable”, escribió.

¿Quién es Francisca Moya?

Moya es abogada de la Universidad de Chile y posee un Master of Laws otorgado por la London School of Economics and Political Science. Su ingreso al actual gobierno se produjo bajo el alero del exministro Giorgio Jackson, quien la designó en su actual cargo dentro de Segpres.

Entre sus responsabilidades figura la redacción técnica de los decretos que firma el Presidente Gabriel Boric, además de validar documentos en su nombre.

No es la primera vez que se ve envuelta en una polémica. Anteriormente fue señalada como la autora del borrador que otorgó urgencia al proyecto de ley que buscaba amnistiar a los detenidos por hechos ocurridos durante el estallido social, iniciativa que generó fuertes tensiones internas en el gobierno.

Moya mantiene una cercana relación con el Presidente Boric, vínculo que se remonta a sus años universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ambos compartieron espacios en esa etapa y entablaron una amistad que ha perdurado por más de una década. El propio Mandatario expresó en una publicación en Instagram, en febrero de 2019:

«Somos amigos hace más de 10 años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente. Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya Marchi. Se las presento», escribió.

De perfil afín al Frente Amplio, Moya también tuvo un paso por la Segpres durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, desempeñándose como asesora jurídica en un rol de menor jerarquía.