«Me siento agredido, acosado de manera indebida», respondió Hugo Gutiérrez sobre incidente en control

El diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, reaccionó al registro que se viralizó durante este fin de semana y en el que interactúa con miembros de la Armada durante un control en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID.19.

En ese sentido, manifestó haberse sentido agredido y afirmó que “todo tiene que ser dado a conocer a la opinión pública” y que “hay que contextualizar las cosas”.

“No estamos en presencia de ningún tipo de control normal”, dijo el diputado en una entrevista concedida a T13 A La Hora, en la que explicó que estaba en un estacionamiento y comenzando a moverse en su automóvil “cuando estaba en la marcha se me cruza un vehículo de la Armada”.

En ese sentido, manifestó que “si quieren hacer un control no me voy a negar (…) me han fiscalizado y he entregado los permisos, mi credencial, todo normal”, pero mostró sus reparos sobre el procedimiento.

El diputado Gutiérrez indicó que la fiscalización se hizo aún cuando estaba iniciando la marcha, no en un control establecido en la vía pública.

“Me siento agredido, de verdad acosado de manera indebida, como cualquier chileno”, indicó.

Además, dejó claro que “ellos nunca se identificaron”, aclaró, citado por T13.

“Todo esto pasa porque, en definitiva, un periodista me pidió una foto del cuartel que yo supuestamente había quemado”, reconoció sobre su presencia en el lugar.

Durante la entrevista Gutiérrez fue consultado sobre el anuncio del diputado de Renovación Nacional (RN), Camilo Morán, quien indicó que lo llevará a la Comisión de Ética de la Cámara.

“Ante tamaña estupidez qué quieren que diga”, respondió el diputado.

”Yo me siento más autoridad que una patrulla militar, porque tengo que responderle al pueblo (…) esto es un abuso de poder, porque no deben hacerlo con nadie (…) a mi me eligió el pueblo justamente para quejarme de estos abusos”, afirmó.



Asimismo, en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter condenó que José Antonio Kast -líder del Partido Republicano- tenga acceso a los videos de la milicia.

Ya que sabemos que Kast tiene acceso a los vídeos de la milicia, lo insto a que libere los registros de las agresiones a civiles con resultado de mutilación en contexto del Estallido Social. — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) August 9, 2020

El Partido Comunista consideró que “es necesario aclarar por qué la Armada entregó este video de cámara Pro a conocimiento público por vías no regulares“.

A través de un comunicado, los miembros del partido indicaron que “está claro que el diputado (Gutiérrez) no se negó al control, que se realizó en un estacionamiento privado, donde se encontraba de regreso de una actividad territorial propia del cargo. Si se aduce que trató de evadir un control debió ser denunciado a la justicia”.

📄 [DECLARACIÓN PÚBLICA PC SOBRE EL DIPUTADO @Hugo_Gutierrez_]



“¿Fue la patrulla o fue la Armada? Está claro que el diputado no se negó al control, que se realizó en un estacionamiento privado, donde se encontraba de regreso de una actividad territorial propia del cargo”. pic.twitter.com/fvKiPGFUN4 — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) August 9, 2020

En el comunicado también se detalla que el lunes pasado el parlamentario entrevistó a exinfantes de Marina, quienes apuntaron a supuestos “malos manejos” en la Armada. Debido a esto, indican que “es de esperar que esta entrega pública de un video que no recoge además toda la realidad del control realizado, no sea una respuesta a ese programa de denuncia”.

