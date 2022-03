Memorial por La Paz de Osorno fue nuevamente vandalizado: Es la quinta vez

Este 11 de marzo, el Monumento Memorial por la Paz, ubicado en la comuna de Osorno, amaneció rayado con amenazas e insultos racistas hacia las autoridades del nuevo gobierno. Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la citada ciudad, acusaron que esta es a quinta vez que sucede un hecho de estas características.

«Esta es la vez número cinco que nos rayan el memorial. Nosotros en cada una de ellas hemos hecho la denuncia pero no tenemos resultados. Hoy nuevamente fui a la Policía de Investigaciones, hice la denuncia, porque es el único respaldo que podemos tener para seguir luchando en el tema de los rayados y las faltas de respeto al memorial», declaró la presidenta de la Agrupación, Inés Barría, al portal SoyChile.

El monumento fue inaugurado en mayo de 2004 para recordar a los detenidos y ejecutados políticos de la provincia. Sin embargo, ha sido dañado en varias ocasiones, entre ellas en 2019 y 2021, situación que como se mencionó, ha sido denunciada por familiares y agrupaciones de Derechos Humanos de la zona, sin que hasta ahora haya alguna respuesta.

«Nuestra lucha es muy larga y conocida en todo el mundo, buscamos a nuestros familiares hace casi 50 años. Si no nos hemos cansado ni nos han callado, no lo harán porque estos infelices rayen una vez más; le tienen miedo a la democracia. La fiesta que hoy se vive no la van a aguar más con un rayado más o uno menos», concluyó Barría.