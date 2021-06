«Me retiro de la AFP»: Diputados presentan proyecto de ley para extraer 100% de fondos

Un grupo de diputados de oposición y oficialismo presentaron este jueves un nuevo proyecto de ley, que tiene como fin retirar el total de los fondos de pensiones de las AFP, el cual fue bautizado con el nombre de «Me retiro de la AFP».

El proyecto tendría como beneficiarios a personas jubiladas y quienes estén próximos a su edad de retiro.

La iniciativa fue presentada por los diputados Marcelo Díaz (Unir), Alexis Sepúlveda (PR), Jaime Mulet (FRVS), Jorge Durán (RN), Víctor Torres (DC), Patricio Rosas (Independiente), Maya Fernández (PS) y Marisela Santibáñez (PC).

Este proyecto se da en el marco de una serie de iniciativas y propuestas que han hecho algunos parlamentarios en relación a un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales para que las familias puedan afrontar la crisis económica.

Al respecto, el diputado Marcelo Díaz (Unir) aseveró que la propuesta del retiro de 10% de la AFP, a cuenta gota, no permite satisfacer las verdaderas necesidades de los jubilados, por lo que es necesario contar con una ley que permita que los jubilados cuenten con algunos recursos.

«En cambio, poder acceder al 100% de sus recursos le pueden permitir, por ejemplo, pagar su crédito inmobiliario, comprar un inmueble para vivir de las rentas, armar un pequeño negocio, emprender o resolver sus necesidades», expresó el parlamentario, citado por MegaNoticias.

¿Qué plantea el proyecto?

Díaz explicó que la iniciativa va dirigida a todas las personas que se encuentren a un año de jubilarse, en el caso de las mujeres a los 59 años; y los hombres a los 64 años, o que también ya estén jubilados.

«El proyecto establece que toda persona que se encuentre a 365 días de jubilar, es decir a los 59 mujer, a los 64 un hombre o aquel que se encuentre jubilado o jubilada, cuya tasa de reemplazo, es decir cuya pensión respecto de los sueldos de los últimos seis meses trabajados sea inferior a un 30%, tengan el derecho de retirar el 100% de sus ahorros previsionales», recalcó el parlamentario, citado por el portal MegaNoticias.

De igual forma, detalló que la iniciativa es voluntaria, se podrá retirar el total de los fondos. De igual forma, se aplicará sobre los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, e incluye a los pensionados por vejez, por invalidez y sobrevivencia.

Entre los detalles del proyecto se puede mencionar:

-Es voluntario.

-Es total (se puede retirar hasta el 100% de los fondos).

-Aplica sobre los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

-Incluye a los pensionados por vejez, por invalidez y sobrevivencia.

-La entrega de los fondos acumulados y autorizados a retirar se efectuará en un plazo máximo de sesenta días hábiles (contado desde la presentación de la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de pensiones).

-Los fondos no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal.

-Los fondos serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

-La implementación del sistema de transferencias de fondos y otras medidas que se efectúen en virtud de este no tendrán costo alguno para los afiliados.

Otros proyectos de retiro

«Me retiro de la AFP» se presenta a la par de una serie de iniciativas y propuestas que han hecho algunos parlamentarios en relación aun cuarto retiro del 10% de las AFP para que las familias cuenten con recursos para afrontar la crisis económica que se ha acrecentado con la pandemia del Covid-19.

Por ejemplo, el diputado RN Jorge Durán también anunció un proyecto que busca permitir un nuevo retiro de fondos en las AFP, para que los afiliados puedan «retirar mensualmente desde 5 ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 U.F. de su cuenta de capitalización individual», consignó T13.

A su vez, la diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles presentó un proyecto de ley que permite el retiro total de los fondos de pensiones, un día después que el diputado UDI Jorge Alessandri indicara que si el Congreso avanza en un cuarto retiro del 10%, él presentará un proyecto que permita el retiro total de los ahorros previsionales.