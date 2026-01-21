Mejoras a Ley Ricarte Soto: Aprueban aumento de recursos para Fondo de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo

La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el proyecto que busca optimizar el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, a través de la modificación del sistema de protección financiera para estas enfermedades en el marco de la ley «Ricarte Soto».

La iniciativa -correspondiente a los boletines 17567 y 15047 y aprobada previamente por la Comisión de Salud-, fue presentada a las y los diputados por la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli.

La autoridad explicó que el texto se estructura en 3 ejes: Aumentar los recursos para el Fondo, de $100 mil millones a $185 mil millones, que significa un incremento del 85 por ciento; asegurar el uso eficiente de los recursos para dar sustentabilidad al sistema; e introducir cambios a la integración de la Comisión de Recomendación Priorizada y nuevas competencias a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control.

Asimismo, junto al aumento de recursos del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, el proyecto también permite elevar el límite de gasto anual de un 80% a un 90%.

«Estas medidas son relevantes, ya que la subsecretaria advirtió que la proyección señala que el 2027 el fondo dejará de ser sostenible. Esto porque, de no modificarse su funcionamiento, los egresos comenzarán a superar los ingresos totales», apuntó el boletín informativo de la Cámara.

Por otro lado, para garantizar el uso eficiente de los recursos, la propuesta incluye un fortalecimiento del rol de la Subsecretaría de Salud Pública en el monitoreo continuo del umbral de alto costo y la supervisión de la efectividad de los tratamientos.

Con esta aprobación, el proyecto quedó en condiciones de ser analizado por la Sala de la Cámara.

