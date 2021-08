Memoria inmunológica: ¿Qué es y cómo podemos mediarla en nuestro cuerpo?

En medio del proceso general de vacunación, nuestro país decidió dar un nuevo paso con la inoculación de refuerzo en personas mayores que cumplieron su esquema de vacunación (2 dosis), antes de la quincena de marzo de este año. En este contexto, las inmunólogas Mercedes López y Fabiola Osorio, académicas de la Facultad de Medicina U. de Chile, explican en qué consiste el concepto de memoria inmunológica, y cómo nuestro cuerpo, a través de las células plasmáticas, genera anticuerpos que nos pueden proteger contra el COVID.

La memoria inmunológica “es la capacidad que tiene el sistema inmune de activarse rápidamente después de un segundo encuentro con un microbio, o sea, al infectarse por segunda vez. El sistema inmune tiene la capacidad de recordar una infección y puede responder más rápido y más vigorosamente ante un segundo encuentro con algún agente infeccioso”, explica la Dra. Fabiola Osorio, académica del Programa de Inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Por su parte, la Dra. Mercedes López, directora del Programa de Inmunología de la U. de Chile, señala que la memoria inmunológica es una característica que tiene el sistema inmune, que le permite, cuando vuelve a encontrar un patógeno, generar respuestas que sean más rápidas y de mayor calidad frente a él, lo que permite, “que tú no te contagies, que no vuelvas a contagiarte con el microorganismo que estás encontrando de nuevo, o que enfermes de forma más leve que si lo hubieras hecho como lo hubieras hecho la primera vez que te encontraste con el microbio”.

¿Se puede medir la memoria inmunológica?

La respuesta es sí. La doctora Osorio explica que hay dos parámetros que nos permiten determinar la memoria inmunológica. A través de componentes plasmáticos, como anticuerpos que están circulando. “Uno puede tomar una muestra de sangre y en el suero uno va a detectar la presencia de estos anticuerpos, que lo que hacen es unirse al virus y pueden prevenir que este ingrese a una célula o pueden alertar al sistema inmunológico de la presencia de dicho agente”.

Osorio afirma que también se puede “contar cuántas células nosotros tenemos que tener listas para poder reconocer a este virus por técnicas inmunológicas clásicas, que uno puede determinar hoy en día con mucha precisión si es que uno tiene células de memoria, linfocitos de memoria y estar listos para reconocer y reaccionar ante una segunda infección”.

Por su parte, la profesora López advierte que “una de las cosas que debimos hacer hace mucho tiempo es haber evaluado la capacidad que tenían vacunas como Sinovac de generar memoria inmunológica en los sujetos”. Y, agrega que “para otras vacunas, como Pfizer o AstraZeneca, esos estudios están. Sin embargo, para Sinovac esos estudios no han salido todavía, yo me imagino que deben estar por salir”.

¿Qué rol juegan las vacunas?

Una de las principales cualidades de las vacunas es que nos ayudan a generar memoria inmunológica sin la necesidad de infectarnos. “Lo que ocurre es que la vacuna presenta fragmentos derivados del Coronavirus, el sistema inmune lo reconoce y genera una memoria inmunológica, es decir, se prepara para cuando tenga que enfrentarse en el mundo real con este agente infeccioso. Ya va a tener las herramientas inmunológicas necesarias para poder protegerse”, asevera la profesora Osorio.

La Dra. López complementa que «las vacunas lo que hacen es generar una técnica que permita aprovechar esta característica de la respuesta inmune, generando entonces esta tecnología que hace que una vez que tú te vacunas, en el fondo, la posibilidad de adquirir la infección contra la que estás vacunando, es muy muy baja».

Asimismo, hace hincapié en la importancia de contar con información en torno al virus y sus efectos en la población. “Se han solicitado continuamente los datos desagregados de vacunaciones, de mortalidad, de efectividad, de eficacia y se han ido entregando a cuenta gotas digamos, y no totalmente. Entonces, a mí me parece que para lo que sigue nosotros tenemos que tener una política de gobierno de datos y de transparencia indispensable en el país, o sea, lo que ha pasado no puede volver a ocurrir”, sostuvo.