Mejoras a Ley Ricarte Soto: Aprueban aumento de recursos para Fondo de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo

Comisión de Hacienda dio luz verde a la iniciativa, que ahora deberá ser analizada por la Sala de la Cámara. Subsecretaria de Salud detalló que los recursos para el Fondo aumentarían de $100 mil millones a $185 mil millones, lo que significa un incremento del 85 por ciento.

Mejoras a Ley Ricarte Soto: Aprueban aumento de recursos para Fondo de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el proyecto que busca optimizar el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, a través de la modificación del sistema de protección financiera para estas enfermedades en el marco de la ley «Ricarte Soto».  

La iniciativa -correspondiente a los boletines 17567 y 15047 y aprobada previamente por la Comisión de Salud-, fue presentada a las y los diputados por la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli.

La autoridad explicó que el texto se estructura en 3 ejes: Aumentar los recursos para el Fondo, de $100 mil millones a $185 mil millones, que significa un incremento del 85 por ciento; asegurar el uso eficiente de los recursos para dar sustentabilidad al sistema; e introducir cambios a la integración de la Comisión de Recomendación Priorizada y nuevas competencias a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control.

Asimismo, junto al aumento de recursos del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, el proyecto también permite elevar el límite de gasto anual de un 80% a un 90%.

«Estas medidas son relevantes, ya que la subsecretaria advirtió que la proyección señala que el 2027 el fondo dejará de ser sostenible. Esto porque, de no modificarse su funcionamiento, los egresos comenzarán a superar los ingresos totales», apuntó el boletín informativo de la Cámara.

Por otro lado, para garantizar el uso eficiente de los recursos, la propuesta incluye un fortalecimiento del rol de la Subsecretaría de Salud Pública en el monitoreo continuo del umbral de alto costo y la supervisión de la efectividad de los tratamientos.

Con esta aprobación, el proyecto quedó en condiciones de ser analizado por la Sala de la Cámara.

Seguiremos informando.

Relacionados

Absalón Opazo

Jeannette Jara anuncia devolución del IVA a los medicamentos y otras medidas de excandidatos como Franco Parisi y Evelyn Matthei

Hace 2 meses
Absalón Opazo

A comisión mixta el Presupuesto 2026: Derecha rechazó recursos para el Ministerio de Seguridad Pública

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Congreso despachó Ley de Presupuesto 2026 con aumentos de 5,7% en Salud y 7,6% en Vivienda

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Cómo enfrentan las listas de espera los candidatos presidenciales: cuatro visiones para una misma crisis

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Tratamiento para adolescentes con depresión grave y terapias para dejar de fumar: Gobierno incorporó nuevas patologías al GES

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Prevención y diagnóstico: las claves para enfrentar el cáncer de mama en Chile

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Jazmín Aguilar Ortiz, candidata a Senadora por Valparaíso: “De la Ley TEA a una Ley Neurodivergente: el paso urgente que Chile necesita”

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Chile: Innovador tratamiento para el Cáncer de Mama Triple Negativo se entregará de manera gratuita en el sistema público de Salud

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Catástrofe sanitaria en Gaza: UNRWA reporta niveles "récord" de enfermedades y colapso del sistema de salud

Hace 14 horas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano