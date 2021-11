«Me siento más responsable que nunca en contribuir a que en nuestro país no gobierne el miedo»: Izkia Siches sobre apoyo a Gabriel Boric

Este jueves, Izkia Siches anunció su renuncia a la presidencia del Colegio Médico (Colmed) para apoyar al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta del próximo domingo 19 de diciembre.

“Hoy creo necesario tomar una nueva avenida y contribuir para que el proyecto liderado por Gabriel Boric, sea ciudadano, incorpore todas las miradas, avance en derechos y camina con la tranquilidad y seguridad que nuestros compatriotas piden», manifestó Siches través de una carta que le envío a los miembros de la entidad gremial.

“Así como mi deber ético ha sido cuidar nuestro Colegio Médico y colaborar en que sea una institución querida y respetada, siento que mi deber hoy es contribuir a que los desafíos que tenemos en salud comiencen por reconocer y defender lo logrado por décadas y alcanzar las mejoras que la población de forma transversal anhela”, agregó.

La ahora ex autoridad del Colmed también indicó que seguramente existirán colegas que no compartirán su posición con relación a la elección presidencial, por lo que “es especialmente por respeto a ellos que creo necesario delimitar claramente ambas avenidas. Por consideración a la historia y tradición de nuestro colegio, he decido dejar la presidencia del Colegio Médico, teniendo absoluta tranquilidad que el liderazgo y fortaleza de nuestros dirigentes continuará los desafíos de nuestro mandato”.

Por otro lado, señaló que «al dejar mi rol como presidenta, dejo también una parte de mí, pero queda también intacto mi compromiso a colaborar en lo que se requiera ante los nuevos desafíos que se abrirán al interior del Colegio Médico”.

«Me despido esperanzada en que en el futuro cercano todas las nuevas generaciones gocen, sin importar su condición social, de una salud que les permita desarrollar sus proyectos de vida y de una medicina que los acompañe y trate en función de sus necesidades. Esto hemos soñado desde nuestra formación como médicos y ese sigue siendo hoy también mi sueño como médica, ciudadana y madre», concluyó.

Siches ya había manifestado su preferencia por la candidatura del abanderado de Apruebo Dignidad cuando el pasado domingo 14 de noviembre declaró a CNN Chile que no solo esperaba que Boric pasara al balotaje de diciembre, “sino que se convierta en el próximo presidente de Chile, pero con un ánimo de diálogo y de unificación del país”.

Izkia Siches deja el Colmed y se integra al comando Boric: “Creo necesario tomar una nueva avenida y contribuir para que el proyecto liderado por @gabrielboric sea ciudadano, incorpore todas las miradas, avance en derechos y camine con la tranquilidad y seguridad…" pic.twitter.com/JEwmHUNTm5 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) November 25, 2021

«Siento que puedo contribuir a este proyecto»

Luego de darse a conocer el comunicado, Siches entregó una declaración a la prensa donde explicó los motivos de su decisión.

«Hoy es el momento de tomar en nuestras manos con toda calma el futuro de Chile. He visto en los ojos de mi hija la ilusión por el futuro, he visto en su rostro que Chile merece menos división y menos agresividad. Escucho a personas que quieren llevarnos a la polarización, que quieren despertar el odio. Me rebelo a ese futuro, hemos luchado tanto por alejarnos del miedo y el odio, que hoy me siento llamada a tomar una decisión difícil, que significa un giro radical e impensado en mi vida», expuso.

«He pedido irme anticipadamente por una causa que me mueve, saben cuánto amo esta institución, he crecido en este colegio y he tenido el privilegio de conducirlo (…). Yo misma me sorprendo de mi decisión, irme no estaba en mis planes», sostuvo, citada por MegaNoticias.

La profesional de salud indicó que dentro de los próximos días se pondrá en contacto con Boric «y ponerme a disposición de él y su comando. Estoy disponible para cumplir cualquier función, desde recorrer Chile a hacer puerta a puerta o la función que él me encomiende».

«Siento que puedo contribuir a este proyecto. Es un proyecto que me motiva, pero sobre todo me motiva el bienestar de nuestro país a futuro. En estos últimos meses me he convertido en madre, lo que me ha permitido cambiar la perspectiva de los proyectos futuros que queremos para nuestro país. En esa línea, me siento más responsable que nunca en contribuir a que en nuestro país no gobierne el miedo», añadió.

Al ser consultada sobre si sería ministra de Salud, Siches indicó que «el día 20 de diciembre después de ganar la presidencia de Chile por el candidato Gabriel Boric, yo me voy a poner a disposición de la función que el futuro presidente destine para mí. Estoy disponible».