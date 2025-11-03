Mensajes en las calles de Santiago llaman a no olvidar el VIH en medio de la carrera presidencial

Por las calles de Santiago, el mensaje es claro y desafiante: ¿Si la salud es primero, por qué el VIH siempre queda al último?

La frase aparece en letreros ubicados en puntos neurálgicos como Ahumada con Huérfanos, el Paseo Ahumada, Escriba de Balaguer en Lo Cañas y en la Rotonda Irene Frei en Vitacura, y forma parte de la nueva campaña de AHF Chile (AIDS Healthcare Foundation) organización internacional dedicada a la respuesta al VIH/SIDA.

«La acción no es casual. En un contexto donde ninguna de las 8 candidaturas presidenciales menciona el VIH/SIDA dentro de sus propuestas programáticas, AHF decide salir del discurso institucional y llevar la reflexión al espacio público, donde millones de personas transitan a diario», señalaron desde la entidad.

En este punto, recordaron que Chile enfrenta un panorama complejo. En 2024, el país registró más de 4.300 nuevos casos de VIH, lo que demuestra que el problema está lejos de superarse. Si bien el acceso a tratamientos antirretrovirales es gratuito en la red pública de salud, el 30 a 35% de los diagnósticos aún se realiza en etapa Sida, lo que refleja barreras persistentes en el acceso oportuno, la prevención y la educación sexual.

«Nuestro país invierte importantes recursos en medicamentos, pero si las personas no llegan a tiempo al tratamiento, esas vidas siguen en riesgo. Necesitamos una mirada integral: prevención, adherencia y retención en el sistema, no solo rescate de quienes abandonaron su terapia, lo cual también es relevante toda vez que alrededor de 20 mil personas viven con VIH y no están recibiendo tratamiento», enfatizó el Dr. Becerra.

Así, la campaña, que se desplegará durante todo noviembre, busca interpelar a las autoridades y a la opinión pública en un año decisivo, recordando que «comprometerse con el VIH es comprometerse con Chile».

«AHF plantea que la exclusión del tema en las plataformas políticas refleja una visión reducida de la salud, centrada solo en la urgencia inmediata, sin abordar las causas estructurales de las desigualdades sanitarias», puntualizaron desde la entidad internacional.

Además de los mensajes en vía pública, la iniciativa estará acompañada de contenido digital y acciones de terreno, con el objetivo de abrir espacios de conversación sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, mejorar el acceso a testeo y actualizar las estrategias comunicacionales que lleguen efectivamente a las poblaciones con mayor riesgo de adquirir el VIH.

El Dr. Becerra insiste en que la meta global de ONU Sida de ‘cero nuevas infecciones, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas al Sida para 2030’, sólo será posible en Chile si el país asume el tema como prioridad nacional: «El VIH no puede seguir al margen. Es un tema de salud pública, de derechos humanos y de equidad. Hablar de VIH es hablar de justicia social», concluyó el especialista.

El Ciudadano