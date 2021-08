ME-O anuncia cuarta candidatura presidencial, mientras Servel acata decisión del TC y oficializa restitución de sus derechos políticos

El Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) informó que atacó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) y oficializó la restitución de derechos políticos de Marco Enríquez-Ominami (ME-O).

La decisión del TC fue anunciada el pasado miércoles. De esta manera, ME-O recuperó el derecho a sufragio, mientras que anunció su candidatura presidencial, la cual oficializará durante la jornada de este lunes.

El requerimiento del fundador del Partido Progresista (PRO) impugnó la norma incluida en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral, la que hace referencia a que no podrán sufragar las personas que hayan sido acusadas de delitos sancionados con penas aflictiva y que, por tanto, no hayan enfrentado un juicio.

De este modo, el TC aprobó de forma unánime instruir al Servel que si por el momento no es resuelto el fondo de un requerimiento, deberá incluirlo en el Registro Electoral y otorgarle el derecho a voto.

Asimismo, aseguraron en la declaración, que el Servel jamás «se ha negado a cumplir con la resolución del TC, ni muchos menos ha cometido desacato».

«Hizo presente al TC que no podía abstenerse de realizar un acto ya realizado, toda vez que la notificación del juzgado ya había sido procesada, excluyendo a los electores afectados del padrón provisorio que entregó a los auditores, con los antecedentes conocidos por el Servicio a la fecha de cierre como mandata la ley», agregaron.

Asimismo, señalaron «que no estaba en sus facultades modificar dicho padrón electoral provisorio, y que la resolución del TC fue recibida con posterioridad al informe de los auditores y que cumpliría la resolución en la fecha que la ley reanuda la actualización del registro electoral”.

Cabe destacar que la defensa de Enríquez-Ominami había presentado la tarde este domingo medidas provisionales ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evitar que el Servel incumpliera la orden del TC de restituirle sus derechos políticos.

Según explicó el abogado Ciro Colombara, quien junto a Aldo Díaz y Carola Cotroneo patrocinan el escrito ante Naciones Unidas, «la solicitud responde al conflicto que se generó entre un organismo político, como es el Servel, cuyo director es designado por el Presidente de la República, y un tribunal, en este caso, el Tribunal Constitucional. Entonces, si el órgano político se niega a cumplir lo ordenado por un tribunal, se pone en juego el estado de derecho y eso, afecta directamente a la democracia».

Cuarta candidatura presidencial

Marco Enríquez Ominami anunció el domingo, a través de sus redes sociales, que competirá por cuarta vez en la carrera presidencial.

“Anuncio entonces, nuestra candidatura a presidente de la República de Chile en este ciclo, porque la esperanza de un pueblo está amenazada. Vamos todas y todos juntos a lograr el cambio. El cambio es hoy», dijo en un video.

ME-O también calificó como una “amenaza” al candidato de Chile Podemos + Sebastián Sichel y al presidente Sebastián Piñera.

Chile tiene que cambiar, como dijimos hace 10 años. Pero hay una amenaza: Sebastián Sichel y Sebastián Piñera, el verdadero candidato. Porque la esperanza de un pueblo está amenazada, anuncio nuestra candidatura presidencial. Vamos [email protected] juntos a lograr el cambio. #ElCambioEsHoy. pic.twitter.com/E3lMrYptAQ — Marco Enríquez (@marcoporchile) August 23, 2021

“Chile tiene que cambiar, como dijimos hace 10 años. Pero hay una amenaza: Sebastián Sichel y Sebastián Piñera, el verdadero candidato. Porque la esperanza de un pueblo está amenazada, anuncio nuestra candidatura presidencial”, indicó en un texto publicado junto al video.

Indicó que Sichel y Piñera » buscan desprestigiar, bloquear a la Convención Constitucional, que es, como lo dije, nuestra única esperanza de justicia social, de más justicia».

El anuncio llega luego del triunfo de Yasna Provoste en las primarias de Unidad Constituyente y en medio de las negociaciones previas a la entrega de listas parlamentarias.

En tal sentido, tuvo palabras para la presidenta del Senado y militante de la Democracia Cristiana (DC).

«Felicito a la senadora Yasna Provoste por su triunfo de ayer, aunque ella sabe, también los presidentes de partidos, que con eso no alcanza. Saben todos y todas ellos que no alcanza y, por eso, el Partido Progresista, que nació para una Convención Constitucional, que entiende que se requiere una lista única para construir el cambio en el Congreso para acompañar a la Convención Constitucional, hace un llamado a una gran lista única para lograr el cambio que no está logrado», manifestó ME-O.

«Saben los presidentes de partidos que está amenazada la esperanza de nuestro pueblo. Por eso es que vamos a caminar juntos y juntas con los chilenos y chilenas, para construir ese camino, para un Gobierno de emergencia nacional que proteja a los chilenos en lo económico, que están más pobres que antes.; para enfrentar mejor la pandemia; para crear empleo de manera urgente; para reactivar, pero para todos y todas, la economía; y que en el mediano plazo garantice más derechos y que, en el largo plazo, cree un modelo de desarrollo distinto, diferente, verde, sustentable, basado en el talento y conocimiento de nuestro pueblo, de los nuestros, de las nuestras; que se haga cargo del caos climático», añadió.



, los que perdió tras ser excluido del padrón electoral por estar acusado de supuesto fraude en las rendiciones de gastos de su candidatura en 2013.

La solicitud de ME-O incluye un pedido para que el organismo internacional se pronuncie de manera urgente este lunes 23 de agosto, fecha pactada para la inscripción de las candidaturas ante el Servel.

Según explicó el abogado Ciro Colombara, quien junto a Aldo Díaz y Carola Cotroneo patrocinan el escrito ante Naciones Unidas, «la solicitud responde al conflicto que se generó entre un organismo político, como es el Servel, cuyo director es designado por el Presidente de la República, y un tribunal, en este caso, el Tribunal Constitucional. Entonces, si el órgano político se niega a cumplir lo ordenado por un tribunal, se pone en juego el estado de derecho y eso, afecta directamente a la democracia».